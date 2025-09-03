Empleo
Trabajo sin experiencia en Bogotá: conozca las oportunidades disponibles
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La falta de experiencia no tiene por qué ser una barrera para ingresar al mercado laboral. Actualmente, en Bogotá existen múltiples oportunidades dirigidas a personas que desean iniciar su trayectoria profesional y desarrollar habilidades en sectores como ventas, atención al cliente, logística, servicios, entre otros.
Estas vacantes permiten adquirir conocimientos prácticos y proyectar un crecimiento sostenido en diferentes áreas. Además, hay opciones adaptadas a distintos perfiles y niveles de formación.
A continuación, presentamos algunas de las oportunidades más destacadas. Si desea consultar todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las que se ajusten a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y puede realizarse de manera virtual.
Vendedores con o sin experiencia
Empresa: Studio F
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.
- Brindar una excelente atención al cliente.
- Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.
- Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como asesor en el campo retail moda.
- Habilidad para manejar indicadores de ventas y desempeño.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Pasión por la moda y las ventas.
- Bachillerato completo.
Asesores comerciales
Empresa: Confidencial
Salario: $ 2.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad para unirse a un dinámico equipo!
Requerimientos:
- Experiencia de mínimo 3 meses en ventas.
- Excelentes habilidades comunicativas.
Practicante universitario
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 1.700.000 a $ 1.800.000
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
El Banco de Occidente está en búsqueda de sus próximos practicantes universitarios en Bogotá.
Responsabilidades:
- Apoyar, gestionar y coordinar diversas actividades claves dentro de la organización acorde a su perfil profesional.
Requerimientos:
- Disponibilidad completa.
- Contar con su carta universitaria donde avale su disponibilidad para un contrato de aprendizaje.
- Estar cursando últimos semestres de carreras administrativas como: Psicología, Derecho, Diseño de la Comunicación Visual, Comunicación Social, Administración Financiera, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Estadística, Ingeniería Financiera, Ingenieros de sistemas o afines.
Operador de tienda
Empresa: Tiendas Ara
Salario: $ 1.798.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Tiendas Ara busca personal para hacer parte de su equipo en la capital colombiana.
Responsabilidades:
- Atención al cliente de manera amable.
- Responder por manejo de caja registradora.
- Surtir y exhibir mercancía en la estantería.
- Asegurar control operativo y calidad de los productos y de los procesos.
- Mantener orden y limpieza de la tienda.
- Asegurar el control de inventarios.
Requerimientos:
- Indispensable vivir en Bogotá.
- Disponibilidad para realizar funciones que impliquen esfuerzo físico.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.