EMPLEO
Trabajo sin experiencia: conozca las vacantes disponibles en todo el país
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Buscar empleo sin tener experiencia puede ser un desafío, sin embargo, cada vez más empresas están apostando por formar nuevos talentos y brindarles oportunidades de desarrollo desde cero. Por ello, se han abierto vacantes en diferentes sectores que no exigen experiencia, ideales para quienes desean ingresar al mercado laboral y construir una trayectoria profesional sólida.
A continuación, le compartimos algunas de estas ofertas. Si desea conocer más y postularse sin costo, haga clic en este enlace.
Aprendiz de seguridad y salud en el trabajo – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Lo más leído
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Como practicante de salud ocupacional, tendrá la oportunidad de apoyar en la ejecución de actividades programadas, colaborar en investigaciones de accidentes laborales y participar activamente en nuestro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
Responsabilidades:
- Apoyar la ejecución e implementación de actividades dentro del SG-SST.
- Colaborar en la recolección de soportes y registros para investigaciones de accidentes laborales.
- Participar activamente en reuniones del COPASST y capacitaciones del Comité de convivencia laboral.
- Involucrarse en inspecciones mensuales de seguridad a instalaciones.
- Participar en la ejecución de la semana de bienestar y sostenibilidad.
Requerimientos:
- Título técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo (Salud Ocupacional) Gestión del Talento Humano o Gestión Administrativa.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad de escucha activa.
- Orientación a resultados.
Asesor call center con o sin experiencia – Bogotá D.C.
Empresa: Asesoramos TyS Services S.A.S
Salario: $ 1.623.500 a $ 1.800.000
Tipo de contrato: Temporal
Empresa líder en el sector de telecomunicaciones, busca un asesor de retención en telefonía móvil para unirse a su equipo en Chapinero.
Responsabilidades:
- Retener y fidelizar a los clientes actuales de la empresa de telecomunicaciones.
- Identificar oportunidades de mejora en la experiencia del cliente.
- Proporcionar soluciones efectivas y rápidas a las inquietudes de los clientes.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar las tasas de retención.
- Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en retención de clientes en el sector telecomunicaciones.
- Nivel educativo mínimo de bachillerato también valoramos técnico tecnólogo o profesional.
- Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
- Capacidad para trabajar de lunes a sábado 8 horas diarias.
- Actitud proactiva y orientada al cliente.
Promotor de crédito de ropa – Bucaramanga
Empresa: Baguer S.A.S.
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Término fijo
Como asesor de crédito de ropa, será el rostro de la tienda, abordando a clientes potenciales desde la parte externa y compartiendo las increíbles ventajas de nuestro financiamiento. No necesita experiencia, solo una actitud positiva y proactiva.
Responsabilidades:
- Promover e impulsar el sistema de crédito propio de la empresa.
- Realizar abordajes en frío desde la parte externa de la tienda.
- Explicar a los clientes las ventajas del sistema de crédito de la tienda.
- Alcanzar y superar los objetivos de ventas a través del crédito.
- Participar en capacitaciones para mejorar las habilidades de venta.
Requerimientos:
- Actitud dinámica y proactiva.
- Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos domingos.
- Capacidad para trabajar en diferentes ubicaciones dentro de Bucaramanga.
Practicante profesional en finanzas – Bogotá D.C.
Empresa: Acepalma
Salario: $ 1.426.000
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Si tiene ganas de aprender, aportar ideas y desarrollarse en un entorno estimulante, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Apoyar en el análisis de datos financieros y elaboración de reportes.
- Colaborar en la planificación y ejecución de presupuestos.
- Participar en la evaluación de proyectos financieros.
- Asistir en la gestión de costos y control financiero.
- Contribuir con ideas innovadoras para la mejora de procesos.
Requerimientos:
- Estar cursando una carrera universitaria en Finanzas, contaduría y/o economía.
- Contar con carta aval de la universidad para realizar la práctica.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.
- Habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.