Trabajo sí hay en Cali: oportunidades para personas con y sin experiencia

El mercado laboral en la capital vallecaucana registró su nivel más bajo de desempleo en casi dos décadas, según las cifras oficiales, con 40,7 mil personas ocupadas. Estos datos reflejan una mejora sostenida en la estabilidad económica y una mayor incorporación de trabajadores al empleo formal.

En medio de este panorama, diferentes compañías están realizando procesos de contratación para personas con distintos niveles de formación. Las vacantes incluyen opciones para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, muchas de ellas con disponibilidad de ingreso inmediato.

Estas oportunidades representan una alternativa para quienes buscan empleo por primera vez, desean cambiar de trabajo o requieren estabilidad en sectores que se mantienen activas durante todo el año.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, tesorería, recursos humanos, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

En Cali, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Cajero temporada – Studio F

Salario: 1.550.000

Studio F busca personas apasionadas para formar parte de las tiendas y vivir una experiencia laboral única, con la oportunidad de continuar a término indefinido.

Responsabilidades:

Manejo eficiente de caja registradora.

Atención al cliente en tienda.

Realizar cierres diarios de caja.

Mantenimiento del área de trabajo limpia y organizada.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en manejo de caja certificada.

Habilidades numéricas.

Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.

Analista de tesorería - Constructora Bolívar

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

En Constructora Bolívar S.A., están en la búsqueda de un analista de tesorería, con mínimo 3 años de experiencia en tesorería, manejo de altos volúmenes de información y conocimiento en herramientas ofimáticas y ERP.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de tesorería garantizando información precisa y oportuna.

Apoyar en la gestión del flujo de caja y el cumplimiento de obligaciones financieras.

Realizar conciliaciones bancarias y gestionar los pagos.

Administrar obligaciones financieras y elaborar reportes detallados.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, Contaduría Pública o Economía.

Mínimo 3 años de experiencia en tesorería.

Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas y ERP.

Capacidad para manejar altos volúmenes de información.

Customer success – Magneto Global

Salario: A convenir

La misión será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Asesor comercial – Estudio de Moda

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Estudio de moda está en la búsqueda de asesores comerciales apasionados por el servicio al cliente y con una actitud positiva.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Ofrecer información detallada sobre los productos.

Ayudar en la organización y reposición de mercancía.

Realizar ventas efectivas y cumplir con los objetivos asignados.

Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en atención al cliente o ventas.

Actitud positiva y habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Capacidad para trabajar en equipo.