Trabajo remoto desde Colombia: vacantes abiertas con horarios flexibles

La modalidad de trabajo remoto está ganando cada vez más terreno en Colombia, y no es para menos: hoy, existen múltiples vacantes que permiten laborar desde casa y con horarios adaptados a su ritmo de vida.

Empresas de distintos sectores están buscando perfiles para tareas como atención al cliente, ventas digitales, soporte administrativo o interpretación bilingüe, y muchas de estas plazas ofrecen contratación 100 % virtual junto con esquemas de jornada flexible.

Operativo comercial remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Mística Trading se encuentra en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades destacadas en comunicación digital.

La persona seleccionada formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para los clientes. Este cargo contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. La empresa ofrece un entorno laboral ético, orientado a resultados y con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.

Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.

Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.

Registro y actualización de información comercial en bases de datos.

Elaboración de reportes básicos en Excel.

Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración, mercadeo, gestión comercial, servicio al cliente o similares).

Conocimiento básico de inglés.

Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.

Persona altamente honesta, organizada y proactiva.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.

Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.

Supernumeraria administrativa

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Empresa de gran trayectoria busca una supernumeraria administrativa remota para integrar su equipo. Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es clave para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Desde la modalidad remota, la persona seleccionada brindará soporte en áreas como administración, contabilidad y recursos humanos, colaborando directamente con la gerencia general.

Responsabilidades:

Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.

Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.

Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.

Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.

Experiencia en roles administrativos multifuncionales.

Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Auxiliar administrativo

Salario: 1.423.500

Empresa busca un auxiliar administrativo para apoyar los procesos contables y administrativos de manera remota. Este cargo es fundamental para garantizar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social y los trámites legales, asegurando la organización de la operación administrativa. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, contrato indefinido y salario competitivo equivalente a un salario mínimo legal vigente.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la Dian.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Ejecutivo de ventas – 100% remoto

Salario: 1.623.500 a 2.500.000

Empresa nacional busca ejecutivo de ventas outbound para trabajar de manera 100% remota. Se ofrece contrato a término indefinido, horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La remuneración incluye salario base más comisiones que pueden alcanzar los $2.500.000 según cumplimiento de metas.

Requerimientos:

Mínimo un año de experiencia en ventas telefónicas o intangibles.

Experiencia laboral formal comprobable.

Edad entre 21 y 48 años.

No estar cursando estudios presenciales.

Contar con equipo de cómputo con cámara disponible.

Ejecutivo de ventas call center – experiencia en ventas cruzadas – 100% remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Importante empresa de software administrativo y contable, busca ejecutivo de ventas con experiencia mínima de un año en ventas telefónicas. El trabajo se realiza de manera remota atendiendo clientes en México.

Requerimientos:

Bachiller.

Mínimo dos años de experiencia reciente en ventas intangibles y call center.

Experiencia en ventas cruzadas.

Conexión estable a internet.

Funciones:

Realizar ofrecimiento de productos adicionales por medio del canal telefónico (venta cruzada).

Beneficios: