Trabajo remoto en Colombia: postúlese gratis a estas vacantes

Las vacantes activas incluyen opciones para perfiles con experiencia, recién graduados e incluso candidatos que buscan su primer empleo, siempre que cuenten con habilidades como organización, gestión autónoma del tiempo y manejo de herramientas virtuales.

Las oportunidades disponibles abarcan campos como atención al cliente, soporte técnico, desarrollo de software, análisis de datos, coordinación de proyectos, entre otros, lo que permite a los aspirantes encontrar roles ajustados a sus intereses y nivel profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Especialista en HCM success factors – remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.

Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.

Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.

Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.

Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.

Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.

Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.

Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.

Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.

Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.

Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y experiencia mínimo 2 años en Scala.

Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID , Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle , springboot , inyección de dependencias, servicios REST.

Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).

Exposición y consumos de web services.

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).

Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales que busquen mejorar sus ventas con estructura.

Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:

Programas y mentorías online.

Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).

Servicios específicos de marketing y publicidad.

Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.

Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.

Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.

Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.

Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.

Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.

Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads .

. No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.