Suscribirse

Empleo

Trabajo remoto en Colombia: postúlese gratis a estas vacantes

No deje pasar esta oportunidad.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de diciembre de 2025, 12:36 a. m.
Teletrabajo
Postulaciones abiertas sin costo | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las vacantes activas incluyen opciones para perfiles con experiencia, recién graduados e incluso candidatos que buscan su primer empleo, siempre que cuenten con habilidades como organización, gestión autónoma del tiempo y manejo de herramientas virtuales.

Las oportunidades disponibles abarcan campos como atención al cliente, soporte técnico, desarrollo de software, análisis de datos, coordinación de proyectos, entre otros, lo que permite a los aspirantes encontrar roles ajustados a sus intereses y nivel profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. | Foto: Stock

Especialista en HCM success factors – remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

  • Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.
  • Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.
  • Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.
  • Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.
  • Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.
  • Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.
  • Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.
  • Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.
  • Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.
  • Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

¡Postúlese aquí!

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y experiencia mínimo 2 años en Scala.
  • Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle, springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
  • Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
  • Exposición y consumos de web services.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes de empleo que pagan más de $7 millones en Bogotá: aplique ya mismo

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

  • Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).
  • Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales que busquen mejorar sus ventas con estructura.
  • Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:
  • Programas y mentorías online.
  • Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).
  • Servicios específicos de marketing y publicidad.
  • Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.
  • Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.
  • Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.
  • Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.
  • Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

  • Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.
  • Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

¡Postúlese aquí!

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

  • Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
  • Cierre de ventas durante la llamada.
  • Gestión postventa y fidelización de clientes.
  • Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
  • Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.
  • Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
  • Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
  • Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo con autogestión de leads.
  • No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vidente colombiano vaticinó importante fallecimiento y generó alerta: “Una situación armada”

2. Así operan los militares de EE. UU. a pocos kilómetros de Venezuela: las nuevas imágenes del despliegue militar en el Caribe

3. La dura advertencia de minDefensa sobre la relación entre EE. UU. y Colombia: “Si se fracturan esas relaciones, ganan los criminales”

4. Brilló en Millonarios y ahora sería contratación estelar, junto a James Rodríguez, en Pumas

5. Tres aerolíneas frenan vuelos a Venezuela por interferencias en navegación aérea: estas son las opciones para pasajeros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo remotoTeletrabajoTrabajo Sí HayOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.