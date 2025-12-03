Trabajo sí hay en Santa Marta: revise las oportunidades activas hoy

La ciudad de Santa Marta vive un buen momento en materia laboral. En 2025 se han generado miles de empleos en la región, lo que ha impulsado una reducción constante en la tasa de desempleo, que se ubicó en 8,7 %, por debajo del promedio nacional.

Las vacantes disponibles cubren una gama amplia de perfiles: desde posiciones operativas y logísticas hasta roles técnicos, administrativos, comerciales y de salud. Esto significa que hay oportunidades tanto para quienes tienen experiencia como para recién egresados o personas que buscan su primer empleo formal.

Para quienes desean aprovechar estas oportunidades, es fundamental tener un perfil profesional actualizado, una hoja de vida clara y disposición para adaptarse a distintos tipos de empleo, sea presencial, remoto o híbrido.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

La ciudad presenta múltiples oportunidades laborales para diversos perfiles. | Foto: adobe stock

Auxiliar de mecánica automotriz

Empresa: Coéxito

Salario: 1.647.162

Si es un ayudante de mecánica con pasión por la sincronización, inyección y cambios de correa, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Realizar ventas e instalaciones de productos y servicios automotrices.

Ejecutar tareas de sincronización, inyección y mantenimiento de correas.

Realizar entregas y servicios a domicilio en motocicleta.

Brindar atención al cliente satisfaciendo sus necesidades automotrices.

Mantener al día la documentación de la motocicleta utilizada para el trabajo.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en mecánica automotriz o similar.

Habilidades de comunicación clara y precisa.

Interés en el aprendizaje continuo y orientación al detalle.

Ejecutivo de vivienda

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Como consultor de crédito hipotecario, su gestión tendrá un impacto real, cada visita será una oportunidad para transformar vidas.

Responsabilidades:

Impulsar la colocación de créditos de vivienda en proyectos no subrogados.

Buscar activamente nuevos negocios en salas de ventas.

Generar alianzas estratégicas con constructoras.

Identificar y capitalizar oportunidades de negocios.

Acompañar al cliente en el proceso de decisión de compra.

Requerimientos:

Estudiante desde VI semestre en carreras administrativas, financieras, mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles comerciales con cumplimiento de metas.

Deseable experiencia en el sector bancario, financiero o constructor.

Gusto por el trabajo en campo y apertura de clientes.

Habilidad para relacionarse atención al cliente y negociación.

Terapeuta respiratorio

Empresa: Confidencial

Salario: 2.269.000

Importante empresa del sector salud se encuentra en la búsqueda de profesionales comprometidos y apasionados por el bienestar de la comunidad.

Responsabilidades:

Recibir y entregar turno, adjuntando toda la información de los pacientes.

Registrar en el sistema, los procesos o actividades que se realizan: control de actividades, registro de terapia.

Realizar desinfección de los equipos de terapia.

Velar por el buen funcionamiento del servicio.

Asistir a actividades académicas programadas y participar en el desarrollo de estas.

Entre otras propias del cargo.

Requerimientos:

Tiempo de experiencia: Preferiblemente 1 año en instituciones de complejidad similar.

Formación académica: Terapeuta respiratoria.

Cursos o certificaciones actualizados y vigentes.

Conocimientos: Conocimiento en reanimación, Cuidado de paciente crítico, Normas de bioseguridad, Manejo de líneas invasivas.

Médico general extramural temporal

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como médico en el equipo, tendrá la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de las personas, ofreciendo cuidados médicos en el confort de sus hogares.

Responsabilidades:

Brindar atención médica extramural a domicilio.

Evaluar y diagnosticar a los pacientes en sus hogares.

Implementar planes de tratamiento adecuados y personalizados.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para asegurar un cuidado integral.

Garantizar la actualización y manejo adecuado de las historias clínicas.

Requerimientos:

Título de médico general con registro Rethus vigente.

Experiencia en Programas de Atención Domiciliaria (PAD) extramural.

Disponibilidad de tiempo completo.

Cursos y certificaciones médicas al día.

Residencia en Santa Marta o disponibilidad para trasladarse.