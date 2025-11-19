Trabajo remoto desde casa: vacantes disponibles para diferentes perfiles

El trabajo remoto continúa consolidándose como una alternativa clave para quienes buscan flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. En el país, varias empresas están ampliando sus equipos mediante modelos 100 % virtuales, lo que permite atraer talento desde cualquier región sin necesidad de traslado.

Actualmente, las oportunidades disponibles cubren perfiles administrativos, creativos, tecnológicos y de ventas, lo que abre el panorama para candidatos con distintos niveles de experiencia. Este tipo de vacantes suele requerir buena conexión a internet, manejo de herramientas digitales y habilidades para el trabajo autónomo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

La búsqueda de estas vacantes se realiza a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.

Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología seguros o educación.

Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads.

No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Especialista en HCM success factors – remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.

Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.

Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.

Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.

Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.

Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.

Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.

Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.

Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.

Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.

Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Responsabilidades:

Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.

Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.

Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.

Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.

Experiencia en roles administrativos multifuncionales.

Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Interprete bilingüe en vivo

Empresa: Solvo Global

Salario: 2.900.000

Esta es una oportunidad para obtener mayor experiencia en un mundo más global y de compartir con nuevos compañeros.

Responsabilidades:

Servir como interprete para diferentes tipos de personas en términos de voz, acento y personalidades.

Proveer a las diferentes partes una clara y precisa traducción.

Dar una correcta traducción a las preguntas, respuestas, aclaraciones, argumentos, explicaciones y todo tipo de comunicación verbal para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia como intérprete de al menos 3 meses.

Inglés C1 o superior. Nivel conversacional.

Experiencia en manejo de llamadas y toma de notas en tiempo real.

Gran capacidad a la hora de traducir y proveer información clara a las partes en la traducción.

Asesor de cobranzas

Empresa: Emtelco

Salario: 1.423.500 a 1.995.932

Como representante de cobranzas remoto, tendrá la oportunidad de gestionar la recuperación de cartera asignada por clientes corporativos, garantizando el seguimiento de procesos y estándares establecidos por la compañía.

Responsabilidades:

Gestionar la recuperación de cartera asignada.

Cumplir con los procesos y estándares de la compañía.

Garantizar la calidad del servicio al cliente.

Alcanzar las metas establecidas para el recaudo.

Mantener registros precisos de las interacciones con clientes.