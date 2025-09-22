Trabajo remoto perfecto para cuidadores y estudiantes: aplique 100% virtual

El teletrabajo se ha convertido en una alternativa ideal para quienes necesitan equilibrar su vida laboral con responsabilidades personales.

Convirtiéndose en una excelente oportunidades abarcan áreas como servicio al cliente, ventas digitales, soporte administrativo, digitación y marketing, con procesos de capacitación en línea y acompañamiento constante para facilitar la adaptación al cargo.

Además, muchas de estas ofertas incluyen contrato directo, prestaciones de ley y beneficios adicionales, lo que garantiza estabilidad laboral sin necesidad de desplazarse diariamente.

Si busca un trabajo que se ajuste a su estilo de vida y le brinde la posibilidad de crecer profesionalmente desde casa, estas vacantes representan una gran opción para empezar.

Si quiere conocer más de 110.000 oportunidades laborales en el país, haga clic acá.

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

En SophmeBPO se encuentran en búsqueda de asesores comerciales apasionados para la línea de ventas WOM. Como ejecutivos de ventas, serán parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con los clientes.

No se requiere experiencia previa; se buscan personas con habilidades comerciales y una gran actitud de servicio.

La empresa ofrece estabilidad laboral, un salario mínimo legal vigente más auxilio de transporte, comisiones sin techo y la posibilidad de trabajar de manera remota.

Además, se incluyen prestaciones sociales completas y un horario de lunes a viernes.

Responsabilidades:

Potenciar las ventas de la línea WOM.

Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.

Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.

Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa en ventas.

Habilidades comerciales innatas.

Actitud de servicio hacia el cliente.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Digitador/a

Salario a convenir

Una empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

En este rol, la persona será esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa. Se reciben postulaciones tanto de personas con experiencia como de quienes están iniciando su carrera, en un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Analista de ventas canales remotos

Salario a convenir

Una compañía de telefonía móvil que rápidamente ha logrado posicionarse en el sector de las telecomunicaciones busca un analista de ventas canales remotos.

Se trata de una organización que cree en el poder transformador de la conectividad y su capacidad para impulsar el desarrollo económico y social de los colombianos, esforzándose en ofrecer soluciones sostenibles y accesibles que promuevan la inclusión digital y generen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

WOM es una empresa joven, disruptiva e innovadora que ofrece una cultura inclusiva, equitativa y diversa, con salarios competitivos y oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Perfil:

Estudiante de últimos semestres o profesional en carreras administrativas, economía, contaduría o comerciales, con experiencia en manejo de aplicaciones de CRM de call center, plantas telefónicas y manejo de Excel intermedio.

Objetivo del cargo:

Analizar y gestionar oportunamente todos los subcanales remotos (venta telefónica, asistida, digital), garantizando el cumplimiento de la meta comercial y de todos los procesos de la organización.

Competencias y habilidades:

Atención al detalle.

Comunicación efectiva.

Trabajo en equipo.

Autonomía.

Capacidad analítica.

Adaptación al cambio.

Beneficios:

Seguros para el colaborador y su familia.

Compensación competitiva.

Diferentes modelos de trabajo.

Participación en voluntariados.

Planes de salud.

Asistente de chat

Salario a convenir

Se buscan personas con iniciativa, buena redacción y rapidez mental para desempeñarse como asistentes de chat en plataformas digitales de entretenimiento.

Responsabilidades:

Mantener conversaciones escritas fluidas y atractivas.

Seguir guiones, pero también adaptarse a distintos contextos.

Trabajar por objetivos y cumplir con tiempos asignados.

Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.

Perfil ideal:

Ortografía impecable.

Escritura rápida en computador.

Entendimiento básico de inglés.

Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.

Lo que se ofrece: