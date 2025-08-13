Empleo
Trabajo remoto y presencial: estas son las vacantes más destacadas del momento
Gran convocatoria laboral.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano sigue ofreciendo opciones para quienes buscan estabilidad o un cambio profesional. Empresas de distintos sectores están contratando personal bajo modalidades remotas, híbridas y presenciales, con procesos de selección activos en varias ciudades del país.
Las ofertas incluyen desde cargos que no requieren experiencia previa hasta posiciones especializadas, con salarios competitivos y posibilidades de crecimiento. Además, muchas compañías ofrecen entrenamientos, beneficios adicionales y contratos con todas las prestaciones de ley.
Agente de mensajería remota
Salario a convenir
Se requiere personal para el cargo de chatter remoto, con actitud y buena redacción. Se valorará que escriba con rapidez, tenga capacidad para improvisar y energía para interactuar mediante chat. Las funciones se desarrollarán en plataformas digitales.
Condiciones del cargo:
- Modalidad 100% remota.
- No se requiere experiencia previa.
- Entrenamiento incluido.
- Pago por desempeño con oportunidad de crecimiento.
Requisitos:
- Excelente ortografía.
- Comprensión básica de inglés.
- Educación mínima requerida.
- Alta responsabilidad.
Postúlese si cuenta con habilidades de escritura y disciplina laboral.
Ejecutivo de ventas - 100% remoto
Salario: $1.623.500 a $2.500.000
Se busca ejecutivo de ventas outbound para laborar en modalidad remota a nivel nacional.
Condiciones laborales:
- Contrato a término indefinido.
- Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Salario básico más comisiones, hasta $2.500.000 según cumplimiento de metas.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o de intangibles (excluyente).
- Experiencia laboral formal.
- Edad entre 21 y 48 años.
- No se aceptan estudiantes presenciales.
- Disponer de PC con cámara funcional.
Es importante adjuntar la hoja de vida actualizada al postularse.
Agente call center híbrido
Salario: $1.423.000 a $2.300.000
Reconocida multinacional de tecnología para el sector de restaurantes en Latinoamérica requiere agentes comerciales en las áreas de inside sales y farmer junior.
Perfil requerido:
- Bachiller, técnico o tecnólogo.
- Se valorará experiencia en el área comercial, aunque no es indispensable.
- Excelente actitud comercial, creatividad y disposición para aprender.
Funciones:
- Inside sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países, mediante llamadas, mensajes y chat.
- Farmer junior: realizar postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones a largo plazo con restaurantes.
Condiciones:
- Modalidad híbrida: asistencia presencial 3 días a la semana.
- Horario: lunes a sábado, turnos rotativos entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m.
- Salario base $1.423.000, variable $510.000 y comisiones sin tope.
- Auxilio de conectividad de $200.000.
- Prestaciones de ley.
- Más de 200 vacantes disponibles por expansión de la compañía.
Asesor comercial híbrido con metas claras – Medellín
Salario: a convenir más comisiones
Empresa del sector de alimentación saludable busca asesor comercial en modalidad híbrida, con el objetivo de cumplir metas comerciales y estratégicas, generar nuevas oportunidades de venta, fidelizar clientes y realizar seguimiento integral a los procesos comerciales.
Responsabilidades:
- Cumplir el presupuesto de ventas mensual y trimestral.
- Prospectar y abrir nuevos clientes alineados al mercado objetivo.
- Fortalecer relaciones con clientes actuales mediante seguimiento activo.
- Gestionar el ciclo completo de ventas.
- Elaborar cotizaciones, dar seguimiento a pedidos y controlar cartera.
- Mantener actualizado el CRM.
- Presentar informes de ventas y oportunidades detectadas.
- Participar en ferias, visitas y acciones de prospección.
Indicadores de desempeño:
- Cumplimiento de metas.
- Nuevos clientes activos.
- Porcentaje de retención y recompra.
- Tiempos de respuesta y seguimiento.
- Registro completo en CRM.
- Participación efectiva en eventos.
Requisitos:
- Mínimo 3 años de experiencia comercial, preferiblemente en alimentación saludable, suplementos o retail deportivo.
- Habilidades en prospección, cierre de ventas y gestión de relaciones.
- Manejo básico de CRM y hojas de cálculo.
- Excelente comunicación verbal y escrita.
- Alta organización, autonomía y orientación a resultados.
Ejecutivo comercial tiempo completo – Medellín
Salario: $1.710.000 más comisiones
Se requiere ejecutivo comercial para acompañar clientes del sector retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y asegurando el cumplimiento de metas comerciales.
Responsabilidades:
- Acompañar integralmente a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras como seguros, tarjetas de crédito y créditos.
- Garantizar el cumplimiento de metas mediante la venta del portafolio de productos.
- Generar experiencias positivas para los clientes.
Requisitos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
- Sensibilidad y orientación al cliente.
- Trabajo en equipo.
- Disponibilidad para turnos diurnos rotativos de domingo a domingo, con día compensatorio por domingos y festivos laborados.
Condiciones laborales:
- Salario $1.710.000 más comisiones y auxilio de transporte.
- Contrato directo a término fijo por 6 meses, con posibilidad de renovación y posterior paso a indefinido.
- Beneficios de tiempo y financieros.