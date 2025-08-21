Trabajo sí hay: estas son las ofertas laborales más recientes en Colombia

Cada día surgen nuevas plazas en empresas que están reforzando sus equipos en áreas clave. Desde perfiles comerciales hasta roles administrativos y especializados, el mercado laboral sigue moviéndose y este puede ser el momento para dar el siguiente paso.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles en el país, haga clic aquí y encuentre la oferta ideal para usted. A continuación, le presentamos algunas de las opciones destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y virtual.

Diseñador UX – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como Diseñador UX/UI, tendrá la oportunidad de liderar procesos de investigación y desarrollo para asegurar que cada proyecto ofrezca una experiencia fluida y eficiente.

Responsabilidades:

Liderar procesos de investigación de usuario para identificar necesidades y oportunidades de mejora.

Diseñar interfaces intuitivas y atractivas que optimicen la experiencia del cliente.

Validar prototipos y soluciones a través de pruebas de usuario y feedback.

Colaborar con equipos de desarrollo para implementar diseños de manera efectiva.

Gestionar proyectos de diseño utilizando prácticas ágiles.

Asegurar que cada interacción del producto ofrezca una experiencia eficiente y satisfactoria.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas o afines al sector bancario.

Experiencia mínima de 3 años como Diseñador UX o en roles similares.

Dominio de herramientas de diseño como Figma y Excel.

Conocimiento en gestión de proyectos y prácticas ágiles.

Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.

Habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas.

Regente farmacia – Cali

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, se encargará de garantizar la calidad del servicio al cliente, supervisará el mantenimiento de las instalaciones y dirigirá la gestión administrativa del establecimiento.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.

Jefe de hotelería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar contratos de limpieza y desinfección ropa hospitalaria desodorización y aromatización.

Asegurar el cumplimiento de estándares de acreditación nacional e internacional.

Garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos del hospital.

Liderar equipos multidisciplinarios en hotelería hospitalaria.

Promover una cultura de servicio y mejora continua.

Gestionar la planeación operativa y el presupuesto del área.

Articular con áreas asistenciales administrativas y de calidad.

Implementar estrategias innovadoras para la satisfacción del paciente.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo, Ingeniería Industrial o afines.

Especialización en gerencia de servicios logística o calidad.

Mínimo 10 años de experiencia liderando procesos de hotelería.

Al menos 5 años de experiencia específica en hotelería hospitalaria.

Conocimiento de normativas de salud y habilitación.

Experiencia en gestión de indicadores y procesos operativos.

Habilidad para liderar equipos operativos y coordinar con áreas clínicas.

Asistente de contenidos digitales – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: $ 3.565.150

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, hará parte del área de Contenidos Digitales, desempeñando un papel crucial en el área de Comunicaciones y Mercadeo. Sus tareas incluyen la producción y edición de contenidos audiovisuales y digitales, contribuyendo a la narrativa de marca y al posicionamiento institucional en diversas plataformas.

Responsabilidades:

Brindar apoyo técnico y creativo a las estrategias de marketing y comunicación.

Producción y edición de contenido audiovisual para medios digitales.

Adaptación y publicación de contenidos para diferentes formatos y públicos.

Grabación de piezas y edición de video.

Redacción y estructuración de guiones para audiovisuales y redes sociales.

Colaborar en campañas de narrativa de marca y posicionamiento.

Fortalecer la presencia de la marca en entornos digitales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines al cargo.

Más de 1 año de experiencia en roles similares.

Es indispensable que tengas dominio de la herramienta de edición y publicación de contenido CapCut.

Conocimiento en operación técnica de producción audiovisual (cámaras iluminación).

Creatividad digital en la adaptación de contenido para diversos formatos.