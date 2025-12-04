Empleo
Trabajo remoto en Colombia: postúlese gratis a estas vacantes
No deje pasar esta oportunidad.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Las vacantes activas incluyen opciones para perfiles con experiencia, recién graduados e incluso candidatos que buscan su primer empleo, siempre que cuenten con habilidades como organización, gestión autónoma del tiempo y manejo de herramientas virtuales.
Las oportunidades disponibles abarcan campos como atención al cliente, soporte técnico, desarrollo de software, análisis de datos, coordinación de proyectos, entre otros, lo que permite a los aspirantes encontrar roles ajustados a sus intereses y nivel profesional.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.
Especialista en HCM success factors – remoto
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.
Responsabilidades:
- Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.
- Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.
- Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.
- Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.
- Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.
- Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.
- Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.
- Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.
- Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.
- Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.
Dev java – Scala
Empresa: Ceiba Software
Salario: A convenir
Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.
Requerimientos:
- Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y experiencia mínimo 2 años en Scala.
- Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle, springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
- Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
- Exposición y consumos de web services.
Ejecutiva comercial remoto
Empresa: IMDigitals
Salario: A convenir
El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.
Responsabilidades:
- Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).
- Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales que busquen mejorar sus ventas con estructura.
- Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:
- Programas y mentorías online.
- Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).
- Servicios específicos de marketing y publicidad.
- Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.
- Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.
- Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.
- Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.
- Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.
Requerimientos:
- Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.
- Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).
Agente call center ventas con experiencia
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.485.000
Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.
Responsabilidades:
- Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
- Cierre de ventas durante la llamada.
- Gestión postventa y fidelización de clientes.
- Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
- Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.
- Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
- Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
- Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo con autogestión de leads.
- No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.