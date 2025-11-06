Trabajo sí hay en el sector salud: oportunidades disponibles en Colombia

El sector salud continúa siendo uno de los más dinámicos del país, con vacantes abiertas para profesionales y técnicos en distintas áreas. Esta expansión refleja la creciente demanda de personal calificado que contribuya a mejorar la atención médica, fortalecer la gestión hospitalaria y garantizar la calidad de los servicios de salud en todo el territorio nacional.

Las oportunidades disponibles abarcan cargos en hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios, así como roles administrativos y de apoyo que son esenciales para el funcionamiento eficiente de las instituciones. Trabajar en este sector no solo permite desarrollarse profesionalmente, sino también aportar directamente al bienestar de la comunidad.

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia o formación. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas.

Conozca las vacantes que tiene el sector salud en Colombia. | Foto: Getty Images

Médico de consulta domiciliaria – Medellín

Empresa: Grupo EMI

Salario: 6.000.000 a 7.000.000

Si le apasiona la medicina y desea hacer una diferencia en la vida de las personas desde la comodidad de sus hogares, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Realizar la evaluación médica del paciente según guías y procedimientos de la compañía.

Definir la pertinencia de traslado y sitio de internación según el caso.

Colaborar con la red de atención y asegurador para traslados necesarios.

Requerimientos:

Médico titulado con experiencia mínima de 6 meses como médico general.

Inscripción en el ReThus y tarjeta profesional vigente.

Cursos de ACLS y BLS vigentes.

Vacunas de Hepatitis B Tétano y Titulación de Hepatitis B.

Analista de reclutamiento – Bogotá D.C.

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Magento Global está en la búsqueda de un analista de reclutamiento estratégico que liderará los procesos de selección de inicio a fin, asegurando la identificación, atracción y vinculación del talento adecuado para cada área.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo completo de reclutamiento: levantamiento de perfil, publicación, búsqueda activa, entrevistas y presentación de candidatos finalistas.

Realizar filtros telefónicos y entrevistas por competencias.

Utilizar herramientas digitales y plataformas de empleo para atraer candidatos calificados.

Elaborar reportes de avance y métricas clave del proceso.

Acompañar a los líderes en la validación del perfil y en la toma de decisiones.

Garantizar una experiencia positiva y clara para el candidato durante todo el proceso.

Apoyar iniciativas de marca empleadora cuando se requiera.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de reclutamiento y selección.

Conocimiento avanzado de herramientas digitales de reclutamiento y plataformas de empleo.

Habilidades en entrevistas por competencias y manejo de reportes.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Nutricionista – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 3.500.000 a 4.500.000

Si es un especialista en nutrición clínica comprometido con mejorar la vida de las personas a través de una alimentación saludable, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar las necesidades nutricionales de los pacientes.

Crear planes de alimentación personalizados y adaptados a las necesidades individuales.

Realizar seguimientos regulares para evaluar los objetivos de los pacientes y realizar ajustes en caso necesario.

Proporcionar educación nutricional a los pacientes y sus familias.

Colaborar con otros profesionales de la salud para garantizar un enfoque integral en el tratamiento de los pacientes.

Participar en programas de investigación y desarrollo en el área de la nutrición clínica.

Requerimientos:

Título universitario en Nutrición y Dietética.

Mínimo 2 años de experiencia en el área de nutrición clínica.

Conocimientos en interventoría a los servicios alimentarios.

Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.

Excelentes habilidades de comunicación y empatía.

Médico general cuidados paliativos – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como doctor de atención primaria, desempeñará un papel esencial en la provisión de cuidados integrales a los pacientes, asegurando su bienestar y calidad de vida.

Responsabilidades:

Brindar atención médica integral a pacientes en cuidados paliativos.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para asegurar la calidad del cuidado.

Realizar evaluaciones médicas y ajustar planes de tratamiento según sea necesario.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares sobre el proceso de cuidados.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

Título de médico general expedido por una universidad reconocida.

Mínimo 2 años de experiencia en servicios de cuidados paliativos.

Curso de 120 horas o diplomado en cuidados paliativos.

Disponibilidad para trabajar a tiempo completo en el horario especificado.

Habilidad para trabajar en Barranquilla.