Empleo
Trabajo remoto: más de 1.000 vacantes para colombianos con contratación inmediata
¡Esta es su oportunidad de dar un salto hacia el futuro laboral que desea!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo remoto sigue ganando terreno en Colombia, y ahora hay más de mil oportunidades para quienes quieran desempeñarse desde casa con contratación inmediata.
Estas ofertas no solo abren la puerta a mejores ingresos, sino también a beneficios como seguros, capacitación constante y horarios que permiten equilibrar la vida laboral y personal. Incluso hay opciones para recién egresados que buscan crecer en un entorno profesional sin tener que desplazarse todos los días.
Si quiere dar el siguiente paso en su carrera y explorar las oportunidades que el mercado está ofreciendo, en Semana Empleos encontrará miles de vacantes actualizadas listas para postularse.
Vacantes disponibles
Desarrollador junior (Java + PLSQL) – modalidad remota
Salario a convenir
Lo más leído
Se busca un desarrollador junior que desee crecer profesionalmente en un entorno innovador y flexible. La empresa, especializada en desarrollo de software, requiere una persona interesada en adquirir experiencia profesional y fortalecer sus habilidades en PLSQL y Java. El cargo ofrece beneficios como seguro de vida, oportunidades de crecimiento y acceso ilimitado a cursos en Udemy, además de promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal en modalidad 100% remota.
Responsabilidades:
- Ejecutar pruebas unitarias de integración y funcionales.
- Apoyar cualquiera de las fases del ciclo de desarrollo de software.
- Desarrollar requisitos de baja a mediana complejidad.
- Diseñar técnicamente requisitos de baja y media-baja complejidad.
- Registrar y reportar tiempo y desviaciones en asignaciones.
Requisitos:
- Ser recién egresado en Ingeniería de Sistemas, Software, Electrónica o afines.
- Contar con experiencia mínima de 6 meses en desarrollo Java (incluyen prácticas universitarias).
- Manejo de programación con Java y PLSQL.
- Sólidas habilidades en lógica de programación (indispensable).
- Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.
Coordinador de manos remotas en data center
Salario a convenir
Se requiere tecnólogo o profesional en áreas afines como Sistemas, Electrónica o Telecomunicaciones, con mínimo tres años de estudios adicionales al bachillerato en el área.
El cargo exige conocimientos intermedios en telecomunicaciones, preferiblemente en normas técnicas de centros de cómputo o datacenter, cableado estructurado y electricidad. También se valoran conocimientos en ofimática y herramientas web para gestión y monitoreo, así como certificaciones vigentes en trabajo en alturas, electricidad y primeros auxilios. El manejo de inglés es deseado.
Especialista en cuentas por pagar – Cali, remoto (vacantes en español y bilingües)
Salario a convenir
Se busca un especialista en cuentas por pagar, proactivo y detallista, para unirse al equipo de contabilidad en Cali bajo modalidad remota. Este cargo es clave en las operaciones diarias, garantizando el procesamiento preciso y oportuno de facturas y pagos. Se valoran habilidades de organización y comunicación, experiencia en contabilidad y, preferiblemente, en bienes raíces. Es indispensable el manejo intermedio de inglés.
Responsabilidades:
- Conciliar la facturación con las órdenes de compra y de trabajo para garantizar exactitud.
- Gestionar consultas internas y externas sobre pagos, saldos de cuentas y resolver discrepancias.
- Conciliar saldos de cuentas por pagar y colaborar con otros equipos para resolver diferencias.
- Participar en cierres de mes y aportar datos para informes financieros.
- Proponer e implementar mejoras en los procesos del área.
- Brindar capacitación y soporte interno sobre procedimientos de cuentas por pagar.
- Realizar conciliaciones de CLP y actividades de cierre de mes.
Requisitos:
Diploma de bachillerato; preferible título de asociado en contabilidad.
- Mínimo un año de experiencia comprobada en cuentas por pagar.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Dominio de Microsoft Excel y experiencia con sistemas ERP.
- Adaptabilidad para trabajar en entornos dinámicos.
- Conocimiento de mejores prácticas en cuentas por pagar, codificación de facturas, flujos de aprobación y procesamiento de pagos.
- Alta atención al detalle y capacidad para mantener registros precisos.
- Deseable experiencia en administración de bienes raíces o propiedades.
Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional
Salario: $ 1.485.000
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Condiciones económicas:
Salario base: $1.427.880 COP • Bono garantizado durante los primeros dos meses: $285.000 • Bono de conectividad: $200.000 • Comisiones sin techo • Pago quincenal, mes vencido • Contrato prestacional
Funciones principales:
Realizar ventas cruzadas a través de un enfoque consultivo para ampliar el portafolio actual de los clientes.
Ejecutar cierres de ventas efectivos.
Llevar a cabo seguimiento y gestión postventa.
Cumplir con los objetivos comerciales en un entorno 100% remoto.
Perfil requerido:
- Experiencia mínima de dos años en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, entre otros).
- Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.
- Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).
- Experiencia comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo, autónomo y con excelente gestión del tiempo.
Restricciones:
- No aplica para estudiantes activos.
- No aplica para ventas mixtas o presenciales.
Formación y fase de nesting:
Entrenamiento inicial de 10 días hábiles, evaluativo, con nota mínima de 8/10.
Fase de nesting de una semana en operación real, que requiere mínimo una venta cerrada y entrega de referidos calificados.
Agente de telemercadeo remoto
Salario: $ 1.979.040 a $ 2.200.000
Se requiere agente de telemercadeo con un mínimo de seis meses de experiencia, orientado a resultados y con habilidades de comunicación excepcionales. La labor se enfoca en la prospección de clientes potenciales durante fases clave del desarrollo de software, incluyendo actividades asociadas a pruebas de pentesting.
Requisitos:
- Experiencia en prospección y comunicación en frío con clientes potenciales por diferentes canales.
- Comunicación asertiva, verbal y escrita.
- Experiencia en atención al cliente y/o ventas.
- Conocimiento de plataformas CRM.
Funciones:
- Realizar prospección en frío a través de diversos canales.
- Manejar objeciones con clientes potenciales.
- Agendar reuniones con clientes.
- Coordinar reservaciones para reuniones presenciales.
- Registrar reuniones en el CRM.
Ofrecimiento:
Contrato a término indefinido.
Modalidad 100% remota.
Posibilidad de impactar en la seguridad de sistemas críticos.