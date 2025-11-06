Trabajo sí hay en Bogotá: cientos de empresas están contratando esta semana

El mercado laboral en Bogotá se mantiene en movimiento, con cientos de empresas que esta semana están en búsqueda de nuevo talento. Los sectores de servicios, comercio, salud y logística se destacan entre los que más están contratando, reflejando el dinamismo económico de la capital.

Esta oferta diversa abre oportunidades para personas con distintos niveles de formación y experiencia, desde bachilleres hasta profesionales especializados. Además, cada vez más compañías están implementando modalidades de trabajo flexible y contratos a término indefinido, brindando opciones tanto para quienes buscan estabilidad como para quienes priorizan la flexibilidad y el equilibrio entre vida personal y laboral.

Las organizaciones valoran especialmente las habilidades blandas, la adaptabilidad y la orientación al servicio, cualidades que hoy marcan la diferencia al momento de acceder a un empleo. Por eso, si está en búsqueda de una nueva oportunidad o de un cambio profesional, este es un buen momento para dar el siguiente paso.

¿Dónde encontrar las ofertas?

En la sección de Semana Empleos podrá consultar las vacantes más recientes, filtrar por área, nivel de experiencia y tipo de contrato, y aplicar sin costo a las que mejor se ajusten a su perfil. A continuación le presentamos algunas de ellas.

Enfermero(a) UCIA – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol, conocido también como enfermero de cuidado intensivo adulto o enfermero de unidad de cuidados intensivos para adultos, es fundamental para brindar atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos.

Responsabilidades:

Proveer atención especializada a pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para ofrecer el mejor cuidado posible.

Monitorear y evaluar continuamente la condición de los pacientes.

Administrar medicamentos y tratamientos de acuerdo con protocolos establecidos.

Garantizar un ambiente seguro y de apoyo para los pacientes y sus familias.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Diplomado o especialización en cuidado intensivo adulto.

Más de dos años de experiencia en instituciones de III y IV nivel de complejidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidad demostrada en trato humanizado y empatía.

Analista de reclutamiento – Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este especialista en selección de personal será responsable de garantizar una experiencia positiva para los candidatos y aportar criterios técnicos en la toma de decisiones de contratación.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo completo de reclutamiento: levantamiento de perfil, publicación, búsqueda activa, entrevistas y presentación de candidatos finalistas.

Realizar filtros telefónicos y entrevistas por competencias.

Utilizar herramientas digitales y plataformas de empleo para atraer candidatos calificados.

Elaborar reportes de avance y métricas clave del proceso.

Acompañar a los líderes en la validación del perfil y en la toma de decisiones.

Garantizar una experiencia positiva y clara para el candidato durante todo el proceso.

Apoyar iniciativas de marca empleadora cuando se requiera.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de reclutamiento y selección.

Conocimiento avanzado de herramientas digitales de reclutamiento y plataformas de empleo.

Habilidades en entrevistas por competencias y manejo de reportes.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Director comercial – Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es una oportunidad única para un jefe de ventas apasionado por el crecimiento y la excelencia, quien trabajará estrechamente con las áreas de talento humano para promover el desarrollo del equipo.

Responsabilidades:

Cumplir con el SG-SST de Colfondos y las políticas SARLAFT.

Liderar el equipo comercial para promover el desarrollo y gestión del talento.

Cumplir con las normas y políticas establecidas por la compañía.

Asistir a programas de formación para certificar habilidades anualmente.

Ejecutar actividades comerciales para fidelizar y expandir la cartera de afiliados.

Incrementar la penetración en empresas mediante ventas cruzadas.

Atender y asesorar a afiliados para garantizar su permanencia en Colfondos.

Apoyar en la identificación y reporte de riesgos en procesos de venta.

Asegurar el cumplimiento de metas de atracción y fidelización de clientes.

Requerimientos:

Título profesional preferiblemente con Especialización/Maestría en áreas administrativas, económicas o afines.

Certificado ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de tres años en ventas de servicios financieros en (Fondos de Pensiones, Comisionistas de Bolsa, Compañías Aseguradoras, etc.). y mínimo 1 año en manejo de equipos comerciales o competencia evaluada por el comité evaluador.

Conocimientos en productos de ahorro e inversión, seguridad social y modelos de venta consultiva.

Dominio avanzado de Office y herramientas tecnológicas.

Fonoaudiólogo – Compensar

Salario: 3.753.200

Tipo de contrato: Término indefinido

Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.

Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.

Diligenciar registros clínicos.

Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.

Experiencia mínima de 1 año en atención médica.

Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.