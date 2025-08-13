Suscribirse

Trabajo remoto y presencial: estas son las vacantes más destacadas del momento

Gran convocatoria laboral.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

13 de agosto de 2025, 9:05 p. m.
Microsoft Viva
¡Aplique ya! | Foto: MICROSOFT

El mercado laboral colombiano sigue ofreciendo opciones para quienes buscan estabilidad o un cambio profesional. Empresas de distintos sectores están contratando personal bajo modalidades remotas, híbridas y presenciales, con procesos de selección activos en varias ciudades del país.

Las ofertas incluyen desde cargos que no requieren experiencia previa hasta posiciones especializadas, con salarios competitivos y posibilidades de crecimiento. Además, muchas compañías ofrecen entrenamientos, beneficios adicionales y contratos con todas las prestaciones de ley.

Agente de mensajería remota

Salario a convenir

Se requiere personal para el cargo de chatter remoto, con actitud y buena redacción. Se valorará que escriba con rapidez, tenga capacidad para improvisar y energía para interactuar mediante chat. Las funciones se desarrollarán en plataformas digitales.

Condiciones del cargo:

  • Modalidad 100% remota.
  • No se requiere experiencia previa.
  • Entrenamiento incluido.
  • Pago por desempeño con oportunidad de crecimiento.

Requisitos:

  • Excelente ortografía.
  • Comprensión básica de inglés.
  • Educación mínima requerida.
  • Alta responsabilidad.

Postúlese si cuenta con habilidades de escritura y disciplina laboral.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de ventas - 100% remoto

Salario: $1.623.500 a $2.500.000

Se busca ejecutivo de ventas outbound para laborar en modalidad remota a nivel nacional.

Condiciones laborales:

  • Contrato a término indefinido.
  • Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Salario básico más comisiones, hasta $2.500.000 según cumplimiento de metas.

Requisitos:

  • Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o de intangibles (excluyente).
  • Experiencia laboral formal.
  • Edad entre 21 y 48 años.
  • No se aceptan estudiantes presenciales.
  • Disponer de PC con cámara funcional.

Es importante adjuntar la hoja de vida actualizada al postularse.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Agente call center híbrido

Salario: $1.423.000 a $2.300.000

Reconocida multinacional de tecnología para el sector de restaurantes en Latinoamérica requiere agentes comerciales en las áreas de inside sales y farmer junior.

Perfil requerido:

  • Bachiller, técnico o tecnólogo.
  • Se valorará experiencia en el área comercial, aunque no es indispensable.
  • Excelente actitud comercial, creatividad y disposición para aprender.

Funciones:

  • Inside sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países, mediante llamadas, mensajes y chat.
  • Farmer junior: realizar postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones a largo plazo con restaurantes.

Condiciones:

  • Modalidad híbrida: asistencia presencial 3 días a la semana.
  • Horario: lunes a sábado, turnos rotativos entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m.
  • Salario base $1.423.000, variable $510.000 y comisiones sin tope.
  • Auxilio de conectividad de $200.000.
  • Prestaciones de ley.
  • Más de 200 vacantes disponibles por expansión de la compañía.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial híbrido con metas claras – Medellín

Salario: a convenir más comisiones

Empresa del sector de alimentación saludable busca asesor comercial en modalidad híbrida, con el objetivo de cumplir metas comerciales y estratégicas, generar nuevas oportunidades de venta, fidelizar clientes y realizar seguimiento integral a los procesos comerciales.

Responsabilidades:

  • Cumplir el presupuesto de ventas mensual y trimestral.
  • Prospectar y abrir nuevos clientes alineados al mercado objetivo.
  • Fortalecer relaciones con clientes actuales mediante seguimiento activo.
  • Gestionar el ciclo completo de ventas.
  • Elaborar cotizaciones, dar seguimiento a pedidos y controlar cartera.
  • Mantener actualizado el CRM.
  • Presentar informes de ventas y oportunidades detectadas.
  • Participar en ferias, visitas y acciones de prospección.

Indicadores de desempeño:

  • Cumplimiento de metas.
  • Nuevos clientes activos.
  • Porcentaje de retención y recompra.
  • Tiempos de respuesta y seguimiento.
  • Registro completo en CRM.
  • Participación efectiva en eventos.

Requisitos:

  • Mínimo 3 años de experiencia comercial, preferiblemente en alimentación saludable, suplementos o retail deportivo.
  • Habilidades en prospección, cierre de ventas y gestión de relaciones.
  • Manejo básico de CRM y hojas de cálculo.
  • Excelente comunicación verbal y escrita.
  • Alta organización, autonomía y orientación a resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial tiempo completo – Medellín

Salario: $1.710.000 más comisiones

Se requiere ejecutivo comercial para acompañar clientes del sector retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y asegurando el cumplimiento de metas comerciales.

Responsabilidades:

  • Acompañar integralmente a los clientes.
  • Ofrecer soluciones financieras como seguros, tarjetas de crédito y créditos.
  • Garantizar el cumplimiento de metas mediante la venta del portafolio de productos.
  • Generar experiencias positivas para los clientes.

Requisitos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
  • Sensibilidad y orientación al cliente.
  • Trabajo en equipo.
  • Disponibilidad para turnos diurnos rotativos de domingo a domingo, con día compensatorio por domingos y festivos laborados.

Condiciones laborales:

  • Salario $1.710.000 más comisiones y auxilio de transporte.
  • Contrato directo a término fijo por 6 meses, con posibilidad de renovación y posterior paso a indefinido.
  • Beneficios de tiempo y financieros.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Noticias Destacadas

