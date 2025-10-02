Trabajo sí hay en Cali: postúlese a las vacantes disponibles

La capital del Valle del Cauca se mantiene como una de las ciudades con mayor movimiento en el mercado laboral colombiano. Es por eso, que actualmente cientos de empresas caleñas están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos de trabajo, lo que se traduce en múltiples vacantes abiertas en diferentes perfiles.

Las oportunidades abarcan sectores como logística, tecnología y ventas, ofreciendo alternativas tanto para quienes cuentan con o sin experiencia.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes abiertas en la ciudad. Si desea conocer todas las ofertas disponibles en la ciudad, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ejecutivo comercial

Empresa: Lamiempaques

Salario: $ 2.800.000 a $ 2.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si quiere ganar comisiones sin techo y es un representante de ventas con experiencia en el sector plástico, de alimentos o manufacturero, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas efectivas para aumentar la cartera de clientes.

Mantener relaciones sólidas con clientes existentes y potenciales.

Identificar oportunidades de negocio.

Negociar y cerrar acuerdos comerciales favorables.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos.

Manejo de presupuestos entre 500.000 y 1.000.000 mensuales.

Manejo de objeciones y autonomía en los procesos.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con ventas o negocios.

Mínimo 3 años de experiencia en ventas en el sector plástico, alimentos y/o manufacturero.

Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para viajar según sea necesario.

Experiencia en venta B2B y B2C.

Auxiliar de farmacia

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.550.000 a $ 2.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo farmacéutico y quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¡Esta es su oportunidad! Medipiel está buscando un auxiliar de farmacia comprometido, entusiasta y con ganas de crecer.

Responsabilidades:

Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.

Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.

Apoyar en recepción, almacenamiento, dispensación y/o facturación.

Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.

Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.

Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).

Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.

Conocimientos en Paquete Office.

Analista de datos estratégico

Empresa: Osya

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en análisis de datos, será pieza clave en la creación de reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores, asegurando información precisa y consistente.

Responsabilidades:

Desarrollar reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores.

Preparar el presupuesto anual y realizar análisis del Forecast comercial.

Centralizar y estandarizar la información regional.

Crear y mantener cuadros de mando e indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Analizar y comunicar información financiera.

Contribuir a la mejora de sistemas de información y rendimiento financiero.

Evaluar la rentabilidad por cliente y producto.

Requerimientos:

Manejo avanzado de Power BI y SQL.

Conocimiento deseable en SAP y manejo de Inteligencia Artificial (IA).

Experiencia en análisis y gestión de grandes volúmenes de datos.

Nivel de inglés intermedio.

Capacidad analítica, organización y pensamiento riguroso.

Analista de operaciones

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Su desafío será administrar las parametrizaciones y los usuarios de los aplicativos asignados para garantizar la atención de solicitudes y cumplimiento de controles SOX y SARO asociados a cada aplicación.

Responsabilidades:

Administrar los usuarios y generar las parametrizaciones en los aplicativos.

Ejecutar los controles y atender auditorías SOX para cada aplicación.

Liderar el análisis e identificación de aplicaciones críticas en el Plan de Continuidad del Negocio.

Requerimientos:

Ser profesional en ingeniería de sistemas.

Experiencia de más de 2 años en el rol.