Trabajo para médicos generales y especialistas: vacantes activas en Colombia

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de diciembre de 2025, 6:11 p. m.
Una enfermera sostiene en su mano una jeringa. Imagen de referencia
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico en diferentes partes del país. | Foto: Europa Press via Getty Images

La demanda de profesionales en el sector salud continúa creciendo en el país, y tanto instituciones públicas como privadas están reforzando sus equipos con médicos generales y especialistas para fortalecer la atención en áreas asistenciales, hospitalarias y ambulatorias. Las oportunidades disponibles responden a necesidades en diferentes regiones, con ofertas para profesionales con experiencia y también para quienes están iniciando su ejercicio médico.

Además, las organizaciones valoran habilidades como la empatía, la comunicación clara con los pacientes, el trabajo en equipo interdisciplinario y la capacidad de toma de decisiones en escenarios de alta presión. Contar con certificaciones actualizadas, registro médico vigente y disponibilidad horaria también puede aumentar las posibilidades de avanzar en los procesos de selección.

Si desea conocer todas las vacantes abiertas, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse de manera virtual y sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Conozca las vacantes que tiene Colsubsidio en el sector salud.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Médico general – Bogotá D.C.

Empresa: Unión Médica del Norte

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

Si es un profesional de la salud con 12 meses de experiencia y cuenta con la documentación necesaria al día (ReTHUS, Resolución y esquema de vacunación completo), esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Proporcionar atención primaria de calidad a los pacientes.
  • Realizar valoraciones integrales del paciente.
  • Diagnosticar y manejar inicialmente patologías frecuentes.
  • Asegurar la atención humanizada y la seguridad del paciente.
  • Cumplir con los estándares de calidad de la IPS.

Requerimientos:

  • Título universitario en Medicina.
  • 12 meses de experiencia en atención primaria.
  • Documentación vigente: Rethus Resolución y esquema de vacunación completo.
  • Conocimiento en valoración integral y manejo de patologías comunes.
  • Orientación hacia la atención humanizada y cumplimiento de estándares de calidad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico General - 6H – Manizales

Empresa: VIVA 1A IPS

Salario: 4.411.080

En VIVA 1A IPS buscan médicos generales dedicados y competentes para unirse a su equipo de trabajo.

Responsabilidades:

  • Atender consulta externa y realizar diagnósticos efectivos.
  • Implementar y supervisar programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).
  • Prescribir medicamentos no POS usando MIPRES.
  • Brindar atención médica en situaciones de violencia sexual siguiendo el protocolo AIEPI - IAMI.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina.
  • Inscripción vigente en MIPRES para prescripción de medicamentos.
  • Registro en ReTHUS actualizado.
  • Esquema completo de vacunación al día (Hepatitis A y B Influenza Triple Viral Pertusis Varicela).
  • Certificado de AIEPI - IAMI.
  • Al menos 1 año de experiencia en consulta externa.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Oportunidades laborales con salarios desde 7 millones en Colombia

Médico especialista ortopedista – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Keralty busca un médico especialista ortopedista apasionado por el tratamiento del sistema musculoesquelético para unirse a su equipo de salud de primer nivel.

Responsabilidades:

  • Diagnosticar y tratar trastornos del sistema musculoesquelético.
  • Realizar cirugías ortopédicas con precisión y cuidado.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para un tratamiento integral.
  • Mantenerse actualizado con las últimas investigaciones y técnicas en ortopedia.
  • Proporcionar educación a los pacientes sobre prevención y cuidado postoperatorio.

Requerimientos:

  • Título de Médico Profesional con especialización en Ortopedia.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico especialista en ortopedia.
  • Licencia médica vigente.
  • Habilidades de comunicación efectiva y empatía con los pacientes.
  • Capacidad para trabajar en un entorno colaborativo y dinámico.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico radiólogo – Medellín

Empresa: Hospital San Vicente Fundación

Salario: A convenir

Si es un especialista en radiología con un deseo genuino de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante diagnósticos precisos, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

  • Interpretar rayos X y tomografías.
  • Realizar ecografías y estudios especiales.
  • Ejecutar procedimientos guiados por imágenes.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para diagnósticos precisos.
  • Mantener registros detallados de los resultados de los estudios.

Requerimientos:

  • Título de Médico con especialización en Radiología.
  • Experiencia en interpretación de rayos X y tomografías.
  • Habilidad para realizar ecografías y procedimientos especiales.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Licencia médica vigente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

