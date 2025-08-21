EMPLEO
Trabajo sí hay: estas son las ofertas laborales más recientes en Colombia
Oportunidades abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Cada día surgen nuevas plazas en empresas que están reforzando sus equipos en áreas clave. Desde perfiles comerciales hasta roles administrativos y especializados, el mercado laboral sigue moviéndose y este puede ser el momento para dar el siguiente paso.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles en el país, haga clic aquí y encuentre la oferta ideal para usted. A continuación, le presentamos algunas de las opciones destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y virtual.
Puede conocer más de 117 mil vacantes en la sección de Semana Empleos.
Diseñador UX – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como Diseñador UX/UI, tendrá la oportunidad de liderar procesos de investigación y desarrollo para asegurar que cada proyecto ofrezca una experiencia fluida y eficiente.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de investigación de usuario para identificar necesidades y oportunidades de mejora.
- Diseñar interfaces intuitivas y atractivas que optimicen la experiencia del cliente.
- Validar prototipos y soluciones a través de pruebas de usuario y feedback.
- Colaborar con equipos de desarrollo para implementar diseños de manera efectiva.
- Gestionar proyectos de diseño utilizando prácticas ágiles.
- Asegurar que cada interacción del producto ofrezca una experiencia eficiente y satisfactoria.
Requerimientos:
- Título profesional en carreras administrativas o afines al sector bancario.
- Experiencia mínima de 3 años como Diseñador UX o en roles similares.
- Dominio de herramientas de diseño como Figma y Excel.
- Conocimiento en gestión de proyectos y prácticas ágiles.
- Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.
- Habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas.
Regente farmacia – Cali
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 2.700.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, se encargará de garantizar la calidad del servicio al cliente, supervisará el mantenimiento de las instalaciones y dirigirá la gestión administrativa del establecimiento.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
- Profesional en carreras administrativas o salud.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.
Jefe de hotelería – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Responsabilidades:
- Gestionar y desarrollar contratos de limpieza y desinfección ropa hospitalaria desodorización y aromatización.
- Asegurar el cumplimiento de estándares de acreditación nacional e internacional.
- Garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos del hospital.
- Liderar equipos multidisciplinarios en hotelería hospitalaria.
- Promover una cultura de servicio y mejora continua.
- Gestionar la planeación operativa y el presupuesto del área.
- Articular con áreas asistenciales administrativas y de calidad.
- Implementar estrategias innovadoras para la satisfacción del paciente.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo, Ingeniería Industrial o afines.
- Especialización en gerencia de servicios logística o calidad.
- Mínimo 10 años de experiencia liderando procesos de hotelería.
- Al menos 5 años de experiencia específica en hotelería hospitalaria.
- Conocimiento de normativas de salud y habilitación.
- Experiencia en gestión de indicadores y procesos operativos.
- Habilidad para liderar equipos operativos y coordinar con áreas clínicas.
Asistente de contenidos digitales – Medellín
Empresa: Universidad CES
Salario: $ 3.565.150
Tipo de contrato: Término indefinido
En esta posición, hará parte del área de Contenidos Digitales, desempeñando un papel crucial en el área de Comunicaciones y Mercadeo. Sus tareas incluyen la producción y edición de contenidos audiovisuales y digitales, contribuyendo a la narrativa de marca y al posicionamiento institucional en diversas plataformas.
Responsabilidades:
- Brindar apoyo técnico y creativo a las estrategias de marketing y comunicación.
- Producción y edición de contenido audiovisual para medios digitales.
- Adaptación y publicación de contenidos para diferentes formatos y públicos.
- Grabación de piezas y edición de video.
- Redacción y estructuración de guiones para audiovisuales y redes sociales.
- Colaborar en campañas de narrativa de marca y posicionamiento.
- Fortalecer la presencia de la marca en entornos digitales.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas afines al cargo.
- Más de 1 año de experiencia en roles similares.
- Es indispensable que tengas dominio de la herramienta de edición y publicación de contenido CapCut.
- Conocimiento en operación técnica de producción audiovisual (cámaras iluminación).
- Creatividad digital en la adaptación de contenido para diversos formatos.
