Trabajo sí hay en Bucaramanga: compañía requiere a un director regional con un sueldo de hasta $17.000.000

Esta es la respuesta que se debe dar a la pregunta “¿cuál es su aspiración salarial?”

A esto, el portal Alfa Psicología explica que es importante no responder: “No sé”. Lo anterior porque desconocer o evadir el tema no es buena opción. Generalmente, se evita porque resulta incómodo responder esta pregunta por miedo a no acertar y a no ser contratado al pedir un valor por encima o por debajo de lo que ofrecen.