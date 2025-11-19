EMPLEO
Trabajo remoto desde casa: vacantes disponibles para diferentes perfiles
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo remoto continúa consolidándose como una alternativa clave para quienes buscan flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. En el país, varias empresas están ampliando sus equipos mediante modelos 100 % virtuales, lo que permite atraer talento desde cualquier región sin necesidad de traslado.
Actualmente, las oportunidades disponibles cubren perfiles administrativos, creativos, tecnológicos y de ventas, lo que abre el panorama para candidatos con distintos niveles de experiencia. Este tipo de vacantes suele requerir buena conexión a internet, manejo de herramientas digitales y habilidades para el trabajo autónomo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se acerque a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Agente call center ventas con experiencia
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.485.000
Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.
Responsabilidades:
- Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
- Cierre de ventas durante la llamada.
- Gestión postventa y fidelización de clientes.
- Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
- Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología seguros o educación.
- Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
- Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
- Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo con autogestión de leads.
- No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.
Especialista en HCM success factors – remoto
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.
Responsabilidades:
- Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.
- Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.
- Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.
- Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.
- Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.
- Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.
- Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.
- Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.
- Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.
- Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.
Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto
Empresa: Prada Talent Group
Salario: 2.100.000 a 2.300.000
Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.
Responsabilidades:
- Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
- Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
- Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
- Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.
Requerimientos:
- Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
- Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
- Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
- Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.
Interprete bilingüe en vivo
Empresa: Solvo Global
Salario: 2.900.000
Esta es una oportunidad para obtener mayor experiencia en un mundo más global y de compartir con nuevos compañeros.
Responsabilidades:
- Servir como interprete para diferentes tipos de personas en términos de voz, acento y personalidades.
- Proveer a las diferentes partes una clara y precisa traducción.
- Dar una correcta traducción a las preguntas, respuestas, aclaraciones, argumentos, explicaciones y todo tipo de comunicación verbal para los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia como intérprete de al menos 3 meses.
- Inglés C1 o superior. Nivel conversacional.
- Experiencia en manejo de llamadas y toma de notas en tiempo real.
- Gran capacidad a la hora de traducir y proveer información clara a las partes en la traducción.
Asesor de cobranzas
Empresa: Emtelco
Salario: 1.423.500 a 1.995.932
Como representante de cobranzas remoto, tendrá la oportunidad de gestionar la recuperación de cartera asignada por clientes corporativos, garantizando el seguimiento de procesos y estándares establecidos por la compañía.
Responsabilidades:
- Gestionar la recuperación de cartera asignada.
- Cumplir con los procesos y estándares de la compañía.
- Garantizar la calidad del servicio al cliente.
- Alcanzar las metas establecidas para el recaudo.
- Mantener registros precisos de las interacciones con clientes.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.