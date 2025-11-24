Trabajo por temporada navideña: vacantes para personas con y sin experiencia

La temporada navideña llegó con un incremento acelerado en los procesos de contratación. Empresas de comercio, servicios, logística y atención al cliente están reforzando sus equipos para responder al aumento en la demanda, lo que ha generado una alta disponibilidad de vacantes temporales en varias ciudades del país.

Estas oportunidades se caracterizan por su rapidez en la vinculación y por estar abiertas tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo. Muchas compañías ofrecen turnos flexibles, horarios por temporada, pagos quincenales y posibilidades de continuar vinculados después de la campaña, dependiendo del desempeño.

Para quienes desean generar ingresos adicionales, mejorar su perfil laboral o buscar una oportunidad mientras encuentran un cargo estable, esta temporada se convierte en un momento estratégico para aplicar a múltiples ofertas en corto tiempo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos. | Foto: Getty Images

Auxiliar temporada navideña – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.318.000

Como asistente de empaque, operario de caja o ayudante de surtido, tendrás la oportunidad de desarrollar tus habilidades en un entorno colaborativo y de alto ritmo, garantizando siempre la satisfacción de nuestros clientes.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y atención al cliente.

Surtido y organización de productos en estanterías.

Empaque de mercancías para los clientes.

Colaboración en la limpieza y orden del área de trabajo.

Asistencia en inventarios y control de stock.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Tener al menos el noveno grado o bachillerato completo.

No estar inscrito como estudiante durante el período de trabajo.

Actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.

Cajero temporada – Bucaramanga

Empresa: American Eagle

Salario: A convenir

Se buscan cajeros para fortalecer el equipo en punto de venta. Trabaje rodeado de marcas que inspiran y forme parte de una empresa que valora a sus colaboradores.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y cortesía.

Gestionar las transacciones en caja de manera eficiente y precisa.

Manejar efectivo y realizar cierres diarios de caja.

Asistir en el inventario y reposición de mercancía.

Colaborar con el equipo para alcanzar las metas diarias.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa como cajero o en atención al cliente (mínimo 1 año).

Habilidades numéricas básicas.

Conocimiento básico en informática.

Vendedor temporal navidad – Manizales

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será pieza clave para ayudar a los clientes a alcanzar sus sueños y proyectos en el hogar. Si le apasiona el servicio al cliente, ¡esta es su oportunidad!

Requerimientos:

Experiencia en ventas.

Bachillerato completo deseable estudio técnico en áreas relacionadas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al cliente.

Cajero temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.