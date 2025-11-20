Trabajo sí hay en Villavicencio: estas son las vacantes más recientes

La dinámica laboral en Villavicencio continúa avanzando, y varias empresas locales y nacionales han abierto nuevas vacantes para reforzar sus operaciones en la región. Este movimiento ha permitido ampliar la oferta de empleo formal, con opciones para personas con diferentes niveles de experiencia y perfiles profesionales.

Las compañías están desarrollando procesos de selección que buscan fortalecer áreas clave para su funcionamiento, brindando oportunidades estables, beneficios de ley y posibilidades de crecimiento para quienes desean consolidar su trayectoria laboral en la capital del Meta. Estas ofertas se actualizan con frecuencia, lo que permite a los candidatos encontrar alternativas acordes a sus intereses y objetivos.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a perfiles en áreas como ventas y administración, así como a cargos operativos como conductor. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Conductor entregador

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 1.734.000 a 2.300.000

Si tiene experiencia como transportista de distribución y cumple con los requisitos, esta es su oportunidad de formar parte de una empresa líder en el mercado alimenticio.

Responsabilidades:

Conducir vehículos asignados para la entrega de productos.

Realizar la distribución de pedidos a clientes en Villavicencio.

Verificar la carga y descarga de mercancía según las facturas.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Asegurar un excelente servicio al cliente durante las entregas.

Requerimientos:

Licencia de conducción C1 o C2 vigente mínimo 18 meses de antigüedad.

Sin multas ni comparendos vigentes en el sistema SIMIT.

Experiencia mínima de 18 meses conduciendo preferiblemente en entregas.

Personal shopper

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como personal shopper su propósito será garantizar la asesoría al cliente, asegurando una experiencia memorable de servicio mediante el conocimiento del producto, tendencia y asesoría en moda.

Responsabilidades:

Brindar al cliente la asesoría adecuada, basada en el conocimiento del producto, la colección, las tendencias y la moda actual, para satisfacer sus necesidades de manera precisa y personalizada.

Realizar preguntas exploratorias para identificar el perfil del consumidor, teniendo en cuenta sus necesidades, estilo, ocasión de uso y preferencias, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra única y adaptada a sus requerimientos.

Garantizar el cumplimiento de los principios y estándares de venta durante la apertura y cierre de la tienda, asegurando el cumplimiento de los indicadores de desempeño establecidos.

Capacitar al personal de la tienda en el conocimiento del producto, incluyendo especificaciones técnicas y asesoría en moda, para brindar un servicio de alta calidad y una atención especializada a los clientes.

Participar en las actividades necesarias para el funcionamiento óptimo de la tienda y cumplir con otras funciones asignadas por el supervisor directo, contribuyendo al éxito general del establecimiento.

Apoyar y acompañar los eventos que se realicen en las tiendas, asegurando una experiencia memorable para los clientes y promoviendo la imagen y los valores de la marca.

Asesorar al cliente frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos, las características y cuidados de estos y las campañas comerciales de la compañía, garantizando la fidelización del cliente.

Identificar las necesidades de los clientes durante el proceso de atención y asesoría junto con el asesor de ventas con el fin de aconsejarlos sobre los productos que se adapten mejor a su satisfacción, conduciéndoles al proceso de compra.

Comprender y mantener una excelente comunicación con el cliente con el fin de crear un vínculo durante todo el proceso de su atención.

Requerimientos:

Tecnólogo: Diseño de Modas, Patronaje, Diseño Gráfico, Diseño de espacios comerciales, Estilismo, Diseño Visual, Merchandinsing, Administrador Comercial o afines

Experiencia: Mínimo un año en el cargo de asesoramiento personalizado en el sector de moda.

Conocimientos en: en ventas o procesos comerciales, Conocimientos en Visual Merchandising, Conocimiento en Styling.

Auxiliar administrativo

Empresa: Coéxito

Salario: 1.483.614

Este rol es ideal para quienes desean apoyar las operaciones administrativas y contribuir directamente al éxito de las actividades diarias.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de documentos y archivos.

Facilitar la atención al cliente interno y externo.

Colaborar en la planificación y coordinación de actividades administrativas.

Asistir en la elaboración de informes administrativos.

Contribuir al control y seguimiento de inventarios.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares como Asistente Administrativo.

Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Cajero

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.500.000 a 1.600.000

Como operador de caja, será parte fundamental del servicio al cliente, gestionando transacciones con eficiencia y amabilidad.

Requerimientos:

Residir en Villavicencio o cerca

Experiencia mínima de 6 meses como cajero.

Técnico tecnólogo o estudiante de carreras universitarias relacionadas con el sector bancario.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de manera presencial.