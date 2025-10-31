Trabajo remoto 2025: empresas que están contratando para trabajar desde casa

El teletrabajo dejó de ser solo una alternativa y se consolidó como una modalidad sólida en Colombia. Este 2025, muchas empresas han anunciado vacantes remotas, desde cualquier ciudad del país, para roles en sectores como atención al cliente, administración, recursos humanos y soporte técnico.

Por ejemplo, más de 1.200 vacantes remotas ya estaban activas en Colombia, según informes recientes. Asimismo, plataformas especializadas destacan empresas que contratan talento latinoamericano para que trabaje desde casa bajo esquemas 100 % virtuales o híbridos.

Si quiere sumarse a esta tendencia y aplicar de inmediato, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Operativo comercial remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En Mística Trading se encuentra en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades destacadas en comunicación digital.

La persona seleccionada formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para los clientes. Este cargo contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. La empresa ofrece un entorno laboral ético, orientado a resultados y con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.

Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.

Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.

Registro y actualización de información comercial en bases de datos.

Elaboración de reportes básicos en Excel.

Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración mercadeo gestión comercial servicio al cliente o similares).

Conocimiento básico de inglés.

Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.

Persona altamente honesta organizada y proactiva.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.

Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.

Supernumeraria administrativa

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Empresa de gran trayectoria busca una supernumeraria administrativa remota para integrar su equipo. Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es clave para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Desde la modalidad remota, la persona seleccionada brindará soporte en áreas como administración, contabilidad y recursos humanos, colaborando directamente con la gerencia general.

Responsabilidades:

Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.

Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.

Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.

Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.

Experiencia en roles administrativos multifuncionales.

Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Auxiliar administrativo

Salario: 1.423.500

Empresa busca un auxiliar administrativo para apoyar los procesos contables y administrativos de manera remota. Este cargo es fundamental para garantizar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social y los trámites legales, asegurando la organización de la operación administrativa. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, contrato indefinido y salario competitivo equivalente a un salario mínimo legal vigente.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Ejecutivo de ventas – 100% remoto

Salario: 1.623.500 a 2.500.000

Empresa nacional busca ejecutivo de ventas outbound para trabajar de manera 100% remota. Se ofrece contrato a término indefinido, horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La remuneración incluye salario base más comisiones que pueden alcanzar los $2.500.000 según cumplimiento de metas.

Requerimientos:

Mínimo un año de experiencia en ventas telefónicas o intangibles.

Experiencia laboral formal comprobable.

Edad entre 21 y 48 años.

No estar cursando estudios presenciales.

Contar con equipo de cómputo con cámara disponible.

Ejecutivo de ventas call center – experiencia en ventas cruzadas – 100% remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Importante empresa de software administrativo y contable busca ejecutivo de ventas con experiencia mínima de un año en ventas telefónicas. El trabajo se realiza de manera remota atendiendo clientes en México.

Requerimientos:

Bachiller.

Mínimo dos años de experiencia reciente en ventas intangibles y call center.

Experiencia en ventas cruzadas.

Conexión estable a internet.

Funciones:

Realizar ofrecimiento de productos adicionales por medio del canal telefónico (venta cruzada).

Beneficios: