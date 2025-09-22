Trabajo sí hay: revise las vacantes más recientes en el país

El mercado laboral colombiano continúa mostrando un dinamismo importante con la apertura de nuevas ofertas en diferentes sectores y niveles de experiencia. Estas oportunidades representan una alternativa para quienes buscan iniciar su vida laboral, cambiar de empleo o acceder a mejores condiciones en su carrera profesional.

Las vacantes disponibles abarcan desde áreas administrativas y comerciales hasta cargos técnicos y especializados, lo que amplía el panorama para distintos perfiles. Con ello, se reafirma que el empleo formal sigue fortaleciéndose en varias regiones del país.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes más recientes que puede aprovechar en este momento. Para conocer la lista completa y postularse sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos y cree un perfil profesional actualizado.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de categoría en retail – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 2.505.000 a $ 2.727.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Croydon busca a un especialista en análisis de categorías que sea apasionado por los datos y eficiente en el manejo administrativo.

Responsabilidades:

Facturación y radicación de documentos.

Conciliación de inventarios.

Seguimiento al movimiento de mercancía.

Minería de datos y construcción de tableros para KPI.

Actualización de tableros para análisis.

Requerimientos:

Experiencia en retail.

Manejo de bases de datos.

Capacidad de gestión administrativa.

Tecnólogo o profesional en áreas administrativas, Ingenierías o afines.

Ejecutivo comercial de calzado – Barranquilla

Empresa: Osya

Salario: $ 2.650.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será quien pueda crear y mantener relaciones a largo plazo con los clientes, ampliando la cartera y desarrollando estratégicamente el canal de ventas.

Responsabilidades:

Impulsar el crecimiento de la compañía en la zona asignada.

Crear y fidelizar clientes a través de relaciones efectivas.

Ampliar la cartera de clientes mediante estrategias de ventas efectivas.

Desarrollar estratégicamente el canal de ventas en la región.

Gestionar el 90% de las actividades en campo y el 10% de manera administrativa.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas como ventas, mercadeo o administrativas.

Experiencia mínima de 2 años en estrategias de ventas preferiblemente en el sector deportivo.

Disponibilidad para trabajo de campo y capacidad para cargar material deportivo.

Ejecutivo especialista vivienda – Medellín

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 2.699.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona organizada, autogestionada, con ambición positiva y orientada al logro, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Gestionar clientes de alto y medio valor.

Ofrecer productos y servicios especializados del sector vivienda.

Desarrollar estrategias efectivas para alcanzar los objetivos comerciales.

Mantener una comunicación asertiva con los clientes.

Negociar condiciones favorables para ambas partes.

Requerimientos:

Profesional o estudiante avanzado en carreras administrativas, financieras, comerciales, contables o afines.

Dos años de experiencia comercial en colocación de vivienda y atención al cliente.

Habilidad en manejo de Excel y herramientas ofimáticas.

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Lamiempaques

Salario: $ 2.800.000 a $ 2.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Lamiempaques busca un asesor comercial que sea apasionado por las ventas y tenga la capacidad de construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas efectivas para aumentar la cartera de clientes.

Mantener relaciones sólidas con clientes existentes y potenciales.

Identificar oportunidades de negocio.

Negociar y cerrar acuerdos comerciales favorables.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos.

Manejo de presupuestos entre 500.000 y 1.000.000 mensuales.

Manejo de objeciones y autonomía en los procesos.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con ventas o negocios.

Mínimo 3 años de experiencia en ventas en el sector plástico, alimentos y/o manufacturero.

Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para viajar según sea necesario.

Experiencia en venta B2B y B2C.