Trabajo sí hay: ofertas de empleo entre 3 y 6 millones

¿Sin trabajo? Esta podría ser su oportunidad. Son cientos las ofertas laborales y lo mejor es que todo el proceso de aplicación es virtual.

La convocatoria incluye oportunidades en áreas como tecnología, ventas, ingeniería y salud, con opciones de trabajo presencial, híbrido o remoto. Varias de estas posiciones ofrecen contratación inmediata, lo que representa una oportunidad atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos o avanzar en su carrera profesional.

Para conocer todas las ofertas, visite Semana Empleos, complete su perfil profesional y postúlese sin costo a las vacantes que se ajusten a sus intereses.

Auxiliar administrativo(a) de talento humano – Pereira

Salario: $ 3.900.000

Haceb requiere profesional para desarrollar actividades derivadas de la gestión integral del talento humano, de acuerdo con los lineamientos de la compañía, generando bienestar a través de la gestión eficaz de las interacciones con los empleados.

Funciones:

Manejo de contrataciones, afiliaciones, prórrogas, terminaciones, liquidaciones y procesos disciplinarios, garantizando registro y reporte oportuno de novedades.

Publicación de vacantes, coordinación de procesos de selección y centros de valoración para cargos operativos, elaboración de planes de desarrollo y mapas de talento.

Gestión de beneficios, programas y actividades que fortalezcan la cultura organizacional y el clima laboral, así como mantenimiento locativo de espacios de trabajo.

Apoyo y seguimiento en la entrega de dotación y EPP, actividades de SST y consolidación de datos ambientales.

Requisitos:

Profesional en psicología o administración de empresas.

Dos años de experiencia como auxiliar en áreas de talento humano.

Condiciones:

Horario: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Contrato a término indefinido.

Ingeniero forestal – Bogotá

Salario: $ 3.900.000

Se busca ingeniero forestal para el área de estudios ambientales, responsable de toma de muestras de plantas terrestres y análisis morfológico e identificación taxonómica de angiospermas y gimnospermas. También participará en planeación, ejecución y revisión de estudios de impacto ambiental, generación de cartografía y elaboración de informes técnicos.

Funciones:

Realizar y supervisar la toma de muestras de plantas terrestres.

Aplicar metodologías de parcelas circulares y otras técnicas de campo.

Analizar y documentar características morfológicas.

Elaborar estudios de impacto ambiental y cartografía técnica.

Redactar informes técnicos para el MAG de la ANLA.

Requisitos:

Título en ingeniería forestal o afín.

Experiencia en toma de muestras vegetales y metodologías para fustales, latizales y brinzales.

Conocimiento en fotointerpretación, estudios multitemporales y generación de cartografía.

Ingeniero comercial (mecánico) – Medellín

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

Empresa importadora y comercializadora de equipos para construcción y minería, con más de 10 años en el mercado, requiere ingeniero mecánico o afines para el cargo de ingeniero comercial.

Funciones:

Atención a clientes.

Elaboración de cotizaciones.

Realización de visitas empresariales.

Requisitos:

Habilidades comunicativas, orientación al cliente, proactividad y trabajo en equipo.

Condiciones:

Salario competitivo y prestaciones de ley.

Compensar requiere jefe de cocina

Salario: $ 4.267.200

Funciones:

Crear y elaborar alimentos cumpliendo estándares de calidad y rentabilidad.

Supervisar el servicio de alimentos y gestionar soluciones operativas.

Ejecutar el plan operativo de alimentos y controlar resultados.

Asegurar limpieza, orden y normas sanitarias.

Administrar inventarios de insumos y equipos.

Garantizar cumplimiento de normas de calidad y políticas institucionales.

Requisitos:

Técnico en cocina, gastronomía o áreas afines, certificado de aptitud profesional o técnico laboral por competencias.

Experiencia mínima de un año en cocina caliente y fría, montaje de platos, eventos y manejo de equipos de cocina (tres años si se cuenta solo con certificación laboral).

Condiciones:

Contrato a término fijo.

Horario: domingo a domingo, turnos rotativos.

Lugar: sedes Compensar.

Gerente de comercio exterior internacional – Barranquilla

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.000.000

Se requiere gerente de comercio exterior internacional para diseñar estrategias de importación y exportación, gestionar operaciones logísticas internacionales y negociar con proveedores y clientes globales, asegurando cumplimiento normativo.

Funciones:

Definir estrategias de comercio internacional.

Coordinar transporte, aduanas y documentación.

Optimizar costos y mitigar riesgos legales y cambiarios.

Negociar con proveedores y clientes.

Garantizar cumplimiento de aranceles y certificaciones.

Requisitos: