Trabajo sí hay en Bogotá: múltiples empresas buscan personal con urgencia
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando un alto nivel de actividad, con empresas de diferentes sectores reforzando sus equipos ante el aumento de la demanda operativa y comercial. Las organizaciones están priorizando la contratación inmediata, especialmente para cargos que requieren disponibilidad rápida y adaptación a entornos dinámicos.
Actualmente, se encuentran abiertas oportunidades para bachilleres, técnicos y tecnólogos, con opciones tanto para quienes cuentan con experiencia previa como para quienes buscan iniciar su vida laboral.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.
Tenga en cuenta que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Oficial de acabados— obra blanca
Empresa: Amarilo
Salario: 1.400.000 a 1.925.000
Si tiene experiencia certificable mínima de 2 años como supervisor de obra y cuenta con estudios de bachiller, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en todas las fases de acabados.
- Revisar y aprobar los materiales utilizados para los acabados.
- Reportar avances y posibles problemas al supervisor general.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como oficial de acabados o roles similares.
- Bachillerato completo.
- Capacidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Conocimiento en técnicas y materiales de acabados.
Operario de producción
Empresa: Tiempos
Salario: 1.423.500
Como parte del grupo, será responsable de operar equipos especializados y asegurar que los procesos de producción mantengan la más alta calidad.
Responsabilidades:
- Operar maquinaria de producción de manera eficiente.
- Asegurar la calidad del producto final en el proceso de ensamblaje.
- Realizar el mantenimiento básico de las líneas de producción.
- Cumplir con los procedimientos de BPM y metodología 5S.
- Llenar hojas de control de proceso con precisión.
Requerimientos:
- Bachillerato culminado.
- Experiencia de al menos 2 años en plantas de producción.
- Conocimiento en procesos de ensamble, inyección o soplado.
- Experiencia en termoencogido, envase y empaque en línea.
- Habilidad en manejo de hojas de control de proceso.
Gerente y regente de farmacia
Empresa: Farmatodo Colombia
Salario: 3.200.000 a 5.000.000
Esta es una oportunidad para aquellos apasionados por la gestión y el liderazgo en entornos de retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar al personal de la tienda en inducción y entrenamiento.
- Planificar y asignar horarios de trabajo y tareas al personal.
Requerimientos:
- Ser tecnólogo en Regente de Farmacia.
- Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Experiencia en manejo de personal.
Ejecutivo comercial automotriz
Empresa: Coéxito
Salario: 3.000.000
Únase a una empresa líder en el sector automotriz y potencie su carrera como ejecutivo comercial.
Responsabilidades:
- Garantizar la comercialización de productos automotrices.
- Impulsar los productos manejados por la Unidad Comercial.
- Cumplir con el presupuesto asignado.
- Crear y mantener relaciones sólidas con los clientes.
Requerimientos:
- Técnico/a en Ingenierías, Administración o Ventas.
- Mínimo 1 año de experiencia como asesor comercial.
- Experiencia en ventas y manejo de clientes.
- Cumplimiento demostrado de presupuestos asignados.
- Pasión por las ventas y atención al cliente.
- Vehículo propio.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.