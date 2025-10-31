Empleo
Trabajo remoto desde Colombia: vacantes abiertas con horarios flexibles
Gran convocatoria laboral.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La modalidad de trabajo remoto está ganando cada vez más terreno en Colombia, y no es para menos: hoy, existen múltiples vacantes que permiten laborar desde casa y con horarios adaptados a su ritmo de vida.
Empresas de distintos sectores están buscando perfiles para tareas como atención al cliente, ventas digitales, soporte administrativo o interpretación bilingüe, y muchas de estas plazas ofrecen contratación 100 % virtual junto con esquemas de jornada flexible.
Si desea aprovechar esta tendencia, ingrese a Semana Empleos, cree su perfil gratuito, suba su hoja de vida y postúlese en minutos a las vacantes que se ajusten a su disponibilidad y competencias.
Operativo comercial remoto
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
Mística Trading se encuentra en búsqueda de un(a) operativo comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades destacadas en comunicación digital.
La persona seleccionada formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y asegurar una experiencia impecable para los clientes. Este cargo contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y será pieza clave en la gestión administrativa y comercial. La empresa ofrece un entorno laboral ético, orientado a resultados y con oportunidades de crecimiento profesional.
Responsabilidades:
- Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.
- Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.
- Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.
- Registro y actualización de información comercial en bases de datos.
- Elaboración de reportes básicos en Excel.
- Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración, mercadeo, gestión comercial, servicio al cliente o similares).
- Conocimiento básico de inglés.
- Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.
- Persona altamente honesta, organizada y proactiva.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.
- Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.
Supernumeraria administrativa
Salario: 2.100.000 a 2.300.000
Empresa de gran trayectoria busca una supernumeraria administrativa remota para integrar su equipo. Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es clave para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.
Desde la modalidad remota, la persona seleccionada brindará soporte en áreas como administración, contabilidad y recursos humanos, colaborando directamente con la gerencia general.
Responsabilidades:
- Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
- Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
- Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
- Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.
Requerimientos:
- Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
- Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
- Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
- Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.
Auxiliar administrativo
Salario: 1.423.500
Empresa busca un auxiliar administrativo para apoyar los procesos contables y administrativos de manera remota. Este cargo es fundamental para garantizar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social y los trámites legales, asegurando la organización de la operación administrativa. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, contrato indefinido y salario competitivo equivalente a un salario mínimo legal vigente.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos soporte requeridos a la Dian.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Ejecutivo de ventas – 100% remoto
Salario: 1.623.500 a 2.500.000
Empresa nacional busca ejecutivo de ventas outbound para trabajar de manera 100% remota. Se ofrece contrato a término indefinido, horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La remuneración incluye salario base más comisiones que pueden alcanzar los $2.500.000 según cumplimiento de metas.
Requerimientos:
- Mínimo un año de experiencia en ventas telefónicas o intangibles.
- Experiencia laboral formal comprobable.
- Edad entre 21 y 48 años.
- No estar cursando estudios presenciales.
- Contar con equipo de cómputo con cámara disponible.
Ejecutivo de ventas call center – experiencia en ventas cruzadas – 100% remoto
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
Importante empresa de software administrativo y contable, busca ejecutivo de ventas con experiencia mínima de un año en ventas telefónicas. El trabajo se realiza de manera remota atendiendo clientes en México.
Requerimientos:
- Bachiller.
- Mínimo dos años de experiencia reciente en ventas intangibles y call center.
- Experiencia en ventas cruzadas.
- Conexión estable a internet.
Funciones:
Realizar ofrecimiento de productos adicionales por medio del canal telefónico (venta cruzada).
Beneficios:
- Contrato a término indefinido.
- Lugar de trabajo: 100% remoto.
- Horario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Salario: $1.427.880 + auxilio de conectividad de $200.000 + prestaciones sociales + bonificación garantizada de $285.000 durante los dos primeros meses + comisiones sin techo.
- Formación inicial de 20 días totalmente paga.