Trabajo sí hay en Bogotá: múltiples empresas buscan personal con urgencia

El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando un alto nivel de actividad, con empresas de diferentes sectores reforzando sus equipos ante el aumento de la demanda operativa y comercial. Las organizaciones están priorizando la contratación inmediata, especialmente para cargos que requieren disponibilidad rápida y adaptación a entornos dinámicos.

Actualmente, se encuentran abiertas oportunidades para bachilleres, técnicos y tecnólogos, con opciones tanto para quienes cuentan con experiencia previa como para quienes buscan iniciar su vida laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

Tenga en cuenta que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Oficial de acabados— obra blanca

Empresa: Amarilo

Salario: 1.400.000 a 1.925.000

Si tiene experiencia certificable mínima de 2 años como supervisor de obra y cuenta con estudios de bachiller, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en todas las fases de acabados.

Revisar y aprobar los materiales utilizados para los acabados.

Reportar avances y posibles problemas al supervisor general.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como oficial de acabados o roles similares.

Bachillerato completo.

Capacidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Conocimiento en técnicas y materiales de acabados.

Operario de producción

Empresa: Tiempos

Salario: 1.423.500

Como parte del grupo, será responsable de operar equipos especializados y asegurar que los procesos de producción mantengan la más alta calidad.

Responsabilidades:

Operar maquinaria de producción de manera eficiente.

Asegurar la calidad del producto final en el proceso de ensamblaje.

Realizar el mantenimiento básico de las líneas de producción.

Cumplir con los procedimientos de BPM y metodología 5S.

Llenar hojas de control de proceso con precisión.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Experiencia de al menos 2 años en plantas de producción.

Conocimiento en procesos de ensamble, inyección o soplado.

Experiencia en termoencogido, envase y empaque en línea.

Habilidad en manejo de hojas de control de proceso.

Gerente y regente de farmacia

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 3.200.000 a 5.000.000

Esta es una oportunidad para aquellos apasionados por la gestión y el liderazgo en entornos de retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal de la tienda en inducción y entrenamiento.

Planificar y asignar horarios de trabajo y tareas al personal.

Requerimientos:

Ser tecnólogo en Regente de Farmacia.

Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Experiencia en manejo de personal.

Ejecutivo comercial automotriz

Empresa: Coéxito

Salario: 3.000.000

Únase a una empresa líder en el sector automotriz y potencie su carrera como ejecutivo comercial.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de productos automotrices.

Impulsar los productos manejados por la Unidad Comercial.

Cumplir con el presupuesto asignado.

Crear y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Requerimientos:

Técnico/a en Ingenierías, Administración o Ventas.

Mínimo 1 año de experiencia como asesor comercial.

Experiencia en ventas y manejo de clientes.

Cumplimiento demostrado de presupuestos asignados.

Pasión por las ventas y atención al cliente.

Vehículo propio.