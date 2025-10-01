Empleo
Trabajo remoto con inscripción 100 % virtual en Colombia
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Olvídese de filas y entrevistas presenciales. Ahora puede aplicar, ser evaluado y vincularse a un trabajo sin salir de casa.
Esta vez hay oportunidades de trabajo remoto que abarcan áreas como atención al cliente, ventas digitales, diseño, programación y soporte técnico.
Son vacantes ideales para quienes valoran la flexibilidad y quieren ahorrar tiempo en desplazamientos, con la ventaja de que muchas ofrecen estabilidad y posibilidades de crecimiento.
En Semana Empleos hay publicadas más de 110.000 ofertas en todo el país, varias de ellas bajo la modalidad remota.
Ejecutivo de ventas- 100% remoto
Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000
Se requiere ejecutivo de ventas outbound (100% remoto a nivel nacional).
Condiciones:
Contrato a término indefinido.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Salario más comisiones: hasta $ 2.500.000 según metas.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).
- Experiencia laboral formal.
- Edad entre 21 y 48 años.
- No estudiantes presenciales.
- PC con cámara disponible.
Es importante adjuntar la hoja de vida actualizada
Digitador/a
Salario a convenir
Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, requiere digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.
Este rol es esencial para garantizar precisión y eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito de la organización. Se reciben postulaciones de personas con experiencia y de quienes inician su carrera, en un ambiente dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
- Verificación y validación de datos ingresados.
- Corrección de errores en la información digital.
- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
- Clasificación y organización de información.
- Manejo y actualización de base de datos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades básicas en informática.
- Alta atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Buena comunicación escrita.
Asistente de talento humano - Teletrabajo
Salario: $ 450.000 a $ 500.000
Se busca asistente de talento humano en modalidad de teletrabajo. Como auxiliar de recursos humanos, será responsable de apoyar la gestión administrativa y de talento, organizando documentos y coordinando citas. La empresa ofrece un entorno flexible, contrato directo y capacitación inicial.
Responsabilidades:
- Gestión de bases de datos y registro de información
- Organización de documentos
- Agendamiento y coordinación de citas
- Elaboración de reportes periódicos
- Apoyo en actividades de selección y gestión de personal
- Difusión de información en medios digitales autorizados
Requerimientos:
- Edad entre 18 y 40 años
- Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado
- Con o sin experiencia (se ofrece capacitación)
- Manejo básico de computador celular e internet
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes
- Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT cédula de extranjería o pasaporte)
Auxiliar administrativo remoto
Se busca auxiliar administrativo para apoyar procesos contables y administrativos de manera remota. Será responsable del manejo de nómina, seguridad social y trámites legales, garantizando el orden en la operación administrativa. La empresa ofrece contrato indefinido y salario competitivo de 1 SMMLV.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Atención digital – Trabajo remoto
Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000
Empresa internacional requiere agentes de atención digital para atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.
Condiciones laborales
- Contrato a término indefinido.
- Salario básico + incentivos por desempeño.
- Modalidad 100% remota.
- Capacitación inicial incluida.
Requisitos:
- Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
- Buen manejo de escritura y ortografía.
- Disponibilidad de +6 horas diarias.