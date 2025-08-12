Trabajo sí hay: ofertas de empleo entre 3 y 6 millones

Empleo
La convocatoria incluye oportunidades en áreas como tecnología, ventas, ingeniería y salud, con opciones de trabajo presencial, híbrido o remoto. Varias de estas posiciones ofrecen contratación inmediata, lo que representa una oportunidad atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos o avanzar en su carrera profesional.
Auxiliar administrativo(a) de talento humano – Pereira
Salario: $ 3.900.000
Haceb requiere profesional para desarrollar actividades derivadas de la gestión integral del talento humano, de acuerdo con los lineamientos de la compañía, generando bienestar a través de la gestión eficaz de las interacciones con los empleados.
Funciones:
- Manejo de contrataciones, afiliaciones, prórrogas, terminaciones, liquidaciones y procesos disciplinarios, garantizando registro y reporte oportuno de novedades.
- Publicación de vacantes, coordinación de procesos de selección y centros de valoración para cargos operativos, elaboración de planes de desarrollo y mapas de talento.
- Gestión de beneficios, programas y actividades que fortalezcan la cultura organizacional y el clima laboral, así como mantenimiento locativo de espacios de trabajo.
- Apoyo y seguimiento en la entrega de dotación y EPP, actividades de SST y consolidación de datos ambientales.
Requisitos:
- Profesional en psicología o administración de empresas.
- Dos años de experiencia como auxiliar en áreas de talento humano.
- Condiciones:
- Horario: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Contrato a término indefinido.
Ingeniero forestal – Bogotá
Salario: $ 3.900.000
Se busca ingeniero forestal para el área de estudios ambientales, responsable de toma de muestras de plantas terrestres y análisis morfológico e identificación taxonómica de angiospermas y gimnospermas. También participará en planeación, ejecución y revisión de estudios de impacto ambiental, generación de cartografía y elaboración de informes técnicos.
Funciones:
- Realizar y supervisar la toma de muestras de plantas terrestres.
- Aplicar metodologías de parcelas circulares y otras técnicas de campo.
- Analizar y documentar características morfológicas.
- Elaborar estudios de impacto ambiental y cartografía técnica.
- Redactar informes técnicos para el MAG de la ANLA.
Requisitos:
- Título en ingeniería forestal o afín.
- Experiencia en toma de muestras vegetales y metodologías para fustales, latizales y brinzales.
- Conocimiento en fotointerpretación, estudios multitemporales y generación de cartografía.
Ingeniero comercial (mecánico) – Medellín
Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000
Empresa importadora y comercializadora de equipos para construcción y minería, con más de 10 años en el mercado, requiere ingeniero mecánico o afines para el cargo de ingeniero comercial.
Funciones:
- Atención a clientes.
- Elaboración de cotizaciones.
- Realización de visitas empresariales.
Requisitos:
Habilidades comunicativas, orientación al cliente, proactividad y trabajo en equipo.
Condiciones:
Salario competitivo y prestaciones de ley.
Compensar requiere jefe de cocina
Salario: $ 4.267.200
Funciones:
- Crear y elaborar alimentos cumpliendo estándares de calidad y rentabilidad.
- Supervisar el servicio de alimentos y gestionar soluciones operativas.
- Ejecutar el plan operativo de alimentos y controlar resultados.
- Asegurar limpieza, orden y normas sanitarias.
- Administrar inventarios de insumos y equipos.
- Garantizar cumplimiento de normas de calidad y políticas institucionales.
Requisitos:
- Técnico en cocina, gastronomía o áreas afines, certificado de aptitud profesional o técnico laboral por competencias.
- Experiencia mínima de un año en cocina caliente y fría, montaje de platos, eventos y manejo de equipos de cocina (tres años si se cuenta solo con certificación laboral).
- Condiciones:
- Contrato a término fijo.
- Horario: domingo a domingo, turnos rotativos.
- Lugar: sedes Compensar.
Gerente de comercio exterior internacional – Barranquilla
Salario: $ 5.500.000 a $ 6.000.000
Se requiere gerente de comercio exterior internacional para diseñar estrategias de importación y exportación, gestionar operaciones logísticas internacionales y negociar con proveedores y clientes globales, asegurando cumplimiento normativo.
Funciones:
- Definir estrategias de comercio internacional.
- Coordinar transporte, aduanas y documentación.
- Optimizar costos y mitigar riesgos legales y cambiarios.
- Negociar con proveedores y clientes.
- Garantizar cumplimiento de aranceles y certificaciones.
Requisitos:
- Título en negocios internacionales, comercio exterior, economía o afines.
- Conocimiento en INCOTERMS, tratados de libre comercio y sistemas aduaneros.
- Experiencia en logística internacional y negociación global.