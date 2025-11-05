EMPLEO
Trabajo sí hay: oportunidades de empleo para asistentes administrativos
¡Gran convocatoria laboral abierta!
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El empleo para asistentes administrativos sigue en alza, y cada vez más empresas buscan talento con habilidades para organizar, coordinar y apoyar sus procesos internos. Por ello, si le apasiona mantener todo en orden, atender clientes y garantizar que las tareas fluyan con eficiencia, esta puede ser su oportunidad.
En distintos sectores como salud, educación, servicios, tecnología y comercio hay vacantes activas para personas con o sin experiencia. Estas plazas no solo ofrecen estabilidad y crecimiento profesional, sino también la posibilidad de adquirir nuevas habilidades que fortalecen su perfil laboral.
Además, varias compañías están incorporando modalidades de trabajo flexibles e híbridas, ideales para quienes buscan un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a las ofertas que mejor se ajusten a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de ellas.
Asistente administrativo – Gerencial – Bogotá D.C.
Empresa: Manufacturas Eliot
Salario: 1.423.500 a 2.472.441
Su rol será esencial para garantizar la fluidez de las operaciones diarias, la correcta gestión administrativa y la coordinación efectiva entre la gerencia, las diseñadoras y las diferentes áreas de la organización.
Responsabilidades:
- Manejo de la agenda de reuniones de la Gerencia de Diseño.
- Coordinación de viajes y viáticos del equipo de diseño.
- Gestión de seguros de viaje y control de documentación relacionada.
- Coordinación de eventos corporativos y manejo de proveedores.
- Seguimiento a solicitudes realizadas a otras áreas o proveedores.
- Apoyo en la comunicación entre jefes, directores y coordinadores.
- Administración y archivo de documentos, correspondencia y reportes.
- Apoyo en la organización de reuniones internas y externas.
- Mantenimiento de registros precisos y actualizados en Excel y otras herramientas administrativas.
Requerimientos:
- Tecnólogo(a) en carreras administrativas.
- Mínimo 2 años como asistente administrativa o asistente de gerencia.
- Excel avanzado y manejo de herramientas de Office.
- Organización y gestión del tiempo.
- Comunicación efectiva (oral y escrita).
- Proactividad y resolución de problemas.
- Capacidad de análisis y atención al detalle.
- Excelente presentación personal y discreción profesional.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.
Asistente administrativo – Barranquilla
Empresa: ManpowerGroup
Salario: 1.500.000
La misión del puesto es brindar soporte operativo y asistencia oportuna en las labores que faciliten los procesos administrativos de la zona u oficina.
Responsabilidades:
- Apoyar en la contratación de personal.
- Realizar referenciación y aplicación de pruebas.
- Administrar y controlar herramientas de apoyo de la oficina (scanner, proyector, etc.).
- Brindar apoyo al área de Salud Ocupacional y Calidad.
- Archivar y organizar documentación administrativa.
- Solicitar y hacer seguimiento a estudios de seguridad, exámenes médicos, visitas domiciliarias y polígrafos.
- Recibir, revisar y gestionar facturas de proveedores.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Administración, Secretariado o carreras afines.
- Conocimientos en Excel, redacción y ortografía (deseable).
- Experiencia mínima en funciones administrativas.
Asistente administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Ingetec
Salario: A convenir
Se requiere auxiliar de manejo documental y correspondencia con sólida experiencia en gestión de documentos, correspondencia institucional y manejo de plataformas documentales.
Responsabilidades:
- Recibir, registrar y distribuir la correspondencia interna y externa.
- Organizar, clasificar y custodiar la documentación física y digital según los lineamientos institucionales.
- Elaborar y mantener plantillas y registros documentales actualizados.
- Gestionar la información en plataformas documentales y sistemas de archivo electrónico.
- Apoyar la implementación de políticas y normas de gestión documental.
- Asegurar la confidencialidad y correcta conservación de los documentos bajo su responsabilidad.
Requerimientos:
- Formación técnica o tecnológica en Gestión Documental, Administración, Archivística o afines.
- Experiencia mínima de 6 meses en manejo documental y correspondencia.
- Conocimientos en plataformas documentales, digitalización y archivo.
- Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Outlook).
Asistente administrativo comercial - Remoto / híbrido en: Medellín - Bogotá, D.C.
Empresa: Cazta Comercial
Salario: A convenir
Como parte del equipo, ayudará a construir y fortalecer el área comercial mientras maneja procesos documentales y contacto con clientes.
Responsabilidades:
- Asistir en la gestión de proyectos activos y asegurar el cumplimiento de los plazos.
- Responder y gestionar correos electrónicos y llamadas con clientes y partes interesadas.
- Mantener y actualizar el estado de los proyectos en el sistema de la empresa.
- Participar en procesos operativos para alcanzar objetivos de proyectos.
- Proponer mejoras y optimizar sistemas de comunicación actuales.
Requerimientos:
- Título técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines, se puede homologar tu formación académica si cuentas con la experiencia requerida.
- Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo, preferentemente en el sector construcción.
- Dominio del inglés avanzado tanto escrito como verbal.
- Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales
- Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas al AI, por ejemplo Perplexity , Chat GPT, Google tools.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.