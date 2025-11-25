Suscribirse

Trabajo sí hay en logística: empresas buscan operarios, conductores y auxiliares

Las oportunidades de empleo ofrecen contrato a término indefinido.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de noviembre de 2025, 9:40 p. m.
Por sectores, alojamiento y comidas, logística y actividades profesionales y científicas lideraron el aumento de la ocupación en julio. En contraste, comunicaciones y administración pública, salud y educación fueron los únicos sectores con reducción en el nivel de empleo.
El sector logístico cierra el año con un importante dinamismo en la generación de empleo. Varias compañías de transporte, almacenamiento y distribución están ampliando sus equipos y actualmente requieren operarios de logística, conductores y auxiliares de bodega para fortalecer sus operaciones.

Las vacantes se concentran, principalmente, en empresas que necesitan apoyar el aumento de la demanda, mejorar tiempos de entrega y reforzar procesos en centros de distribución. Los cargos disponibles suelen ofrecer contratación inmediata, turnos rotativos y oportunidades de estabilidad para perfiles con o sin experiencia, dependiendo de la empresa.

Entre las funciones más solicitadas se encuentran: clasificación y manejo de mercancía, alistamiento de pedidos, conducción de vehículos de carga, apoyo en inventarios y acompañamiento en rutas urbanas y regionales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

El sector logístico es fundamental para la economía global, ya que garantiza el flujo eficiente de bienes y servicios, lo que impulsa el comercio, la competitividad empresarial y la satisfacción del cliente. | Foto: 123rf

Operador logístico – Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este puesto es ideal para alguien con habilidades en logística, cargue y descargue de mercancías.

Responsabilidades:

  • Recibir mercancía y verificar su estado.
  • Alistar los productos para los pedidos según especificaciones.
  • Despachar los productos asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad.
  • Coordinar el flujo logístico para garantizar operaciones eficientes.
  • Mantener registros precisos de las actividades diarias.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en logística, cargue y descargue de mercancías.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
  • Buena condición física para manejar carga ligera a moderada.

Conductor entregador – Ibagué

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 1.734.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia como transportista de distribución y cumple con los requisitos, esta es su oportunidad de formar parte de una empresa líder en el mercado alimenticio.

Responsabilidades:

  • Conducir vehículos asignados para la entrega de productos.
  • Realizar la distribución de pedidos a clientes en Ibagué.
  • Verificar la carga y descarga de mercancía según las facturas.
  • Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.
  • Asegurar un excelente servicio al cliente durante las entregas.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C1 o C2 vigente mínimo 18 meses de antigüedad.
  • Sin multas ni comparendos vigentes en el sistema SIMIT.
  • Experiencia mínima de 18 meses conduciendo preferiblemente en entregas.

Auxiliar de bodega – Bogotá D.C.

Empresa: Impresistem

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un auxiliar de bodega comprometido y proactivo? ¡Esta oportunidad es para usted! Únase al equipo y participe activamente en los procesos operativos logísticos.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la recepción de mercancía.
  • Colaborar en el almacenamiento organizado.
  • Participar en el alistamiento de productos.
  • Asistir en el despacho de mercancías.
  • Asegurar el cumplimiento de los horarios establecidos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo o técnico en áreas relacionadas.
  • Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.
  • Buena disposición para trabajo en equipo.
  • Cumplimiento de horarios establecidos.

Auxiliar de bodega – Medellín

Empresa: Studio F

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como ayudante de almacén, formará parte de un dinámico equipo donde sus habilidades en logística y control de inventarios serán esenciales.

Responsabilidades:

  • Apoyo en el cargue y descargue de mercancía.
  • Ejecución de procesos de picking y packing.
  • Manejo de equipos de radiofrecuencia para control de inventarios.
  • Asegurar el almacenamiento e inventario de pedidos.

Requerimientos:

  • Bachiller culminado.
  • Experiencia mínima de 6 meses en bodega o logística.
  • Disponibilidad para trabajo en turnos rotativos de lunes a sábado.

Sector logísticoconductorTrabajo Sí HayVacantes de empleo en Colombia

