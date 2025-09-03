Trabajo sin experiencia en Bogotá: conozca las oportunidades disponibles

La falta de experiencia no tiene por qué ser una barrera para ingresar al mercado laboral. Actualmente, en Bogotá existen múltiples oportunidades dirigidas a personas que desean iniciar su trayectoria profesional y desarrollar habilidades en sectores como ventas, atención al cliente, logística, servicios, entre otros.

Estas vacantes permiten adquirir conocimientos prácticos y proyectar un crecimiento sostenido en diferentes áreas. Además, hay opciones adaptadas a distintos perfiles y niveles de formación.

A continuación, presentamos algunas de las oportunidades más destacadas. Si desea consultar todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las que se ajusten a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y puede realizarse de manera virtual.

Vendedores con o sin experiencia

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.

Brindar una excelente atención al cliente.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como asesor en el campo retail moda.

Habilidad para manejar indicadores de ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda y las ventas.

Bachillerato completo.

Asesores comerciales

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad para unirse a un dinámico equipo!

Requerimientos:

Experiencia de mínimo 3 meses en ventas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Practicante universitario

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

El Banco de Occidente está en búsqueda de sus próximos practicantes universitarios en Bogotá.

Responsabilidades:

Apoyar, gestionar y coordinar diversas actividades claves dentro de la organización acorde a su perfil profesional.

Requerimientos:

Disponibilidad completa.

Contar con su carta universitaria donde avale su disponibilidad para un contrato de aprendizaje.

Estar cursando últimos semestres de carreras administrativas como: Psicología, Derecho, Diseño de la Comunicación Visual, Comunicación Social, Administración Financiera, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Estadística, Ingeniería Financiera, Ingenieros de sistemas o afines.

Operador de tienda

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 1.798.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ara busca personal para hacer parte de su equipo en la capital colombiana.

Responsabilidades:

Atención al cliente de manera amable.

Responder por manejo de caja registradora.

Surtir y exhibir mercancía en la estantería.

Asegurar control operativo y calidad de los productos y de los procesos.

Mantener orden y limpieza de la tienda.

Asegurar el control de inventarios.

Requerimientos:

Indispensable vivir en Bogotá.

Disponibilidad para realizar funciones que impliquen esfuerzo físico.