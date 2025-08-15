Trabajo sin experiencia: conozca las vacantes disponibles en todo el país

Buscar empleo sin tener experiencia puede ser un desafío, sin embargo, cada vez más empresas están apostando por formar nuevos talentos y brindarles oportunidades de desarrollo desde cero. Por ello, se han abierto vacantes en diferentes sectores que no exigen experiencia, ideales para quienes desean ingresar al mercado laboral y construir una trayectoria profesional sólida.

A continuación, le compartimos algunas de estas ofertas. Si desea conocer más y postularse sin costo, haga clic en este enlace.

Conseguir el primer empleo es un reto, especialmente sin experiencia previa. | Foto: Getty Images

Aprendiz de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como practicante de salud ocupacional, tendrá la oportunidad de apoyar en la ejecución de actividades programadas, colaborar en investigaciones de accidentes laborales y participar activamente en nuestro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

Responsabilidades:

Apoyar la ejecución e implementación de actividades dentro del SG-SST.

Colaborar en la recolección de soportes y registros para investigaciones de accidentes laborales.

Participar activamente en reuniones del COPASST y capacitaciones del Comité de convivencia laboral.

Involucrarse en inspecciones mensuales de seguridad a instalaciones.

Participar en la ejecución de la semana de bienestar y sostenibilidad.

Requerimientos:

Título técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo (Salud Ocupacional) Gestión del Talento Humano o Gestión Administrativa.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad de escucha activa.

Orientación a resultados.

Asesor call center con o sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Asesoramos TyS Services S.A.S

Salario: $ 1.623.500 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Temporal

Empresa líder en el sector de telecomunicaciones, busca un asesor de retención en telefonía móvil para unirse a su equipo en Chapinero.

Responsabilidades:

Retener y fidelizar a los clientes actuales de la empresa de telecomunicaciones.

Identificar oportunidades de mejora en la experiencia del cliente.

Proporcionar soluciones efectivas y rápidas a las inquietudes de los clientes.

Colaborar con otros departamentos para mejorar las tasas de retención.

Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en retención de clientes en el sector telecomunicaciones.

Nivel educativo mínimo de bachillerato también valoramos técnico tecnólogo o profesional.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Capacidad para trabajar de lunes a sábado 8 horas diarias.

Actitud proactiva y orientada al cliente.

Promotor de crédito de ropa – Bucaramanga

Empresa: Baguer S.A.S.

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término fijo

Como asesor de crédito de ropa, será el rostro de la tienda, abordando a clientes potenciales desde la parte externa y compartiendo las increíbles ventajas de nuestro financiamiento. No necesita experiencia, solo una actitud positiva y proactiva.

Responsabilidades:

Promover e impulsar el sistema de crédito propio de la empresa.

Realizar abordajes en frío desde la parte externa de la tienda.

Explicar a los clientes las ventajas del sistema de crédito de la tienda.

Alcanzar y superar los objetivos de ventas a través del crédito.

Participar en capacitaciones para mejorar las habilidades de venta.

Requerimientos:

Actitud dinámica y proactiva.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos domingos.

Capacidad para trabajar en diferentes ubicaciones dentro de Bucaramanga.

Practicante profesional en finanzas – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: $ 1.426.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si tiene ganas de aprender, aportar ideas y desarrollarse en un entorno estimulante, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Apoyar en el análisis de datos financieros y elaboración de reportes.

Colaborar en la planificación y ejecución de presupuestos.

Participar en la evaluación de proyectos financieros.

Asistir en la gestión de costos y control financiero.

Contribuir con ideas innovadoras para la mejora de procesos.

Requerimientos:

Estar cursando una carrera universitaria en Finanzas, contaduría y/o economía.

Contar con carta aval de la universidad para realizar la práctica.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo.