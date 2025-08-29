Trabajo para ingenieros industriales: revise las ofertas disponibles

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

29 de agosto de 2025, 11:31 p. m.
Ísimo necesita personal para el área de tecnología de la empresa.
No deje pasar esta oportunidad laboral. | Foto: Getty Images / Krongkaew

El sector industrial sigue demandando profesionales clave para impulsar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia en las organizaciones. Hoy, los ingenieros industriales cuentan con múltiples oportunidades laborales en áreas como producción, logística, planeación, control de calidad y más, en diversas ciudades del país

Estas vacantes incluyen beneficios competitivos, estabilidad laboral y la posibilidad de crecimiento profesional dentro de compañías que apuestan por la innovación y la mejora continua. Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Tecnología digital
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Especialista en diseño organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Colfondos busca un especialista de diseño organizativo con la capacidad de generar propuestas que aseguren la mejor relación costo-beneficio y eficiencia en la asignación de recursos.

Responsabilidades:

  • Analizar los procesos y el entorno para entender las competencias y capacidades requeridas.
  • Desarrollar estudios de cargas de trabajo para determinar el número óptimo de recursos.
  • Identificar e implementar metodologías que incorporen agilidad en las estructuras organizacionales.
  • Actualizar los descriptivos de cargo para alinearlos con los procesos de la compañía.
  • Administrar y controlar la evolución de la estructura organizacional.
  • Apoyar la generación de informes para la toma de decisiones.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.
  • Especialización en diseño o estructura organizacionales.
  • Dos años o más de experiencia en diseño organizacional, dimensionamiento de planta y estudio de cargas laborales.
  • Conocimiento en flujogramas, diagramas y documentación de procesos.
  • Experiencia con Lean Manufacturing Six Sigma Design Thinking y metodologías ágiles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Ingeniero de proyectos – Rionegro

Empresa: S.I3

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se necesita un profesional comprometido y orientado a resultados, que quiera asumir el reto de asegurar el desarrollo exitoso de los proyectos, cumpliendo con los estándares de calidad, capacidad, costo y plazo, según los requerimientos del cliente y bajo metodologías reconocidas como APQP, PPAP y ANPQP.

Responsabilidades:

  • Brindar soporte técnico y de gestión para garantizar la ejecución efectiva de los nuevos proyectos, desde la planificación hasta la entrega, alineado con los lineamientos del sector.

Requerimientos:

  • Formación profesional en Ingeniería Mecánica, de Producción, Industrial o afines.
  • Conocimiento y experiencia en interpretación de planos técnicos.
  • Experiencia en gestión de proyectos.
  • Manejo de herramientas Office.
  • Conocimiento de metodologías APQP, PPAP, AMEF.
  • Manejo de Solid Edge y NX (deseable, no excluyente).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Busca trabajo? Conozca las vacantes más recientes en Colombia

Administrativo trade marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: 3.106.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es ingeniero con visión analítica y pasión por la ejecución en punto de venta? Su misión será implementar y gestionar estrategias de visibilidad mediante exhibidores, muebles y material POP, asegurando decisiones basadas en datos que fortalezcan la presencia de las marcas en el mercado.

Responsabilidades:

  • Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.
  • Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.
  • Analizar resultados (sell-out, participación de espacio, tendencias) con herramientas de datos.
  • Elaborar reportes y tableros de control en Power BI y Excel avanzado.
  • Colaborar con el equipo comercial para garantizar la excelencia en la ejecución.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Negocios o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.
  • Dominio de Excel avanzado y Power BI intermedio.
  • Nivel de inglés B1.
  • Perfil con alta capacidad analítica, estructurado en gestión de proyectos y orientado a resultados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

