Trabajo sí hay: más de 220 mil vacantes disponibles en todo el país

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales positivas con miles de oportunidades activas en sectores como gastronomía, administración, contaduría, salud, servicios y tecnología. Las empresas buscan reforzar sus equipos para cerrar el año y avanzar en nuevos proyectos, por lo que hoy existen opciones para distintos niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta perfiles profesionales.

Para quienes están en búsqueda activa, es clave cuidar ciertos aspectos que pueden mejorar significativamente las posibilidades de ser seleccionados. Contar con un perfil profesional actualizado, incluir logros concretos, demostrar habilidades blandas como comunicación y trabajo en equipo, así como prepararse adecuadamente para las entrevistas, marca una diferencia real. La puntualidad en los procesos de selección y la claridad al describir la experiencia laboral también aumentan las probabilidades de avanzar.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Cocinero – Cartagena

Empresa: Aviatur

Salario: 1.853.400 a 2.333.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta es una oportunidad única para quienes buscan crecer profesionalmente en la industria del turismo y la gastronomía.

Responsabilidades:

Producción de alimentos de alta calidad.

Cumplimiento de tiempos y estándares culinarios.

Verificación y rotación de productos en inventario.

Requerimientos:

Técnico en cocina, gastronomía o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Barú, Cartagena.

Jefe de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.277.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.

Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales, fiscales y de seguridad social.

Liquidar prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, incapacidades y demás pagos al personal.

Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.

Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.

Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.

Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Contaduría, ingeniería industrial o afines.

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Dominio de sistemas de nómina (ej.: Siigo SAP Novasoft Kactus).

Excel avanzado y habilidades analíticas.

Liderazgo, organización y trabajo bajo presión.

Aliado de experiencia sector salud – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 1.500.000 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo es fundamental para mejorar la experiencia de los pacientes mediante el manejo efectivo de PQRS, el acompañamiento en situaciones de duelo y la gestión de trámites administrativos.

Responsabilidades:

Atender y gestionar PQRS de pacientes.

Acompañar a pacientes en situaciones de duelo.

Coordinar y ejecutar trámites administrativos.

Brindar atención presencial y personalizada a los pacientes.

Colaborar en la mejora continua de la experiencia del paciente.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas o de salud.

Experiencia como auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente presencial en el sector salud.

Habilidad para manejar situaciones de duelo.

Capacidad para gestionar trámites administrativos.

Customer success - Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: 6.000.000 a 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.