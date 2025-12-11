Trabajo sí hay para diseñadores: revise las ofertas activas en Colombia

El sector creativo continúa moviéndose con fuerza en el país y esta semana se abrieron nuevas oportunidades laborales para diseñadores en distintas áreas de especialización. Las empresas están buscando perfiles de diseño de empaques, diseño de moda, diseño de experiencia de usuario (UX) y diseño comercial, con vacantes disponibles en varias ciudades del país.

Las compañías están priorizando candidatos que combinen técnica, sensibilidad estética y capacidad para trabajar en equipo, así como la habilidad de adaptarse a diferentes líneas de negocio. Para quienes buscan avanzar en su carrera creativa o explorar nuevos retos, estas ofertas representan una excelente oportunidad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Diseñador de empaques – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este cargo será el encargado de diseñar, desarrollar y conceptualizar propuestas de empaques y pop alineadas a los valores de marca, teniendo en cuenta, tendencias, funcionalidad, practicidad, conveniencia, sostenibilidad y el mercado con el fin de generar una experiencia memorable al consumidor.

Responsabilidades:

Investigar y seleccionar proveedores que cumplan con los requisitos de la compañía, asegurando que los productos finales satisfagan las necesidades, directrices y expectativas del consumidor. Además, se realiza un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de estos requisitos.

Identificar las necesidades de los productos y proponer ideas y alternativas de mejora e innovación en los empaques de la marca. Esto implica un proceso creativo y de desarrollo, desde el diseño hasta el seguimiento de la producción, incluyendo la elaboración de muestras y su entrega aprobada. También se maneja la logística e implementación final, asegurando la calidad de los empaques. En caso de incumplimiento de los requisitos, se realiza una reingeniería del empaque.

Investigar y mantenerse actualizado en las tendencias de mercado y en el benchmarking de marcas referentes. Esto les permite generar propuestas de mejora e innovación para las marcas que gestionan.

Realizan visitas a tiendas para verificar el correcto uso de los empaques, su disponibilidad y el cumplimiento de las características y condiciones de acuerdo con su diseño. Cualquier novedad o problema se reporta al jefe inmediato para tomar decisiones oportunas.

Requerimientos:

Título profesional en Diseño Industrial, Diseño Gráfico o áreas afines.

De 1 a 3 años de experiencia general en diseño con 1 a 2 años en el mismo rol.

Conocimiento medio en empaque y embalajes, procesos litográficos y planimetría.

Inglés nivel A2 y manejo básico de Excel.

Diseñador colecciones – Cali

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

En STF Group buscan un(a) diseñador(a) de colecciones para liderar la propuesta creativa de las marcas, definiendo tendencias, conceptos y estructuras de colección que integren innovación, análisis de mercado y el ADN de Studio F y ELA.

Responsabilidades:

Investigar tendencias globales de moda y analizarlas para definir conceptos y direcciones creativas.

Liderar la creación de moodboards y comunicar conceptos a los equipos involucrados.

Estructurar la colección según temáticas, ocasiones de uso, ingresos y necesidades comerciales.

Revisar propuestas del equipo de diseño y asegurar un mix de producto balanceado y coherente.

Coordinar con diseño, patronaje, producción y proveedores para garantizar la correcta ejecución de las colecciones.

Acompañar procesos de selección de materias primas y compras anticipadas.

Visitar tiendas para validar comportamiento del producto y retroalimentar el proceso creativo.

Requerimientos:

Profesional en Diseño de Modas, Diseño de Vestuario o áreas afines.

Conocimiento en análisis de tendencias, diseño de colecciones, selección de materiales y procesos productivos.

Dominio de herramientas creativas (Illustrator, Photoshop) y sensibilidad estética orientada al mercado

Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios y comunicar conceptos de manera clara.

Diseñador UX – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Como diseñador UX/UI, tendrá la oportunidad de liderar procesos de investigación y desarrollo para asegurar que cada proyecto ofrezca una experiencia fluida y eficiente.

Responsabilidades:

Liderar procesos de investigación de usuario para identificar necesidades y oportunidades de mejora.

Diseñar interfaces intuitivas y atractivas que optimicen la experiencia del cliente.

Validar prototipos y soluciones a través de pruebas de usuario y feedback.

Colaborar con equipos de desarrollo para implementar diseños de manera efectiva.

Gestionar proyectos de diseño utilizando prácticas ágiles.

Asegurar que cada interacción del producto ofrezca una experiencia eficiente y satisfactoria.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas o afines al sector bancario.

Experiencia mínima de 3 años como diseñador UX o en roles similares.

Dominio de herramientas de diseño como Figma y Excel.

Conocimiento en gestión de proyectos y prácticas ágiles.

Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.

Habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas.

Diseñador comercial – Medellín

Empresa: Pisende

Salario: 2.310.000 a 2.709.936

Su habilidad para generar negociaciones efectivas y proporcionar una experiencia de servicio será clave para el éxito en esta posición.

Responsabilidades:

Cumplir con el presupuesto de ventas establecido.

Brindar una asesoría comercial integral y consultiva en el desarrollo del proyecto mobiliario.

Actuar con vocación de servicio en todas las interacciones con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o diseño comercial.

Habilidades de negociación comprobadas.

Dominio de software de diseño comercial.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Diseño de mobiliario.