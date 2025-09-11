Suscribirse

Trabajo para temporada: cientos de empresas buscan personal ya

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de septiembre de 2025, 7:21 p. m.
Creativo
El trabajo de temporada es importante porque ofrece oportunidades. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La temporada alta trae consigo un aumento en la demanda de talento en sectores como comercio, turismo, logística y servicios. Estas vacantes son claves para apoyar a las empresas en los picos de producción y atención al cliente, al tiempo que representan una oportunidad de ingreso o reinserción laboral para miles de personas. Es por ello, que en todo el país se han abierto convocatorias, muchas de ellas con incorporación inmediata y algunas que no requieren experiencia previa, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan empleo en el corto plazo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Jovenes trabajo
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Adobe Stock

Cajero – Studio F

Lugar: Bogotá D.C.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Supervisar el funcionamiento general.
  • Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.
  • Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
  • Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

  • 3 meses de experiencia como cajero
  • Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
  • Experiencia en manejo de caja sistematizada.

¡Postúlese aquí!

Vendedora temporada – Bucaramanga

Empresa: Avemaría

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

En Avemaría se encuentra abierta la oportunidad para que usted se vincule como vendedora en la temporada de amor y amistad. Se busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.

Responsabilidades:

  • Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
  • Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
  • Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.
  • Excelente presentación personal y gusto por la moda.
  • Educación: Bachillerato completo.

¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Busca empleo? Hay más de 120 mil vacantes activas en todo el país

Auxiliar polivalente temporada – Grupo Éxito

Lugar: Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria formando parte del equipo temporal, realizando tareas como atención al cliente, manejo de caja y surtido de productos.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en el punto de venta.
  • Registrar y empacar productos.
  • Gestionar el manejo de la caja registradora.
  • Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.
  • Garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.
  • Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.
  • Bachillerato completo.
  • Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.

¡Postúlese aquí!

Cajero de ventas – Naf Naf

Lugar: Medellín

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Naf Naf busca cajero(a)s para la temporada de fin de año con buena energía, actitud positiva y ganas de aprender para sumarse a su equipo de moda y estilo en Medellín.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses en manejo de caja y medios de pago.
  • Actitud alegre, responsable y con ganas de crecer.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo, con un día de descanso semanal.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

