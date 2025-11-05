Suscribirse

Trabajo sí hay: oportunidades de empleo para asistentes administrativos

5 de noviembre de 2025, 8:01 p. m.
Comfandi está en la búsqueda de un Auxiliar Administrativo Operaciones
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

El empleo para asistentes administrativos sigue en alza, y cada vez más empresas buscan talento con habilidades para organizar, coordinar y apoyar sus procesos internos. Por ello, si le apasiona mantener todo en orden, atender clientes y garantizar que las tareas fluyan con eficiencia, esta puede ser su oportunidad.

En distintos sectores como salud, educación, servicios, tecnología y comercio hay vacantes activas para personas con o sin experiencia. Estas plazas no solo ofrecen estabilidad y crecimiento profesional, sino también la posibilidad de adquirir nuevas habilidades que fortalecen su perfil laboral.

Además, varias compañías están incorporando modalidades de trabajo flexibles e híbridas, ideales para quienes buscan un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a las ofertas que mejor se ajusten a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de ellas.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral.
La importancia del asistente administrativo radica en su papel fundamental para garantizar el buen funcionamiento de una empresa, optimizar procesos internos y apoyar a otros departamentos. | Foto: Stock/ Magneto

Asistente administrativo – Gerencial – Bogotá D.C.

Empresa: Manufacturas Eliot

Salario: 1.423.500 a 2.472.441

Su rol será esencial para garantizar la fluidez de las operaciones diarias, la correcta gestión administrativa y la coordinación efectiva entre la gerencia, las diseñadoras y las diferentes áreas de la organización.

Responsabilidades:

  • Manejo de la agenda de reuniones de la Gerencia de Diseño.
  • Coordinación de viajes y viáticos del equipo de diseño.
  • Gestión de seguros de viaje y control de documentación relacionada.
  • Coordinación de eventos corporativos y manejo de proveedores.
  • Seguimiento a solicitudes realizadas a otras áreas o proveedores.
  • Apoyo en la comunicación entre jefes, directores y coordinadores.
  • Administración y archivo de documentos, correspondencia y reportes.
  • Apoyo en la organización de reuniones internas y externas.
  • Mantenimiento de registros precisos y actualizados en Excel y otras herramientas administrativas.

Requerimientos:

  • Tecnólogo(a) en carreras administrativas.
  • Mínimo 2 años como asistente administrativa o asistente de gerencia.
  • Excel avanzado y manejo de herramientas de Office.
  • Organización y gestión del tiempo.
  • Comunicación efectiva (oral y escrita).
  • Proactividad y resolución de problemas.
  • Capacidad de análisis y atención al detalle.
  • Excelente presentación personal y discreción profesional.
  • Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asistente administrativo – Barranquilla

Empresa: ManpowerGroup

Salario: 1.500.000

La misión del puesto es brindar soporte operativo y asistencia oportuna en las labores que faciliten los procesos administrativos de la zona u oficina.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la contratación de personal.
  • Realizar referenciación y aplicación de pruebas.
  • Administrar y controlar herramientas de apoyo de la oficina (scanner, proyector, etc.).
  • Brindar apoyo al área de Salud Ocupacional y Calidad.
  • Archivar y organizar documentación administrativa.
  • Solicitar y hacer seguimiento a estudios de seguridad, exámenes médicos, visitas domiciliarias y polígrafos.
  • Recibir, revisar y gestionar facturas de proveedores.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Administración, Secretariado o carreras afines.
  • Conocimientos en Excel, redacción y ortografía (deseable).
  • Experiencia mínima en funciones administrativas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asistente administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Ingetec

Salario: A convenir

Se requiere auxiliar de manejo documental y correspondencia con sólida experiencia en gestión de documentos, correspondencia institucional y manejo de plataformas documentales.

Responsabilidades:

  • Recibir, registrar y distribuir la correspondencia interna y externa.
  • Organizar, clasificar y custodiar la documentación física y digital según los lineamientos institucionales.
  • Elaborar y mantener plantillas y registros documentales actualizados.
  • Gestionar la información en plataformas documentales y sistemas de archivo electrónico.
  • Apoyar la implementación de políticas y normas de gestión documental.
  • Asegurar la confidencialidad y correcta conservación de los documentos bajo su responsabilidad.

Requerimientos:

  • Formación técnica o tecnológica en Gestión Documental, Administración, Archivística o afines.
  • Experiencia mínima de 6 meses en manejo documental y correspondencia.
  • Conocimientos en plataformas documentales, digitalización y archivo.
  • Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Outlook).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asistente administrativo comercial - Remoto / híbrido en: Medellín - Bogotá, D.C.

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Como parte del equipo, ayudará a construir y fortalecer el área comercial mientras maneja procesos documentales y contacto con clientes.

Responsabilidades:

  • Asistir en la gestión de proyectos activos y asegurar el cumplimiento de los plazos.
  • Responder y gestionar correos electrónicos y llamadas con clientes y partes interesadas.
  • Mantener y actualizar el estado de los proyectos en el sistema de la empresa.
  • Participar en procesos operativos para alcanzar objetivos de proyectos.
  • Proponer mejoras y optimizar sistemas de comunicación actuales.

Requerimientos:

  • Título técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines, se puede homologar tu formación académica si cuentas con la experiencia requerida.
  • Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo, preferentemente en el sector construcción.
  • Dominio del inglés avanzado tanto escrito como verbal.
  • Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales
  • Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas al AI, por ejemplo Perplexity , Chat GPT, Google tools.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

