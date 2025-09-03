Trabajo sí hay: más de 70.000 ofertas en todo el país

El desempleo puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, pero cada día surgen nuevas oportunidades para quienes buscan crecer profesionalmente. En esta ocasión, le compartimos algunas vacantes destacadas en diferentes ciudades del país.

Se trata de ofertas en sectores como ventas, moda, tecnología y servicios financieros, con opciones que van desde cargos comerciales hasta asesores especializados. Además, muchas de estas compañías ofrecen entornos dinámicos que valoran el talento y promueven el desarrollo profesional.

A continuación, encontrará un listado con las vacantes más recientes publicadas en Semana Empleos, junto con sus principales requisitos, beneficios y el enlace directo para aplicar de manera fácil y rápida.

Asesor comercial Bogotá

Salario: $ 1.800.000 a $ 12.000.000

Importante empresa invita a postularse al cargo de asesor comercial en Bogotá. Se encuentra en la búsqueda de un consultor de ventas dinámico y apasionado que quiera marcar la diferencia.

Si la persona tiene experiencia en libranza, asesoramiento a clientes y telemercadeo, es la oportunidad para ser parte de este equipo. La compañía se enfoca en el crecimiento profesional y personal de sus colaboradores, brindando un entorno de trabajo estimulante.

Como representante comercial, se integrará a un equipo comprometido con la excelencia en el servicio y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la elección de productos financieros.

Prospectar clientes potenciales para colocación de créditos.

Realizar abordaje en frío y telemercadeo.

Desarrollar trabajo de campo para toma de zonas.

Cumplir con metas de ventas y objetivos comerciales.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en carreras administrativas o afines.

Experiencia en libranza y asesoramiento a clientes.

Conocimiento en telemercadeo y abordaje en frío.

Habilidad para prospectar clientes y generar cierres de ventas.

Disponibilidad para trabajo de campo.

Oportunidad para asesor de ventas en moda

Salario: $ 1.463.500

Empresa busca personas entusiastas con experiencia en ventas y atención al cliente, especialmente en el sector de la moda, para sumarse a su tienda.

Como ejecutivo de ventas, será responsable de ofrecer una atención excepcional a los clientes, asegurándose de que cada visita se traduzca en una experiencia de compra inolvidable. La compañía se enorgullece de su imagen, por lo que valora una excelente presentación personal y una actitud positiva.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes de manera profesional en la tienda.

Apoyar en la organización, mantenimiento y exhibición de la mercancía.

Alcanzar y superar las metas de ventas establecidas.

Brindar una experiencia de compra positiva y memorable a los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en ventas y atención al cliente, preferiblemente en el sector de la moda.

Excelente presentación personal.

Fuertes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Disponibilidad de tiempo completo para trabajar según los horarios de la tienda.

Asesor comercial en Cartagena

Salario: $ 1.800.000 a $ 12.000.000

La empresa invita a postularse al cargo de asesor comercial en Cartagena y a formar parte de una organización que valora el talento y la dedicación.

Se encuentra en la búsqueda de profesionales apasionados por las ventas y el asesoramiento al cliente.

Como consultor de ventas, se tendrá la oportunidad de impactar positivamente en la vida de las personas al ofrecer soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Si la persona tiene experiencia en libranza, ventas de créditos o telemercadeo, y disfruta del trabajo de campo y la prospección de clientes, esta es la oportunidad ideal.

La compañía ofrece un entorno dinámico y la posibilidad de crecer profesionalmente mientras representa a una organización comprometida con sus empleados y clientes.

Responsabilidades:

Prospectar clientes para la colocación de créditos.

Asesorar a clientes sobre productos financieros.

Realizar ventas en frío y abordar a clientes potenciales.

Gestionar estrategias de telemercadeo efectivas.

Llevar a cabo trabajo de campo y toma de zonas.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en carreras administrativas o afines.

Experiencia en libranza y asesoramiento a clientes.

Conocimiento en telemercadeo y ventas en frío.

Habilidad para trabajar en campo y prospectar clientes.

Pasión por las ventas y disposición a superar metas.

Asesor comercial en Cali

Salario: $ 1.800.000 a $ 12.000.000

Empresa busca un asesor comercial en Cali que quiera marcar la diferencia. Como consultor de negocios, será el puente entre las soluciones de la compañía y las necesidades de los clientes. Si tiene experiencia en abordaje en frío y prospección, y le apasiona el dinamismo del campo, esta oportunidad es adecuada. Como ejecutivo de ventas, no solo estará vendiendo productos, sino también construyendo relaciones a largo plazo.

Responsabilidades:

Prospectar y captar nuevos clientes mediante abordaje en frío.

Asesorar a los clientes sobre productos y soluciones financieras disponibles.

Realizar telemercadeo para promocionar los servicios de la empresa.

Trabajar en campo para identificar oportunidades de negocio.

Construir y mantener relaciones efectivas con los clientes.

Cumplir con los objetivos de venta establecidos por la compañía.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en carreras administrativas o afines.• Experiencia en ventas, preferiblemente en libranza y créditos.

Habilidad para asesorar eficazmente a clientes.

Experiencia en trabajo de campo y toma de zonas.

Capacidad para realizar abordaje en frío y prospección.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Asesor comercial de tecnología y electrodomésticos Medellín

Salario: $ 1.486.000 a $ 1.800.000

Se invita a unirse como asesor comercial en tecnología y electrodomésticos. Se valora la experiencia y pasión por las ventas. Se buscan personas con trayectoria en ventas, especialmente en electrodomésticos, telefonía o productos financieros.

Responsabilidades:

Atender clientes en el punto de venta.

Ofrecer asesoramiento sobre productos de tecnología y electrodomésticos.

Cumplir con las metas de venta establecidas.

Gestionar el inventario de productos.

Proveer un excelente servicio al cliente.

Requerimientos: