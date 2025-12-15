Trabajo para médicos generales y especialistas: vacantes activas en Colombia

La demanda de profesionales en el sector salud continúa creciendo en el país, y tanto instituciones públicas como privadas están reforzando sus equipos con médicos generales y especialistas para fortalecer la atención en áreas asistenciales, hospitalarias y ambulatorias. Las oportunidades disponibles responden a necesidades en diferentes regiones, con ofertas para profesionales con experiencia y también para quienes están iniciando su ejercicio médico.

Además, las organizaciones valoran habilidades como la empatía, la comunicación clara con los pacientes, el trabajo en equipo interdisciplinario y la capacidad de toma de decisiones en escenarios de alta presión. Contar con certificaciones actualizadas, registro médico vigente y disponibilidad horaria también puede aumentar las posibilidades de avanzar en los procesos de selección.

Si desea conocer todas las vacantes abiertas, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse de manera virtual y sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Médico general – Bogotá D.C.

Empresa: Unión Médica del Norte

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

Si es un profesional de la salud con 12 meses de experiencia y cuenta con la documentación necesaria al día (ReTHUS, Resolución y esquema de vacunación completo), esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Proporcionar atención primaria de calidad a los pacientes.

Realizar valoraciones integrales del paciente.

Diagnosticar y manejar inicialmente patologías frecuentes.

Asegurar la atención humanizada y la seguridad del paciente.

Cumplir con los estándares de calidad de la IPS.

Requerimientos:

Título universitario en Medicina.

12 meses de experiencia en atención primaria.

Documentación vigente: Rethus Resolución y esquema de vacunación completo.

Conocimiento en valoración integral y manejo de patologías comunes.

Orientación hacia la atención humanizada y cumplimiento de estándares de calidad.

Médico General - 6H – Manizales

Empresa: VIVA 1A IPS

Salario: 4.411.080

En VIVA 1A IPS buscan médicos generales dedicados y competentes para unirse a su equipo de trabajo.

Responsabilidades:

Atender consulta externa y realizar diagnósticos efectivos.

Implementar y supervisar programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).

Prescribir medicamentos no POS usando MIPRES.

Brindar atención médica en situaciones de violencia sexual siguiendo el protocolo AIEPI - IAMI.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Inscripción vigente en MIPRES para prescripción de medicamentos.

Registro en ReTHUS actualizado.

Esquema completo de vacunación al día (Hepatitis A y B Influenza Triple Viral Pertusis Varicela).

Certificado de AIEPI - IAMI.

Al menos 1 año de experiencia en consulta externa.

Médico especialista ortopedista – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Keralty busca un médico especialista ortopedista apasionado por el tratamiento del sistema musculoesquelético para unirse a su equipo de salud de primer nivel.

Responsabilidades:

Diagnosticar y tratar trastornos del sistema musculoesquelético.

Realizar cirugías ortopédicas con precisión y cuidado.

Colaborar con otros profesionales de la salud para un tratamiento integral.

Mantenerse actualizado con las últimas investigaciones y técnicas en ortopedia.

Proporcionar educación a los pacientes sobre prevención y cuidado postoperatorio.

Requerimientos:

Título de Médico Profesional con especialización en Ortopedia.

Experiencia mínima de 3 años como médico especialista en ortopedia.

Licencia médica vigente.

Habilidades de comunicación efectiva y empatía con los pacientes.

Capacidad para trabajar en un entorno colaborativo y dinámico.

Médico radiólogo – Medellín

Empresa: Hospital San Vicente Fundación

Salario: A convenir

Si es un especialista en radiología con un deseo genuino de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante diagnósticos precisos, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Interpretar rayos X y tomografías.

Realizar ecografías y estudios especiales.

Ejecutar procedimientos guiados por imágenes.

Colaborar con otros profesionales de la salud para diagnósticos precisos.

Mantener registros detallados de los resultados de los estudios.

Requerimientos:

Título de Médico con especialización en Radiología.

Experiencia en interpretación de rayos X y tomografías.

Habilidad para realizar ecografías y procedimientos especiales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Licencia médica vigente.