Trabajo sí hay: revise las vacantes más recientes en Colombia

Asesor de servicios financieros – Villavicencio

Empresa: Banco Unión

Salario: 2.157.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasionan las ventas y el contacto con clientes, esta es su oportunidad para impulsar su carrera en una reconocida entidad bancaria en el equipo de asesoría comercial y financiera.

Responsabilidades:

Interactuar con clientes, identificando oportunidades de negocio y ofreciendo soluciones financieras a la medida.

Promover y vender productos financieros, demostrando habilidades de negociación y persuasión.

Manejar transacciones en caja con precisión y rapidez.

Cumplir objetivos comerciales, impulsando el crecimiento de la entidad.

Requerimientos:

Formación: Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas comerciales, administrativas o afines.

Experiencia: Mínimo 1 año en ventas y atención al cliente en entornos de alta interacción comercial.

Disponibilidad: Jornada completa de lunes a sábado, con disponibilidad para 1 o 2 domingos/festivos al mes (turnos rotativos).

Ejecutivo comercial senior en soluciones B2B – Pereira

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Una empresa líder en soluciones tecnológicas B2B con más de cuatro décadas en el mercado busca a un ejecutivo comercial senior para unirse a su equipo en Pereira y potenciar las ventas consultivas a empresas y entidades.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de ventas consultivas a clientes empresariales.

Identificar y prospectar mercados y clientes potenciales.

Construir y validar bases de datos de clientes target.

Contactar y gestionar la consecución de nuevos clientes.

Desarrollar oportunidades de negocio, elaborar y sustentar propuestas comerciales.

Realizar seguimiento a indicadores de gestión y cumplimiento de metas.

Representar la gestión comercial de la sucursal asignada.

Requerimientos:

Formación: Tecnólogo o profesional en Ingeniería Comercial, Administración, Negocios Internacionales o carreras afines.

Experiencia mínima de 18 meses en ventas B2B y consultivas.

Haber desempeñado cargos como vendedor asesor comercial, account manager o ejecutivo de cuenta.

Conocimiento en CRM y manejo de indicadores de gestión.

Abogado junior en contratos y seguros – Bogotá D.C.

Empresa: HOLDING VML SAS

Salario: 2.209.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo legal y es organizado, este es el lugar ideal para desarrollar su carrera.

Responsabilidades:

Redactar y revisar contratos comerciales.

Asesorar en temas legales relacionados con el sector transporte.

Mantener actualizados los archivos legales y documentaciones.

Colaborar con el equipo en la resolución de conflictos legales.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.

Experiencia previa en el área de contratos.

Excelentes habilidades de organización y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Customer success – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPIs de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.