Trabajo para temporada: cientos de empresas buscan personal ya

La temporada alta trae consigo un aumento en la demanda de talento en sectores como comercio, turismo, logística y servicios. Estas vacantes son claves para apoyar a las empresas en los picos de producción y atención al cliente, al tiempo que representan una oportunidad de ingreso o reinserción laboral para miles de personas. Es por ello, que en todo el país se han abierto convocatorias, muchas de ellas con incorporación inmediata y algunas que no requieren experiencia previa, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan empleo en el corto plazo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Cajero – Studio F

Lugar: Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Vendedora temporada – Bucaramanga

Empresa: Avemaría

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

En Avemaría se encuentra abierta la oportunidad para que usted se vincule como vendedora en la temporada de amor y amistad. Se busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.

Responsabilidades:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: Bachillerato completo.

Auxiliar polivalente temporada – Grupo Éxito

Lugar: Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria formando parte del equipo temporal, realizando tareas como atención al cliente, manejo de caja y surtido de productos.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Registrar y empacar productos.

Gestionar el manejo de la caja registradora.

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.

Garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.

Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.

Bachillerato completo.

Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.

Cajero de ventas – Naf Naf

Lugar: Medellín

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Naf Naf busca cajero(a)s para la temporada de fin de año con buena energía, actitud positiva y ganas de aprender para sumarse a su equipo de moda y estilo en Medellín.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en manejo de caja y medios de pago.

Actitud alegre, responsable y con ganas de crecer.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo, con un día de descanso semanal.