Trabajo remoto gana fuerza en Colombia: empresas amplían su oferta digital

El trabajo desde casa dejó de ser una tendencia pasajera para convertirse en una alternativa real en el mercado laboral colombiano.

Las compañías están apostando por talento que pueda conectarse desde cualquier ciudad del país, lo que amplía las oportunidades para quienes viven lejos de los grandes centros y desean mayor flexibilidad.

Los sectores que más demanda este tipo de perfiles son la atención al cliente, el software, las ventas digitales y la administración virtual.

Si está interesado en acceder a estas vacantes digitales, visite Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 oportunidades activas en todo el país. Cree su perfil, suba su hoja de vida y postúlese en minutos.

Tip para destacar: mencione en su CV que tiene experiencia (o disposición) para trabajar remoto, resalte habilidades como manejo de herramientas digitales, buena comunicación escrita y conexión a Internet estable.

Supernumeraria Administrativa - Trabajo Remoto

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Se encuentra abierta la vacante para una supernumeraria administrativa remota, quien integrará el equipo y cumplirá un rol clave para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Este cargo, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, implica brindar soporte en áreas como administración, contabilidad y recursos humanos, además de colaborar directamente con la gerencia general.

Se valoran especialmente los profesionales con estudios en contabilidad, que se destaquen por su proactividad y dinamismo. Se ofrece un salario competitivo de $2.000.000, más un bono de $100.000 y un auxilio de conectividad de $200.000, sumado a todas las prestaciones de ley.

Si la persona domina el idioma francés, el salario se incrementará a $2.500.000, fortaleciendo las relaciones internacionales de la empresa. El contrato es a término fijo por seis meses, renovable según desempeño, con un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados hasta el mediodía.

Responsabilidades:

Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.

Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.

Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.

Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.

Experiencia en roles administrativos multifuncionales.

Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Ejecutivo de ventas call center/Experiencia en ventas cruzadas/ 100% remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Importante empresa encargada de software administrativo contable se encuentra en la búsqueda de ejecutivo de ventas con experiencia mínimo de 1 año en ventas telefónicas de manera remota:

Requisitos:

Estudios: bachiller.

Mínimo 2 años en ventas intangibles, indispensable que sea reciente la experiencia.

Experiencia en ventas call center.

Funciones:

Por medio del canal telefónico, realizar el ofrecimiento de productos adicionales (venta cruzada).

Beneficios:

País al que atiende: México.

Tipo de contrato: a término indefinido.

Lugar de trabajo: 100% remoto - desde casa (garantizar la conexión a internet).

Horario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. (con 1 hora de almuerzo) y los sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. (Se aplican los festivos de México y se programan las 44 horas semanales por ley.)

Salario: $1.427.880 + auxilio de conectividad $200.000 + prestaciones sociales conforme a la ley + bonificación garantizada de $285.000 (durante los primeros dos meses) + comisiones sin techo.

Oferta remota / agente de ventas productos intangibles oferta a nivel nacional

Salario a convenir

Empresa busca ejecutivos(as) de ventas apasionados por el mundo comercial, con experiencia en ventas de productos intangibles y excelente capacidad de cierre.

Condiciones económicas

Salario base: $1.427.880

Comisiones sin techo: promedio entre $700.000 y $1.000.000

Acelerador por cumplimiento: hasta el 85% adicional

Tipo de contrato: indefinido

Pago: quincenal, mes vencido, 100% prestacional

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m, - sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Etapas de formación

Entrenamiento inicial: 10 días hábiles

Fase Nesting: 1 semana en operación real

Responsabilidades principales

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).

Cierre de ventas durante la llamada.

Perfil requerido

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).

Experiencia en ventas 100% remotas.

Manejo de CRM.

Perfil consultivo y orientado a resultados.

Operativo comercial remoto

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En Mística Trading, se busca un(a) Operativo(a) Comercial apasionado(a) por el servicio al cliente y con habilidades excepcionales en comunicación digital. La persona seleccionada formará parte de un equipo dinámico y colaborativo, enfocado en construir relaciones sólidas y garantizar una experiencia impecable para los clientes. Este cargo contribuye directamente al crecimiento comercial de la empresa y es clave en la gestión administrativa y comercial.

Responsabilidades:

Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.

Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.

Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.

Registro y actualización de información comercial en bases de datos.

Elaboración de reportes básicos en Excel.

Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos: