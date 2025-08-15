Suscribirse

Trabajo sin experiencia: conozca las vacantes disponibles en todo el país

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de agosto de 2025, 11:56 p. m.
Vacantes de empleo en Manpower
¡Postúlese hoy mismo! | Foto: Getty Images/iStockphoto

Buscar empleo sin tener experiencia puede ser un desafío, sin embargo, cada vez más empresas están apostando por formar nuevos talentos y brindarles oportunidades de desarrollo desde cero. Por ello, se han abierto vacantes en diferentes sectores que no exigen experiencia, ideales para quienes desean ingresar al mercado laboral y construir una trayectoria profesional sólida.

A continuación, le compartimos algunas de estas ofertas. Si desea conocer más y postularse sin costo, haga clic en este enlace.

Conseguir el primer empleo es un reto, especialmente sin experiencia previa.
Conseguir el primer empleo es un reto, especialmente sin experiencia previa. | Foto: Getty Images

Aprendiz de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como practicante de salud ocupacional, tendrá la oportunidad de apoyar en la ejecución de actividades programadas, colaborar en investigaciones de accidentes laborales y participar activamente en nuestro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

Responsabilidades:

  • Apoyar la ejecución e implementación de actividades dentro del SG-SST.
  • Colaborar en la recolección de soportes y registros para investigaciones de accidentes laborales.
  • Participar activamente en reuniones del COPASST y capacitaciones del Comité de convivencia laboral.
  • Involucrarse en inspecciones mensuales de seguridad a instalaciones.
  • Participar en la ejecución de la semana de bienestar y sostenibilidad.

Requerimientos:

  • Título técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo (Salud Ocupacional) Gestión del Talento Humano o Gestión Administrativa.
  • Habilidades de comunicación efectiva.
  • Capacidad de escucha activa.
  • Orientación a resultados.

¡Postúlese aquí!

Asesor call center con o sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Asesoramos TyS Services S.A.S

Salario: $ 1.623.500 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Temporal

Empresa líder en el sector de telecomunicaciones, busca un asesor de retención en telefonía móvil para unirse a su equipo en Chapinero.

Responsabilidades:

  • Retener y fidelizar a los clientes actuales de la empresa de telecomunicaciones.
  • Identificar oportunidades de mejora en la experiencia del cliente.
  • Proporcionar soluciones efectivas y rápidas a las inquietudes de los clientes.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar las tasas de retención.
  • Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses en retención de clientes en el sector telecomunicaciones.
  • Nivel educativo mínimo de bachillerato también valoramos técnico tecnólogo o profesional.
  • Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
  • Capacidad para trabajar de lunes a sábado 8 horas diarias.
  • Actitud proactiva y orientada al cliente.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Termine la semana con empleo: conozca aquí las ofertas activas

Promotor de crédito de ropa – Bucaramanga

Empresa: Baguer S.A.S.

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término fijo

Como asesor de crédito de ropa, será el rostro de la tienda, abordando a clientes potenciales desde la parte externa y compartiendo las increíbles ventajas de nuestro financiamiento. No necesita experiencia, solo una actitud positiva y proactiva.

Responsabilidades:

  • Promover e impulsar el sistema de crédito propio de la empresa.
  • Realizar abordajes en frío desde la parte externa de la tienda.
  • Explicar a los clientes las ventajas del sistema de crédito de la tienda.
  • Alcanzar y superar los objetivos de ventas a través del crédito.
  • Participar en capacitaciones para mejorar las habilidades de venta.

Requerimientos:

  • Actitud dinámica y proactiva.
  • Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos domingos.
  • Capacidad para trabajar en diferentes ubicaciones dentro de Bucaramanga.

¡Postúlese aquí!

Practicante profesional en finanzas – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: $ 1.426.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si tiene ganas de aprender, aportar ideas y desarrollarse en un entorno estimulante, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Apoyar en el análisis de datos financieros y elaboración de reportes.
  • Colaborar en la planificación y ejecución de presupuestos.
  • Participar en la evaluación de proyectos financieros.
  • Asistir en la gestión de costos y control financiero.
  • Contribuir con ideas innovadoras para la mejora de procesos.

Requerimientos:

  • Estar cursando una carrera universitaria en Finanzas, contaduría y/o economía.
  • Contar con carta aval de la universidad para realizar la práctica.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.
  • Habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

