EMPLEO
Trabajo para ingenieros industriales: revise las ofertas disponibles
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector industrial sigue demandando profesionales clave para impulsar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia en las organizaciones. Hoy, los ingenieros industriales cuentan con múltiples oportunidades laborales en áreas como producción, logística, planeación, control de calidad y más, en diversas ciudades del país
Estas vacantes incluyen beneficios competitivos, estabilidad laboral y la posibilidad de crecimiento profesional dentro de compañías que apuestan por la innovación y la mejora continua. Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Especialista en diseño organizacional – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos S.A
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Colfondos busca un especialista de diseño organizativo con la capacidad de generar propuestas que aseguren la mejor relación costo-beneficio y eficiencia en la asignación de recursos.
Responsabilidades:
- Analizar los procesos y el entorno para entender las competencias y capacidades requeridas.
- Desarrollar estudios de cargas de trabajo para determinar el número óptimo de recursos.
- Identificar e implementar metodologías que incorporen agilidad en las estructuras organizacionales.
- Actualizar los descriptivos de cargo para alinearlos con los procesos de la compañía.
- Administrar y controlar la evolución de la estructura organizacional.
- Apoyar la generación de informes para la toma de decisiones.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.
- Especialización en diseño o estructura organizacionales.
- Dos años o más de experiencia en diseño organizacional, dimensionamiento de planta y estudio de cargas laborales.
- Conocimiento en flujogramas, diagramas y documentación de procesos.
- Experiencia con Lean Manufacturing Six Sigma Design Thinking y metodologías ágiles.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Ingeniero de proyectos – Rionegro
Empresa: S.I3
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Se necesita un profesional comprometido y orientado a resultados, que quiera asumir el reto de asegurar el desarrollo exitoso de los proyectos, cumpliendo con los estándares de calidad, capacidad, costo y plazo, según los requerimientos del cliente y bajo metodologías reconocidas como APQP, PPAP y ANPQP.
Responsabilidades:
- Brindar soporte técnico y de gestión para garantizar la ejecución efectiva de los nuevos proyectos, desde la planificación hasta la entrega, alineado con los lineamientos del sector.
Requerimientos:
- Formación profesional en Ingeniería Mecánica, de Producción, Industrial o afines.
- Conocimiento y experiencia en interpretación de planos técnicos.
- Experiencia en gestión de proyectos.
- Manejo de herramientas Office.
- Conocimiento de metodologías APQP, PPAP, AMEF.
- Manejo de Solid Edge y NX (deseable, no excluyente).
Administrativo trade marketing – Bogotá D.C.
Empresa: Bimbo de Colombia S.A.
Salario: 3.106.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es ingeniero con visión analítica y pasión por la ejecución en punto de venta? Su misión será implementar y gestionar estrategias de visibilidad mediante exhibidores, muebles y material POP, asegurando decisiones basadas en datos que fortalezcan la presencia de las marcas en el mercado.
Responsabilidades:
- Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.
- Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.
- Analizar resultados (sell-out, participación de espacio, tendencias) con herramientas de datos.
- Elaborar reportes y tableros de control en Power BI y Excel avanzado.
- Colaborar con el equipo comercial para garantizar la excelencia en la ejecución.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Negocios o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.
- Dominio de Excel avanzado y Power BI intermedio.
- Nivel de inglés B1.
- Perfil con alta capacidad analítica, estructurado en gestión de proyectos y orientado a resultados.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.