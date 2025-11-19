Suscribirse

EMPLEO

Trabajo remoto desde casa: vacantes disponibles para diferentes perfiles

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

19 de noviembre de 2025, 11:31 p. m.
Teletrabajo
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El trabajo remoto continúa consolidándose como una alternativa clave para quienes buscan flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. En el país, varias empresas están ampliando sus equipos mediante modelos 100 % virtuales, lo que permite atraer talento desde cualquier región sin necesidad de traslado.

Actualmente, las oportunidades disponibles cubren perfiles administrativos, creativos, tecnológicos y de ventas, lo que abre el panorama para candidatos con distintos niveles de experiencia. Este tipo de vacantes suele requerir buena conexión a internet, manejo de herramientas digitales y habilidades para el trabajo autónomo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

La búsqueda de estas vacantes se realiza a través de plataformas digitales.
La búsqueda de estas vacantes se realiza a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

  • Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
  • Cierre de ventas durante la llamada.
  • Gestión postventa y fidelización de clientes.
  • Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
  • Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología seguros o educación.
  • Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
  • Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
  • Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo con autogestión de leads.
  • No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

¡Postúlese aquí!

Especialista en HCM success factors – remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

  • Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.
  • Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.
  • Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.
  • Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.
  • Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.
  • Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.
  • Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.
  • Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.
  • Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.
  • Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo formal en Colombia: vacantes con contrato a término indefinido

Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Responsabilidades:

  • Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
  • Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
  • Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
  • Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

  • Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
  • Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
  • Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
  • Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

¡Postúlese aquí!

Interprete bilingüe en vivo

Empresa: Solvo Global

Salario: 2.900.000

Esta es una oportunidad para obtener mayor experiencia en un mundo más global y de compartir con nuevos compañeros.

Responsabilidades:

  • Servir como interprete para diferentes tipos de personas en términos de voz, acento y personalidades.
  • Proveer a las diferentes partes una clara y precisa traducción.
  • Dar una correcta traducción a las preguntas, respuestas, aclaraciones, argumentos, explicaciones y todo tipo de comunicación verbal para los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia como intérprete de al menos 3 meses.
  • Inglés C1 o superior. Nivel conversacional.
  • Experiencia en manejo de llamadas y toma de notas en tiempo real.
  • Gran capacidad a la hora de traducir y proveer información clara a las partes en la traducción.

¡Postúlese aquí!

Asesor de cobranzas

Empresa: Emtelco

Salario: 1.423.500 a 1.995.932

Como representante de cobranzas remoto, tendrá la oportunidad de gestionar la recuperación de cartera asignada por clientes corporativos, garantizando el seguimiento de procesos y estándares establecidos por la compañía.

Responsabilidades:

  • Gestionar la recuperación de cartera asignada.
  • Cumplir con los procesos y estándares de la compañía.
  • Garantizar la calidad del servicio al cliente.
  • Alcanzar las metas establecidas para el recaudo.
  • Mantener registros precisos de las interacciones con clientes.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Condenan a premiada exfiscal que investigó narcos, se pensionó y se convirtió en prófuga de la justicia

2. Joven deportista fue hallada sin vida y con varios impactos de bala en zona rural de Ocaña: esto es lo que se sabe del caso

3. Pillos de Medellín dieron papaya en el vergonzoso sepelio de alias ‘Chom’, el llamado fletero de fleteros, y les cayó la Policía: este fue el resultado

4. Gregorio Pernía anunció la llegada de su bebé con emotivo video: “Un momento inolvidable”

5. ¿Tiene mascotas?: En esta ciudad de Estados Unidos su perro tiene prohibido ladrar o aullar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo remotoTeletrabajoTrabajo Sí HayOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.