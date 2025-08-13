Trabajo remoto y presencial: estas son las vacantes más destacadas del momento

El mercado laboral colombiano sigue ofreciendo opciones para quienes buscan estabilidad o un cambio profesional. Empresas de distintos sectores están contratando personal bajo modalidades remotas, híbridas y presenciales, con procesos de selección activos en varias ciudades del país.

Las ofertas incluyen desde cargos que no requieren experiencia previa hasta posiciones especializadas, con salarios competitivos y posibilidades de crecimiento. Además, muchas compañías ofrecen entrenamientos, beneficios adicionales y contratos con todas las prestaciones de ley.

Agente de mensajería remota

Salario a convenir

Se requiere personal para el cargo de chatter remoto, con actitud y buena redacción. Se valorará que escriba con rapidez, tenga capacidad para improvisar y energía para interactuar mediante chat. Las funciones se desarrollarán en plataformas digitales.

Condiciones del cargo:

Modalidad 100% remota.

No se requiere experiencia previa.

Entrenamiento incluido.

Pago por desempeño con oportunidad de crecimiento.

Requisitos:

Excelente ortografía.

Comprensión básica de inglés.

Educación mínima requerida.

Alta responsabilidad.

Postúlese si cuenta con habilidades de escritura y disciplina laboral.

Ejecutivo de ventas - 100% remoto

Salario: $1.623.500 a $2.500.000

Se busca ejecutivo de ventas outbound para laborar en modalidad remota a nivel nacional.

Condiciones laborales:

Contrato a término indefinido.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Salario básico más comisiones, hasta $2.500.000 según cumplimiento de metas.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o de intangibles (excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No se aceptan estudiantes presenciales.

Disponer de PC con cámara funcional.

Es importante adjuntar la hoja de vida actualizada al postularse.

Agente call center híbrido

Salario: $1.423.000 a $2.300.000

Reconocida multinacional de tecnología para el sector de restaurantes en Latinoamérica requiere agentes comerciales en las áreas de inside sales y farmer junior.

Perfil requerido:

Bachiller, técnico o tecnólogo.

Se valorará experiencia en el área comercial, aunque no es indispensable.

Excelente actitud comercial, creatividad y disposición para aprender.

Funciones:

Inside sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países, mediante llamadas, mensajes y chat.

Farmer junior: realizar postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones a largo plazo con restaurantes.

Condiciones:

Modalidad híbrida: asistencia presencial 3 días a la semana.

Horario: lunes a sábado, turnos rotativos entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m.

Salario base $1.423.000, variable $510.000 y comisiones sin tope.

Auxilio de conectividad de $200.000.

Prestaciones de ley.

Más de 200 vacantes disponibles por expansión de la compañía.

Asesor comercial híbrido con metas claras – Medellín

Salario: a convenir más comisiones

Empresa del sector de alimentación saludable busca asesor comercial en modalidad híbrida, con el objetivo de cumplir metas comerciales y estratégicas, generar nuevas oportunidades de venta, fidelizar clientes y realizar seguimiento integral a los procesos comerciales.

Responsabilidades:

Cumplir el presupuesto de ventas mensual y trimestral.

Prospectar y abrir nuevos clientes alineados al mercado objetivo.

Fortalecer relaciones con clientes actuales mediante seguimiento activo.

Gestionar el ciclo completo de ventas.

Elaborar cotizaciones, dar seguimiento a pedidos y controlar cartera.

Mantener actualizado el CRM.

Presentar informes de ventas y oportunidades detectadas.

Participar en ferias, visitas y acciones de prospección.

Indicadores de desempeño:

Cumplimiento de metas.

Nuevos clientes activos.

Porcentaje de retención y recompra.

Tiempos de respuesta y seguimiento.

Registro completo en CRM.

Participación efectiva en eventos.

Requisitos:

Mínimo 3 años de experiencia comercial, preferiblemente en alimentación saludable, suplementos o retail deportivo.

Habilidades en prospección, cierre de ventas y gestión de relaciones.

Manejo básico de CRM y hojas de cálculo.

Excelente comunicación verbal y escrita.

Alta organización, autonomía y orientación a resultados.

Ejecutivo comercial tiempo completo – Medellín

Salario: $1.710.000 más comisiones

Se requiere ejecutivo comercial para acompañar clientes del sector retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y asegurando el cumplimiento de metas comerciales.

Responsabilidades:

Acompañar integralmente a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras como seguros, tarjetas de crédito y créditos.

Garantizar el cumplimiento de metas mediante la venta del portafolio de productos.

Generar experiencias positivas para los clientes.

Requisitos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Sensibilidad y orientación al cliente.

Trabajo en equipo.

Disponibilidad para turnos diurnos rotativos de domingo a domingo, con día compensatorio por domingos y festivos laborados.

Condiciones laborales: