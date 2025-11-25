EMPLEO
Trabajo sí hay en logística: empresas buscan operarios, conductores y auxiliares
Las oportunidades de empleo ofrecen contrato a término indefinido.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector logístico cierra el año con un importante dinamismo en la generación de empleo. Varias compañías de transporte, almacenamiento y distribución están ampliando sus equipos y actualmente requieren operarios de logística, conductores y auxiliares de bodega para fortalecer sus operaciones.
Las vacantes se concentran, principalmente, en empresas que necesitan apoyar el aumento de la demanda, mejorar tiempos de entrega y reforzar procesos en centros de distribución. Los cargos disponibles suelen ofrecer contratación inmediata, turnos rotativos y oportunidades de estabilidad para perfiles con o sin experiencia, dependiendo de la empresa.
Entre las funciones más solicitadas se encuentran: clasificación y manejo de mercancía, alistamiento de pedidos, conducción de vehículos de carga, apoyo en inventarios y acompañamiento en rutas urbanas y regionales.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Operador logístico – Medellín
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este puesto es ideal para alguien con habilidades en logística, cargue y descargue de mercancías.
Responsabilidades:
- Recibir mercancía y verificar su estado.
- Alistar los productos para los pedidos según especificaciones.
- Despachar los productos asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad.
- Coordinar el flujo logístico para garantizar operaciones eficientes.
- Mantener registros precisos de las actividades diarias.
Requerimientos:
- Experiencia previa en logística, cargue y descargue de mercancías.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
- Buena condición física para manejar carga ligera a moderada.
Conductor entregador – Ibagué
Empresa: Bimbo de Colombia
Salario: 1.734.000 a 2.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia como transportista de distribución y cumple con los requisitos, esta es su oportunidad de formar parte de una empresa líder en el mercado alimenticio.
Responsabilidades:
- Conducir vehículos asignados para la entrega de productos.
- Realizar la distribución de pedidos a clientes en Ibagué.
- Verificar la carga y descarga de mercancía según las facturas.
- Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.
- Asegurar un excelente servicio al cliente durante las entregas.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C1 o C2 vigente mínimo 18 meses de antigüedad.
- Sin multas ni comparendos vigentes en el sistema SIMIT.
- Experiencia mínima de 18 meses conduciendo preferiblemente en entregas.
Auxiliar de bodega – Bogotá D.C.
Empresa: Impresistem
Salario: 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un auxiliar de bodega comprometido y proactivo? ¡Esta oportunidad es para usted! Únase al equipo y participe activamente en los procesos operativos logísticos.
Responsabilidades:
- Apoyar en la recepción de mercancía.
- Colaborar en el almacenamiento organizado.
- Participar en el alistamiento de productos.
- Asistir en el despacho de mercancías.
- Asegurar el cumplimiento de los horarios establecidos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo o técnico en áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.
- Buena disposición para trabajo en equipo.
- Cumplimiento de horarios establecidos.
Auxiliar de bodega – Medellín
Empresa: Studio F
Salario: 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Como ayudante de almacén, formará parte de un dinámico equipo donde sus habilidades en logística y control de inventarios serán esenciales.
Responsabilidades:
- Apoyo en el cargue y descargue de mercancía.
- Ejecución de procesos de picking y packing.
- Manejo de equipos de radiofrecuencia para control de inventarios.
- Asegurar el almacenamiento e inventario de pedidos.
Requerimientos:
- Bachiller culminado.
- Experiencia mínima de 6 meses en bodega o logística.
- Disponibilidad para trabajo en turnos rotativos de lunes a sábado.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.