Trabajo para médicos generales y especialistas: vacantes activas en Colombia
La demanda de profesionales en el sector salud continúa creciendo en el país, y tanto instituciones públicas como privadas están reforzando sus equipos con médicos generales y especialistas para fortalecer la atención en áreas asistenciales, hospitalarias y ambulatorias. Las oportunidades disponibles responden a necesidades en diferentes regiones, con ofertas para profesionales con experiencia y también para quienes están iniciando su ejercicio médico.
Además, las organizaciones valoran habilidades como la empatía, la comunicación clara con los pacientes, el trabajo en equipo interdisciplinario y la capacidad de toma de decisiones en escenarios de alta presión. Contar con certificaciones actualizadas, registro médico vigente y disponibilidad horaria también puede aumentar las posibilidades de avanzar en los procesos de selección.
Si desea conocer todas las vacantes abiertas, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse de manera virtual y sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.
Médico general – Bogotá D.C.
Empresa: Unión Médica del Norte
Salario: 4.000.000 a 5.000.000
Si es un profesional de la salud con 12 meses de experiencia y cuenta con la documentación necesaria al día (ReTHUS, Resolución y esquema de vacunación completo), esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Proporcionar atención primaria de calidad a los pacientes.
- Realizar valoraciones integrales del paciente.
- Diagnosticar y manejar inicialmente patologías frecuentes.
- Asegurar la atención humanizada y la seguridad del paciente.
- Cumplir con los estándares de calidad de la IPS.
Requerimientos:
- Título universitario en Medicina.
- 12 meses de experiencia en atención primaria.
- Documentación vigente: Rethus Resolución y esquema de vacunación completo.
- Conocimiento en valoración integral y manejo de patologías comunes.
- Orientación hacia la atención humanizada y cumplimiento de estándares de calidad.
Médico General - 6H – Manizales
Empresa: VIVA 1A IPS
Salario: 4.411.080
En VIVA 1A IPS buscan médicos generales dedicados y competentes para unirse a su equipo de trabajo.
Responsabilidades:
- Atender consulta externa y realizar diagnósticos efectivos.
- Implementar y supervisar programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).
- Prescribir medicamentos no POS usando MIPRES.
- Brindar atención médica en situaciones de violencia sexual siguiendo el protocolo AIEPI - IAMI.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Inscripción vigente en MIPRES para prescripción de medicamentos.
- Registro en ReTHUS actualizado.
- Esquema completo de vacunación al día (Hepatitis A y B Influenza Triple Viral Pertusis Varicela).
- Certificado de AIEPI - IAMI.
- Al menos 1 año de experiencia en consulta externa.
Médico especialista ortopedista – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Keralty busca un médico especialista ortopedista apasionado por el tratamiento del sistema musculoesquelético para unirse a su equipo de salud de primer nivel.
Responsabilidades:
- Diagnosticar y tratar trastornos del sistema musculoesquelético.
- Realizar cirugías ortopédicas con precisión y cuidado.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para un tratamiento integral.
- Mantenerse actualizado con las últimas investigaciones y técnicas en ortopedia.
- Proporcionar educación a los pacientes sobre prevención y cuidado postoperatorio.
Requerimientos:
- Título de Médico Profesional con especialización en Ortopedia.
- Experiencia mínima de 3 años como médico especialista en ortopedia.
- Licencia médica vigente.
- Habilidades de comunicación efectiva y empatía con los pacientes.
- Capacidad para trabajar en un entorno colaborativo y dinámico.
Médico radiólogo – Medellín
Empresa: Hospital San Vicente Fundación
Salario: A convenir
Si es un especialista en radiología con un deseo genuino de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante diagnósticos precisos, ¡este es el lugar para usted!
Responsabilidades:
- Interpretar rayos X y tomografías.
- Realizar ecografías y estudios especiales.
- Ejecutar procedimientos guiados por imágenes.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para diagnósticos precisos.
- Mantener registros detallados de los resultados de los estudios.
Requerimientos:
- Título de Médico con especialización en Radiología.
- Experiencia en interpretación de rayos X y tomografías.
- Habilidad para realizar ecografías y procedimientos especiales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Licencia médica vigente.
