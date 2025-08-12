Suscribirse

Empleo

Trabajo sí hay: ofertas de empleo entre 3 y 6 millones

¡Aplicar es gratis y muy sencillo!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de agosto de 2025, 8:19 p. m.
Billetes colombianos
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

¿Sin trabajo? Esta podría ser su oportunidad. Son cientos las ofertas laborales y lo mejor es que todo el proceso de aplicación es virtual.

La convocatoria incluye oportunidades en áreas como tecnología, ventas, ingeniería y salud, con opciones de trabajo presencial, híbrido o remoto. Varias de estas posiciones ofrecen contratación inmediata, lo que representa una oportunidad atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos o avanzar en su carrera profesional.

Para conocer todas las ofertas, visite Semana Empleos, complete su perfil profesional y postúlese sin costo a las vacantes que se ajusten a sus intereses.

Auxiliar administrativo(a) de talento humano – Pereira

Salario: $ 3.900.000

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

Haceb requiere profesional para desarrollar actividades derivadas de la gestión integral del talento humano, de acuerdo con los lineamientos de la compañía, generando bienestar a través de la gestión eficaz de las interacciones con los empleados.

Funciones:

  • Manejo de contrataciones, afiliaciones, prórrogas, terminaciones, liquidaciones y procesos disciplinarios, garantizando registro y reporte oportuno de novedades.
  • Publicación de vacantes, coordinación de procesos de selección y centros de valoración para cargos operativos, elaboración de planes de desarrollo y mapas de talento.
  • Gestión de beneficios, programas y actividades que fortalezcan la cultura organizacional y el clima laboral, así como mantenimiento locativo de espacios de trabajo.
  • Apoyo y seguimiento en la entrega de dotación y EPP, actividades de SST y consolidación de datos ambientales.

Requisitos:

  • Profesional en psicología o administración de empresas.
  • Dos años de experiencia como auxiliar en áreas de talento humano.
  • Condiciones:
  • Horario: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Contrato a término indefinido.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero forestal – Bogotá

Salario: $ 3.900.000

Se busca ingeniero forestal para el área de estudios ambientales, responsable de toma de muestras de plantas terrestres y análisis morfológico e identificación taxonómica de angiospermas y gimnospermas. También participará en planeación, ejecución y revisión de estudios de impacto ambiental, generación de cartografía y elaboración de informes técnicos.

Funciones:

  • Realizar y supervisar la toma de muestras de plantas terrestres.
  • Aplicar metodologías de parcelas circulares y otras técnicas de campo.
  • Analizar y documentar características morfológicas.
  • Elaborar estudios de impacto ambiental y cartografía técnica.
  • Redactar informes técnicos para el MAG de la ANLA.

Requisitos:

  • Título en ingeniería forestal o afín.
  • Experiencia en toma de muestras vegetales y metodologías para fustales, latizales y brinzales.
  • Conocimiento en fotointerpretación, estudios multitemporales y generación de cartografía.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero comercial (mecánico) – Medellín

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

Empresa importadora y comercializadora de equipos para construcción y minería, con más de 10 años en el mercado, requiere ingeniero mecánico o afines para el cargo de ingeniero comercial.

Funciones:

  • Atención a clientes.
  • Elaboración de cotizaciones.
  • Realización de visitas empresariales.

Requisitos:

Habilidades comunicativas, orientación al cliente, proactividad y trabajo en equipo.

Condiciones:

Salario competitivo y prestaciones de ley.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Compensar requiere jefe de cocina

Salario: $ 4.267.200

Funciones:

  • Crear y elaborar alimentos cumpliendo estándares de calidad y rentabilidad.
  • Supervisar el servicio de alimentos y gestionar soluciones operativas.
  • Ejecutar el plan operativo de alimentos y controlar resultados.
  • Asegurar limpieza, orden y normas sanitarias.
  • Administrar inventarios de insumos y equipos.
  • Garantizar cumplimiento de normas de calidad y políticas institucionales.

Requisitos:

  • Técnico en cocina, gastronomía o áreas afines, certificado de aptitud profesional o técnico laboral por competencias.
  • Experiencia mínima de un año en cocina caliente y fría, montaje de platos, eventos y manejo de equipos de cocina (tres años si se cuenta solo con certificación laboral).
  • Condiciones:
  • Contrato a término fijo.
  • Horario: domingo a domingo, turnos rotativos.
  • Lugar: sedes Compensar.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente de comercio exterior internacional – Barranquilla

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.000.000

Se requiere gerente de comercio exterior internacional para diseñar estrategias de importación y exportación, gestionar operaciones logísticas internacionales y negociar con proveedores y clientes globales, asegurando cumplimiento normativo.

Funciones:

  • Definir estrategias de comercio internacional.
  • Coordinar transporte, aduanas y documentación.
  • Optimizar costos y mitigar riesgos legales y cambiarios.
  • Negociar con proveedores y clientes.
  • Garantizar cumplimiento de aranceles y certificaciones.

Requisitos:

  • Título en negocios internacionales, comercio exterior, economía o afines.
  • Conocimiento en INCOTERMS, tratados de libre comercio y sistemas aduaneros.
  • Experiencia en logística internacional y negociación global.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda a las personas de forma anónima, reveló delicado problema

2. Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

3. Estas son las zonas donde bajaron los precios para comprar una casa en EE. UU.

4. Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

5. Investigan posible participación del ELN en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

vacantesTrabajoEmpleoTrabajo Sí Hay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.