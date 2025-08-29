Trabajo para ingenieros industriales: revise las ofertas disponibles

El sector industrial sigue demandando profesionales clave para impulsar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia en las organizaciones. Hoy, los ingenieros industriales cuentan con múltiples oportunidades laborales en áreas como producción, logística, planeación, control de calidad y más, en diversas ciudades del país

Estas vacantes incluyen beneficios competitivos, estabilidad laboral y la posibilidad de crecimiento profesional dentro de compañías que apuestan por la innovación y la mejora continua. Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Especialista en diseño organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Colfondos busca un especialista de diseño organizativo con la capacidad de generar propuestas que aseguren la mejor relación costo-beneficio y eficiencia en la asignación de recursos.

Responsabilidades:

Analizar los procesos y el entorno para entender las competencias y capacidades requeridas.

Desarrollar estudios de cargas de trabajo para determinar el número óptimo de recursos.

Identificar e implementar metodologías que incorporen agilidad en las estructuras organizacionales.

Actualizar los descriptivos de cargo para alinearlos con los procesos de la compañía.

Administrar y controlar la evolución de la estructura organizacional.

Apoyar la generación de informes para la toma de decisiones.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.

Especialización en diseño o estructura organizacionales.

Dos años o más de experiencia en diseño organizacional, dimensionamiento de planta y estudio de cargas laborales.

Conocimiento en flujogramas, diagramas y documentación de procesos.

Experiencia con Lean Manufacturing Six Sigma Design Thinking y metodologías ágiles.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Ingeniero de proyectos – Rionegro

Empresa: S.I3

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se necesita un profesional comprometido y orientado a resultados, que quiera asumir el reto de asegurar el desarrollo exitoso de los proyectos, cumpliendo con los estándares de calidad, capacidad, costo y plazo, según los requerimientos del cliente y bajo metodologías reconocidas como APQP, PPAP y ANPQP.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico y de gestión para garantizar la ejecución efectiva de los nuevos proyectos, desde la planificación hasta la entrega, alineado con los lineamientos del sector.

Requerimientos:

Formación profesional en Ingeniería Mecánica, de Producción, Industrial o afines.

Conocimiento y experiencia en interpretación de planos técnicos.

Experiencia en gestión de proyectos.

Manejo de herramientas Office.

Conocimiento de metodologías APQP, PPAP, AMEF.

Manejo de Solid Edge y NX (deseable, no excluyente).

Administrativo trade marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: 3.106.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es ingeniero con visión analítica y pasión por la ejecución en punto de venta? Su misión será implementar y gestionar estrategias de visibilidad mediante exhibidores, muebles y material POP, asegurando decisiones basadas en datos que fortalezcan la presencia de las marcas en el mercado.

Responsabilidades:

Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.

Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.

Analizar resultados (sell-out, participación de espacio, tendencias) con herramientas de datos.

Elaborar reportes y tableros de control en Power BI y Excel avanzado.

Colaborar con el equipo comercial para garantizar la excelencia en la ejecución.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Negocios o afines.

Experiencia mínima de 2 años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.

Dominio de Excel avanzado y Power BI intermedio.

Nivel de inglés B1.

Perfil con alta capacidad analítica, estructurado en gestión de proyectos y orientado a resultados.