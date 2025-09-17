Trabajo sí hay: más de 130.000 oportunidades en septiembre

Septiembre avanza con una cifra alentadora para quienes están en búsqueda laboral, con más de 130 mil vacantes activas en todo el país. Esta oferta refleja no solo la dinámica del mercado, sino también la necesidad de empresas de distintos sectores por sumar talento en áreas estratégicas.

A continuación, encontrará algunas de las ofertas más destacadas de este mes. Si desea acceder a la lista completa y postularse sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Asistente de gestión contable – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal tendrá experiencia en la interacción con analistas de activos y áreas involucradas, asegurando información financiera precisa y actualizada.

Responsabilidades:

Gestionar y verificar activos fijos e inventarios.

Controlar la administración de inventarios.

Conciliar información de activos e inventarios.

Asegurar cumplimiento de NIFF.

Colaborar con analistas y áreas involucradas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en contabilidad.

Conocimientos en contabilidad y retención.

Experiencia en gestión y control de inventarios.

Conocimientos en administración de activos fijos.

Dominio de NIFF.

Experiencia con ERP SAP.

Ejecutivo comercial senior – Cali

Empresa: 4 Investment S.A.S

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Temporal

En este rol, será responsable de liderar la gestión comercial B2B con empresas medianas y grandes, desarrollando relaciones estratégicas de alto nivel.

Responsabilidades:

Liderar la gestión comercial B2B con empresas medianas y grandes.

Desarrollar relaciones estratégicas de alto nivel con clientes corporativos.

Abrir, consolidar y expandir cuentas corporativas.

Asegurar el cumplimiento de metas de facturación.

Fortalecer la adherencia a la marca en el mercado.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 5 años en ventas B2B.

Habilidades comprobadas en liderazgo y negociación.

Capacidad para desarrollar estrategias comerciales efectivas.

Experiencia en manejo de cuentas corporativas de más de 200 colaboradores.

Representante de ventas – Valledupar

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Únase a Postobón como representante de ventas y sea parte de un equipo dinámico y comprometido con la excelencia.

Responsabilidades:

Organizar y ejecutar planes de ventas.

Hacer seguimiento a las condiciones del mercado.

Asegurar el cumplimiento de cuotas mensuales.

Responder a los requerimientos de los clientes.

Brindar información precisa de marketing.

Requerimientos:

Bachiller preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.

Experiencia mínima de dos años en ventas TAT.

Experiencia en servicio al cliente para productos de consumo masivo.

Manejo del canal T.A.T y medición de indicadores.

Poseer motocicleta - Licencia A2.

Ejecutivo de servicio – Bogotá D.C.

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 2.578.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas de seguros.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos ajustados a la necesidad del retail de lunes a sábado y 2 domingos al mes.