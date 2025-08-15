Trabajo remoto: más de 1.000 vacantes para colombianos con contratación inmediata

El trabajo remoto sigue ganando terreno en Colombia, y ahora hay más de mil oportunidades para quienes quieran desempeñarse desde casa con contratación inmediata.

Estas ofertas no solo abren la puerta a mejores ingresos, sino también a beneficios como seguros, capacitación constante y horarios que permiten equilibrar la vida laboral y personal. Incluso hay opciones para recién egresados que buscan crecer en un entorno profesional sin tener que desplazarse todos los días.

Si quiere dar el siguiente paso en su carrera y explorar las oportunidades que el mercado está ofreciendo, en Semana Empleos encontrará miles de vacantes actualizadas listas para postularse.

Vacantes disponibles

Desarrollador junior (Java + PLSQL) – modalidad remota

Salario a convenir

Se busca un desarrollador junior que desee crecer profesionalmente en un entorno innovador y flexible. La empresa, especializada en desarrollo de software, requiere una persona interesada en adquirir experiencia profesional y fortalecer sus habilidades en PLSQL y Java. El cargo ofrece beneficios como seguro de vida, oportunidades de crecimiento y acceso ilimitado a cursos en Udemy, además de promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal en modalidad 100% remota.

Responsabilidades:

Ejecutar pruebas unitarias de integración y funcionales.

Apoyar cualquiera de las fases del ciclo de desarrollo de software.

Desarrollar requisitos de baja a mediana complejidad.

Diseñar técnicamente requisitos de baja y media-baja complejidad.

Registrar y reportar tiempo y desviaciones en asignaciones.

Requisitos:

Ser recién egresado en Ingeniería de Sistemas, Software, Electrónica o afines.

Contar con experiencia mínima de 6 meses en desarrollo Java (incluyen prácticas universitarias).

Manejo de programación con Java y PLSQL.

Sólidas habilidades en lógica de programación (indispensable).

Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.

Coordinador de manos remotas en data center

Salario a convenir

Se requiere tecnólogo o profesional en áreas afines como Sistemas, Electrónica o Telecomunicaciones, con mínimo tres años de estudios adicionales al bachillerato en el área.

El cargo exige conocimientos intermedios en telecomunicaciones, preferiblemente en normas técnicas de centros de cómputo o datacenter, cableado estructurado y electricidad. También se valoran conocimientos en ofimática y herramientas web para gestión y monitoreo, así como certificaciones vigentes en trabajo en alturas, electricidad y primeros auxilios. El manejo de inglés es deseado.

Especialista en cuentas por pagar – Cali, remoto (vacantes en español y bilingües)

Salario a convenir

Se busca un especialista en cuentas por pagar, proactivo y detallista, para unirse al equipo de contabilidad en Cali bajo modalidad remota. Este cargo es clave en las operaciones diarias, garantizando el procesamiento preciso y oportuno de facturas y pagos. Se valoran habilidades de organización y comunicación, experiencia en contabilidad y, preferiblemente, en bienes raíces. Es indispensable el manejo intermedio de inglés.

Responsabilidades:

Conciliar la facturación con las órdenes de compra y de trabajo para garantizar exactitud.

Gestionar consultas internas y externas sobre pagos, saldos de cuentas y resolver discrepancias.

Conciliar saldos de cuentas por pagar y colaborar con otros equipos para resolver diferencias.

Participar en cierres de mes y aportar datos para informes financieros.

Proponer e implementar mejoras en los procesos del área.

Brindar capacitación y soporte interno sobre procedimientos de cuentas por pagar.

Realizar conciliaciones de CLP y actividades de cierre de mes.

Requisitos:

Diploma de bachillerato; preferible título de asociado en contabilidad.

Mínimo un año de experiencia comprobada en cuentas por pagar.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Dominio de Microsoft Excel y experiencia con sistemas ERP.

Adaptabilidad para trabajar en entornos dinámicos.

Conocimiento de mejores prácticas en cuentas por pagar, codificación de facturas, flujos de aprobación y procesamiento de pagos.

Alta atención al detalle y capacidad para mantener registros precisos.

Deseable experiencia en administración de bienes raíces o propiedades.

Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional

Salario: $ 1.485.000

Horario:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Condiciones económicas:

Salario base: $1.427.880 COP • Bono garantizado durante los primeros dos meses: $285.000 • Bono de conectividad: $200.000 • Comisiones sin techo • Pago quincenal, mes vencido • Contrato prestacional

Funciones principales:

Realizar ventas cruzadas a través de un enfoque consultivo para ampliar el portafolio actual de los clientes.

Ejecutar cierres de ventas efectivos.

Llevar a cabo seguimiento y gestión postventa.

Cumplir con los objetivos comerciales en un entorno 100% remoto.

Perfil requerido:

Experiencia mínima de dos años en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, entre otros).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con excelente gestión del tiempo.

Restricciones:

No aplica para estudiantes activos.

No aplica para ventas mixtas o presenciales.

Formación y fase de nesting:

Entrenamiento inicial de 10 días hábiles, evaluativo, con nota mínima de 8/10.

Fase de nesting de una semana en operación real, que requiere mínimo una venta cerrada y entrega de referidos calificados.

Agente de telemercadeo remoto

Salario: $ 1.979.040 a $ 2.200.000

Se requiere agente de telemercadeo con un mínimo de seis meses de experiencia, orientado a resultados y con habilidades de comunicación excepcionales. La labor se enfoca en la prospección de clientes potenciales durante fases clave del desarrollo de software, incluyendo actividades asociadas a pruebas de pentesting.

Requisitos:

Experiencia en prospección y comunicación en frío con clientes potenciales por diferentes canales.

Comunicación asertiva, verbal y escrita.

Experiencia en atención al cliente y/o ventas.

Conocimiento de plataformas CRM.

Funciones:

Realizar prospección en frío a través de diversos canales.

Manejar objeciones con clientes potenciales.

Agendar reuniones con clientes.

Coordinar reservaciones para reuniones presenciales.

Registrar reuniones en el CRM.

Ofrecimiento:

Contrato a término indefinido.

Modalidad 100% remota.