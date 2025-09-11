EMPLEO
Trabajo para temporada: cientos de empresas buscan personal ya
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La temporada alta trae consigo un aumento en la demanda de talento en sectores como comercio, turismo, logística y servicios. Estas vacantes son claves para apoyar a las empresas en los picos de producción y atención al cliente, al tiempo que representan una oportunidad de ingreso o reinserción laboral para miles de personas. Es por ello, que en todo el país se han abierto convocatorias, muchas de ellas con incorporación inmediata y algunas que no requieren experiencia previa, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan empleo en el corto plazo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Cajero – Studio F
Lugar: Bogotá D.C.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Supervisar el funcionamiento general.
- Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.
- Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
- Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.
Requerimientos:
- 3 meses de experiencia como cajero
- Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
- Experiencia en manejo de caja sistematizada.
Vendedora temporada – Bucaramanga
Empresa: Avemaría
Salario: $ 1.651.000
Tipo de contrato: Temporal
En Avemaría se encuentra abierta la oportunidad para que usted se vincule como vendedora en la temporada de amor y amistad. Se busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.
Responsabilidades:
- Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
- Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
- Apoyar inventario y reposición de productos.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.
- Excelente presentación personal y gusto por la moda.
- Educación: Bachillerato completo.
Auxiliar polivalente temporada – Grupo Éxito
Lugar: Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria formando parte del equipo temporal, realizando tareas como atención al cliente, manejo de caja y surtido de productos.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en el punto de venta.
- Registrar y empacar productos.
- Gestionar el manejo de la caja registradora.
- Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.
- Garantizar la satisfacción del cliente.
Requerimientos:
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.
- Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.
- Bachillerato completo.
- Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.
Cajero de ventas – Naf Naf
Lugar: Medellín
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Temporal
Naf Naf busca cajero(a)s para la temporada de fin de año con buena energía, actitud positiva y ganas de aprender para sumarse a su equipo de moda y estilo en Medellín.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en manejo de caja y medios de pago.
- Actitud alegre, responsable y con ganas de crecer.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo, con un día de descanso semanal.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.