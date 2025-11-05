Trabajo sí hay: oportunidades de empleo para asistentes administrativos

El empleo para asistentes administrativos sigue en alza, y cada vez más empresas buscan talento con habilidades para organizar, coordinar y apoyar sus procesos internos. Por ello, si le apasiona mantener todo en orden, atender clientes y garantizar que las tareas fluyan con eficiencia, esta puede ser su oportunidad.

En distintos sectores como salud, educación, servicios, tecnología y comercio hay vacantes activas para personas con o sin experiencia. Estas plazas no solo ofrecen estabilidad y crecimiento profesional, sino también la posibilidad de adquirir nuevas habilidades que fortalecen su perfil laboral.

Además, varias compañías están incorporando modalidades de trabajo flexibles e híbridas, ideales para quienes buscan un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a las ofertas que mejor se ajusten a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de ellas.

La importancia del asistente administrativo radica en su papel fundamental para garantizar el buen funcionamiento de una empresa, optimizar procesos internos y apoyar a otros departamentos. | Foto: Stock/ Magneto

Asistente administrativo – Gerencial – Bogotá D.C.

Empresa: Manufacturas Eliot

Salario: 1.423.500 a 2.472.441

Su rol será esencial para garantizar la fluidez de las operaciones diarias, la correcta gestión administrativa y la coordinación efectiva entre la gerencia, las diseñadoras y las diferentes áreas de la organización.

Responsabilidades:

Manejo de la agenda de reuniones de la Gerencia de Diseño.

Coordinación de viajes y viáticos del equipo de diseño.

Gestión de seguros de viaje y control de documentación relacionada.

Coordinación de eventos corporativos y manejo de proveedores.

Seguimiento a solicitudes realizadas a otras áreas o proveedores.

Apoyo en la comunicación entre jefes, directores y coordinadores.

Administración y archivo de documentos, correspondencia y reportes.

Apoyo en la organización de reuniones internas y externas.

Mantenimiento de registros precisos y actualizados en Excel y otras herramientas administrativas.

Requerimientos:

Tecnólogo(a) en carreras administrativas.

Mínimo 2 años como asistente administrativa o asistente de gerencia.

Excel avanzado y manejo de herramientas de Office.

Organización y gestión del tiempo.

Comunicación efectiva (oral y escrita).

Proactividad y resolución de problemas.

Capacidad de análisis y atención al detalle.

Excelente presentación personal y discreción profesional.

Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.

Asistente administrativo – Barranquilla

Empresa: ManpowerGroup

Salario: 1.500.000

La misión del puesto es brindar soporte operativo y asistencia oportuna en las labores que faciliten los procesos administrativos de la zona u oficina.

Responsabilidades:

Apoyar en la contratación de personal.

Realizar referenciación y aplicación de pruebas.

Administrar y controlar herramientas de apoyo de la oficina (scanner, proyector, etc.).

Brindar apoyo al área de Salud Ocupacional y Calidad.

Archivar y organizar documentación administrativa.

Solicitar y hacer seguimiento a estudios de seguridad, exámenes médicos, visitas domiciliarias y polígrafos.

Recibir, revisar y gestionar facturas de proveedores.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Secretariado o carreras afines.

Conocimientos en Excel, redacción y ortografía (deseable).

Experiencia mínima en funciones administrativas.

Asistente administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Ingetec

Salario: A convenir

Se requiere auxiliar de manejo documental y correspondencia con sólida experiencia en gestión de documentos, correspondencia institucional y manejo de plataformas documentales.

Responsabilidades:

Recibir, registrar y distribuir la correspondencia interna y externa.

Organizar, clasificar y custodiar la documentación física y digital según los lineamientos institucionales.

Elaborar y mantener plantillas y registros documentales actualizados.

Gestionar la información en plataformas documentales y sistemas de archivo electrónico.

Apoyar la implementación de políticas y normas de gestión documental.

Asegurar la confidencialidad y correcta conservación de los documentos bajo su responsabilidad.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en Gestión Documental, Administración, Archivística o afines.

Experiencia mínima de 6 meses en manejo documental y correspondencia.

Conocimientos en plataformas documentales, digitalización y archivo.

Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Outlook).

Asistente administrativo comercial - Remoto / híbrido en: Medellín - Bogotá, D.C.

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Como parte del equipo, ayudará a construir y fortalecer el área comercial mientras maneja procesos documentales y contacto con clientes.

Responsabilidades:

Asistir en la gestión de proyectos activos y asegurar el cumplimiento de los plazos.

Responder y gestionar correos electrónicos y llamadas con clientes y partes interesadas.

Mantener y actualizar el estado de los proyectos en el sistema de la empresa.

Participar en procesos operativos para alcanzar objetivos de proyectos.

Proponer mejoras y optimizar sistemas de comunicación actuales.

Requerimientos:

Título técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines, se puede homologar tu formación académica si cuentas con la experiencia requerida.

Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo, preferentemente en el sector construcción.

Dominio del inglés avanzado tanto escrito como verbal.

Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales

Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas al AI, por ejemplo Perplexity , Chat GPT, Google tools.