Trabajo sí hay para odontólogos: revise las oportunidades abiertas

El sector de la salud continúa generando empleo en Colombia, y los profesionales en odontología se encuentran entre los más demandados. Clínicas, consultorios privados y entidades de salud en todo el país están buscando odontólogos generales y especialistas para fortalecer sus equipos de atención y ampliar su cobertura de servicios.

Las vacantes disponibles ofrecen diferentes tipos de vinculación, además de beneficios como horarios flexibles, estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional. Este panorama refleja el dinamismo del sector y la constante necesidad de talento calificado en las áreas de salud oral y atención al paciente.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la oferta que más se ajuste a su experiencia. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Director de odontología – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Únase al equipo como director de odontología y lidere la atención integral en odontología asegurando un servicio de calidad excepcional.

Responsabilidades:

Analizar estados de pérdidas y ganancias mensualmente.

Atender solicitudes de usuarios asegurando humanización en el servicio.

Promover programas de educación continua para el personal.

Delegar tareas y motivar el trabajo en equipo.

Dirigir personal asistencial y administrativo asignando metas.

Evaluar debilidades y crear oportunidades de mejora para PAMEC.

Gestionar pedidos e instrumentación necesaria para cada sede.

Supervisar cumplimiento de políticas de seguridad del paciente.

Requerimientos:

Pregrado en Odontología y preferiblemente especialización.

2 años de experiencia en odontología administrativa (Indispensable).

Coordinador zonal de odontología – Medellín

Empresa: Viva 1A IPS

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Únase al equipo y sea parte del cambio hacia una mejor gestión integral del riesgo en salud, optimizando recursos y mejorando la satisfacción del usuario.

Responsabilidades:

Diseñar y elaborar estrategias e informes periódicos sobre indicadores y metas.

Organizar, asignar, delegar y supervisar el trabajo del personal odontológico.

Mejorar la gestión integral del riesgo en salud, articulando resultados en salud, satisfacción del usuario y optimización de recursos.

Requerimientos:

Profesional en Odontología con preferencia por especialización en gerencia de la salud o auditoría de calidad.

Experiencia comprobada liderando equipos de odontología y procesos de habilitación de servicios odontológicos.

Disponibilidad para movilizarse entre diferentes sedes en Medellín.

Auditor(a) odontológico – Cali

Empresa: Coomeva Medicina Prepagada

Salario: 6.400.000 a 6.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coomeva Medicina Prepagada se encuentran en la búsqueda de un auditor(a) odontológico central autorizaciones en la ciudad de Cali encargado de asegurar la calidad de la atención en salud oral mediante la ejecución de auditorías a las autorizaciones de servicios, para garantizar una atención accesible, continua, oportuna, pertinente, segura y técnicamente justificada, e identificar oportunidades de mejora en los procesos para controlar los costos asociados a la no calidad.

Requerimientos:

Formación académica: Profesional en Odontología con especialización en Auditoría en Salud o en programas administrativos de salud.

Experiencia: Mínima de 2 años en cargos administrativos del sector odontológico, con funciones relacionadas con auditoría en salud.

Conocimientos especifico: Normatividad vigente del sector, conocimientos técnicos odontológicos actualizados y Sistema de Seguridad Social en Salud.

Ceramista dental – Medellín

Empresa: Ortoclin

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es esencial para el éxito de los tratamientos dentales, contribuyendo a la satisfacción y bienestar de los pacientes.

Responsabilidades:

Elaborar carillas de zirconio y E-max.

Realizar acabados en cerámica.

Llevar a cabo la caracterización de las prótesis.

Realizar encerados.

Elaborar incrustaciones dentales.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia como ceramista dental.

Conocimiento avanzado en materiales cerámicos como zirconio.

Habilidad para realizar acabados y caracterización detallada.

Experiencia en elaboración de carillas e incrustaciones.