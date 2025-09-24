EMPLEO
Trabajo sí hay: más de 143 mil ofertas activas en septiembre
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El panorama laboral en Colombia se fortalece este mes con más de 143.000 ofertas abiertas en distintas ciudades del país. Estas vacantes se convierten en una oportunidad para quienes desean vincularse a un empleo formal, mejorar sus ingresos o dar un nuevo rumbo a su trayectoria profesional.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como ventas, logística, administración, mercadeo, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Analista administrativo comercial – Medellín
Empresa: Autolarte
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en administración comercial, desempeñará un rol crucial en la liquidación de incentivos de las marcas, gestionando políticas comerciales y asegurando que todos los trámites con las casas matriz se lleven a cabo de manera eficiente y efectiva.
Responsabilidades:
- Liquidar incentivos de las marcas.
- Gestionar políticas comerciales de diversas marcas.
- Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos.
- Revisar márgenes de diferentes negocios.
- Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Negocios o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales.
- Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales.
- Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos.
- Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación.
Líder profesional en gestión documental – Cali
Empresa: Organización Carvajal
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para la mejora continua y el cumplimiento de los estándares de calidad.
Responsabilidades:
- Coordinar actividades operativas y recursos asignados.
- Asegurar el cumplimiento de planes de trabajo, metas y estándares de calidad.
- Liderar reuniones, presentar informes y hacer seguimiento a la operación.
- Dirigir actividades archivísticas, actualización de instrumentos y control documental.
- Participar activamente en el mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión.
Requerimientos:
- Título profesional en Ciencias de la Documentación, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando procesos operativos, manejando personal e indicadores.
- Experiencia en asegurar la calidad en la ejecución de proyectos.
Coordinador inmobiliario – Bucaramanga
Empresa: Osya
Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como administrador de propiedades, será clave en garantizar la continuidad de procesos y servirá como el enlace esencial entre la gerencia y el área administrativa.
Responsabilidades:
- Supervisar procesos de arrendamiento, incluyendo contratos, vencimientos y renovaciones.
- Controlar la cartera de arrendamientos y administración reportando alertas tempranas.
- Coordinar la relación con arrendatarios proveedores y aliados estratégicos.
- Acompañar a la Gerencia en visitas a inmuebles, consolidando actas y compromisos.
- Revisar y garantizar la correcta ejecución de contratos de proveedores.
- Preparar y revisar informes administrativos financieros y operativos.
- Coordinar presupuestos operativos y reportar desviaciones.
- Supervisar el trabajo del personal administrativo asegurando la correcta ejecución de tareas.
- Apoyar en la elaboración de proyecciones financieras y reportes de tesorería.
- Supervisar el cumplimiento de normativas como SAGRILAFT y SG-SST.
- Liderar iniciativas de sostenibilidad ambiental y social.
- Garantizar continuidad operativa en ausencia de la gerencia.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
- Experiencia de 3 a 5 años en cargos administrativos o gestión inmobiliaria.
- Conocimientos en contratos de arrendamiento, gestión de proveedores presupuestos y flujo de caja.
- Manejo de indicadores de gestión y herramientas ofimáticas.
- Habilidades en organización, planeación, comunicación efectiva, liderazgo y atención al detalle.
- Conocimiento en SAGRILAFT SG-SST y sostenibilidad ambiental/social es deseable.
Analista de mercadeo – Armenia
Empresa: Estudio de Moda S.A.S.
Salario: $ 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será clave para apoyar la ejecución de estrategias de marca mediante el análisis del mercado, el comportamiento del consumidor y el desempeño de campañas.
Responsabilidades:
- Analizar el mercado, tendencias y comportamiento del consumidor.
- Seguimiento de campañas de marca, medir indicadores y proponer ajustes.
- Apoyar la ejecución de estrategias de comunicación, posicionamiento y fidelización.
- Coordinar acciones con agencias, diseñadores medios y puntos de venta.
- Implementar campañas digitales y CRM.
- Generar informes dashboards e insights para la toma de decisiones.
- Colaborar en visual merchandising para mejorar la experiencia en tienda.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o afines.
- 1 a 2 años de experiencia en roles similares, preferiblemente en moda, retail o consumo masivo.
- Conocimiento en marketing digital, CRM, análisis de datos visual merchandising y tendencias del sector moda.
- Residencia en Armenia indispensable.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.