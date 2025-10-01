Trabajo remoto con inscripción 100 % virtual en Colombia

Olvídese de filas y entrevistas presenciales. Ahora puede aplicar, ser evaluado y vincularse a un trabajo sin salir de casa.

Esta vez hay oportunidades de trabajo remoto que abarcan áreas como atención al cliente, ventas digitales, diseño, programación y soporte técnico.

Son vacantes ideales para quienes valoran la flexibilidad y quieren ahorrar tiempo en desplazamientos, con la ventaja de que muchas ofrecen estabilidad y posibilidades de crecimiento.

En Semana Empleos hay publicadas más de 110.000 ofertas en todo el país, varias de ellas bajo la modalidad remota.

Ejecutivo de ventas- 100% remoto

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Se requiere ejecutivo de ventas outbound (100% remoto a nivel nacional).

Condiciones:

Contrato a término indefinido.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Salario más comisiones: hasta $ 2.500.000 según metas.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.

Es importante adjuntar la hoja de vida actualizada

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, requiere digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

Este rol es esencial para garantizar precisión y eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito de la organización. Se reciben postulaciones de personas con experiencia y de quienes inician su carrera, en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Asistente de talento humano - Teletrabajo

Salario: $ 450.000 a $ 500.000

Se busca asistente de talento humano en modalidad de teletrabajo. Como auxiliar de recursos humanos, será responsable de apoyar la gestión administrativa y de talento, organizando documentos y coordinando citas. La empresa ofrece un entorno flexible, contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

Gestión de bases de datos y registro de información

Organización de documentos

Agendamiento y coordinación de citas

Elaboración de reportes periódicos

Apoyo en actividades de selección y gestión de personal

Difusión de información en medios digitales autorizados

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años

Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado

Con o sin experiencia (se ofrece capacitación)

Manejo básico de computador celular e internet

Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes

Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT cédula de extranjería o pasaporte)

Auxiliar administrativo remoto

Se busca auxiliar administrativo para apoyar procesos contables y administrativos de manera remota. Será responsable del manejo de nómina, seguridad social y trámites legales, garantizando el orden en la operación administrativa. La empresa ofrece contrato indefinido y salario competitivo de 1 SMMLV.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Atención digital – Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional requiere agentes de atención digital para atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Condiciones laborales

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos: