Trabajo sí hay en Cartagena: estas son las vacantes más recientes

En los últimos días, Cartagena ha visto un aumento significativo en la publicación de ofertas laborales por parte de empresas que buscan reforzar sus equipos antes de finalizar el año. Este movimiento representa una oportunidad valiosa para quienes están en búsqueda activa de empleo o desean mejorar sus condiciones actuales, con opciones para perfiles con y sin experiencia en diferentes áreas.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ingeniería, ventas, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Oportunidades disponibles para diversos perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Residente de obra

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Si tiene experiencia como coordinador de proyecto o supervisor de construcción y está familiarizado con herramientas como AutoCAD y Revit, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar equipos de trabajo en obra.

Asegurar el cumplimiento de cronogramas y estándares de calidad.

Gestionar la ejecución de proyectos industriales con estructuras metálicas y pisos industriales.

Utilizar AutoCAD y Revit para la planificación y diseño de proyectos.

Mantener comunicación efectiva con todos los involucrados en el proyecto.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.

Experiencia mínima de 3 años en control de personal y coordinación de obra, preferiblemente experiencia en proyectos en el sector industrial, especialmente con bodegas y estructuras metálicas.

Conocimientos avanzados en AutoCAD y Revit.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en Cartagena.

Cajero de temporada

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

Si es un apasionado por las ventas, le gusta la moda y tiene experiencia en manejo de caja en el canal retail moda, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Atender y gestionar las dudas de los clientes de manera amigable y eficiente.

Manejo de caja, realización de transacciones y sistema POS.

Brindar una excelente atención al cliente.

Mantener orden y organización en el área de caja.

Atender solicitudes de cambio de los clientes.

Recibir, custodiar y entregar el dinero pagado por los clientes con su debido registro en el sistema POS.

Realizar cierres de caja.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como cajero en retail moda.

Habilidad para manejar indicadores de ventas.

Manejo de diferentes medios de pago.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda.

Gerente supernumerario vivienda

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Este rol es crucial para la gestión eficaz de los clientes de alto y medio valor, enfocándose en ofrecer productos y servicios especializados del sector vivienda.

Responsabilidades:

Realizar operaciones ante las áreas de crédito, con el objetivo de lograr el mayor número de créditos aprobados del segmento de vivienda.

Realizar visitas comerciales a clientes y aliados estratégicos en pro de generación de mayores negocios.

Seguimiento comercial, de gestión diaria y de cumplimiento a resultados.

Realizar reporte mensual de resultados y gestión comercial de resultados obtenido y planes de acción en los siguientes periodos.

Requerimientos:

Profesional o estudiante avanzado en carreras administrativas, financieras, comerciales, contables o afines.

Dos años de experiencia comercial en colocación de vivienda y atención al cliente.

Habilidad en manejo de Excel y herramientas ofimáticas.

Asesor comercial

Empresa: Seven Seven

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.