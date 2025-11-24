Suscribirse

EMPLEO

Trabajo por temporada navideña: vacantes para personas con y sin experiencia

¡Gran convocatoria laboral abierta!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

24 de noviembre de 2025, 5:54 p. m.
x
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

La temporada navideña llegó con un incremento acelerado en los procesos de contratación. Empresas de comercio, servicios, logística y atención al cliente están reforzando sus equipos para responder al aumento en la demanda, lo que ha generado una alta disponibilidad de vacantes temporales en varias ciudades del país.

Estas oportunidades se caracterizan por su rapidez en la vinculación y por estar abiertas tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo. Muchas compañías ofrecen turnos flexibles, horarios por temporada, pagos quincenales y posibilidades de continuar vinculados después de la campaña, dependiendo del desempeño.

Para quienes desean generar ingresos adicionales, mejorar su perfil laboral o buscar una oportunidad mientras encuentran un cargo estable, esta temporada se convierte en un momento estratégico para aplicar a múltiples ofertas en corto tiempo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos.
Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos. | Foto: Getty Images

Auxiliar temporada navideña – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.318.000

Como asistente de empaque, operario de caja o ayudante de surtido, tendrás la oportunidad de desarrollar tus habilidades en un entorno colaborativo y de alto ritmo, garantizando siempre la satisfacción de nuestros clientes.

Responsabilidades:

  • Manejo de caja registradora y atención al cliente.
  • Surtido y organización de productos en estanterías.
  • Empaque de mercancías para los clientes.
  • Colaboración en la limpieza y orden del área de trabajo.
  • Asistencia en inventarios y control de stock.

Requerimientos:

  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.
  • Tener al menos el noveno grado o bachillerato completo.
  • No estar inscrito como estudiante durante el período de trabajo.
  • Actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.

¡Aplique aquí!

Cajero temporada – Bucaramanga

Empresa: American Eagle

Salario: A convenir

Se buscan cajeros para fortalecer el equipo en punto de venta. Trabaje rodeado de marcas que inspiran y forme parte de una empresa que valora a sus colaboradores.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes con amabilidad y cortesía.
  • Gestionar las transacciones en caja de manera eficiente y precisa.
  • Manejar efectivo y realizar cierres diarios de caja.
  • Asistir en el inventario y reposición de mercancía.
  • Colaborar con el equipo para alcanzar las metas diarias.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa como cajero o en atención al cliente (mínimo 1 año).
  • Habilidades numéricas básicas.
  • Conocimiento básico en informática.

¡Aplique aquí!

Contexto: Trabajo de temporada en Bogotá: vacantes para personas con y sin experiencia

Vendedor temporal navidad – Manizales

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será pieza clave para ayudar a los clientes a alcanzar sus sueños y proyectos en el hogar. Si le apasiona el servicio al cliente, ¡esta es su oportunidad!

Requerimientos:

  • Experiencia en ventas.
  • Bachillerato completo deseable estudio técnico en áreas relacionadas.
  • Habilidades de comunicación efectiva y atención al cliente.

¡Aplique aquí!

Cajero temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Supervisar el funcionamiento general.
  • Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
  • Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

  • 3 meses de experiencia como cajero
  • Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
  • Experiencia en manejo de caja sistematizada.

¡Aplique aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este video demostraría que sí fue gol de Junior: apareció nuevo ángulo desde la tribuna

2. El poder del general Huertas en el Gobierno Petro, del que SEMANA había advertido hace dos años

3. Concejal Diana Diago demandará el nombramiento de la nueva alcaldesa de Fontibón por presunto falso arraigo

4. Corte Suprema sobre la captura del general (r) Rodolfo Palomino: “Evitará que reincida en comportamientos delictivos”

5. Los hoteles más exclusivos de Colombia: son los favoritos del jet-set

LEER MENOS

Noticias relacionadas

trabajo sin experienciavacantes de empleoTrabajo temporalOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.