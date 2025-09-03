Suscribirse

Trabajo sin experiencia en Bogotá: conozca las oportunidades disponibles

El empleo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de septiembre de 2025, 3:01 p. m.
Conseguir el primer empleo es un reto, especialmente sin experiencia previa.
Conseguir el primer empleo es un reto, especialmente sin experiencia previa | Foto: Getty Images

La falta de experiencia no tiene por qué ser una barrera para ingresar al mercado laboral. Actualmente, en Bogotá existen múltiples oportunidades dirigidas a personas que desean iniciar su trayectoria profesional y desarrollar habilidades en sectores como ventas, atención al cliente, logística, servicios, entre otros.

Estas vacantes permiten adquirir conocimientos prácticos y proyectar un crecimiento sostenido en diferentes áreas. Además, hay opciones adaptadas a distintos perfiles y niveles de formación.

A continuación, presentamos algunas de las oportunidades más destacadas. Si desea consultar todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las que se ajusten a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y puede realizarse de manera virtual.

Empleo sin experiencia para personas aledañas a Mosquera: vacantes para practicantes abiertas.
Empleo sin experiencia para personas en Bogotá: conozca las vacantes abiertas. | Foto: Stock / Magneto

Vendedores con o sin experiencia

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.
  • Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.
  • Brindar una excelente atención al cliente.
  • Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.
  • Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses como asesor en el campo retail moda.
  • Habilidad para manejar indicadores de ventas y desempeño.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Pasión por la moda y las ventas.
  • Bachillerato completo.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Asesores comerciales

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad para unirse a un dinámico equipo!

Requerimientos:

  • Experiencia de mínimo 3 meses en ventas.
  • Excelentes habilidades comunicativas.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Contexto: Consiga empleo rápido: hay miles de oportunidades esperando por usted

Practicante universitario

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

El Banco de Occidente está en búsqueda de sus próximos practicantes universitarios en Bogotá.

Responsabilidades:

  • Apoyar, gestionar y coordinar diversas actividades claves dentro de la organización acorde a su perfil profesional.

Requerimientos:

  • Disponibilidad completa.
  • Contar con su carta universitaria donde avale su disponibilidad para un contrato de aprendizaje.
  • Estar cursando últimos semestres de carreras administrativas como: Psicología, Derecho, Diseño de la Comunicación Visual, Comunicación Social, Administración Financiera, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Estadística, Ingeniería Financiera, Ingenieros de sistemas o afines.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Operador de tienda

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 1.798.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ara busca personal para hacer parte de su equipo en la capital colombiana.

Responsabilidades:

  • Atención al cliente de manera amable.
  • Responder por manejo de caja registradora.
  • Surtir y exhibir mercancía en la estantería.
  • Asegurar control operativo y calidad de los productos y de los procesos.
  • Mantener orden y limpieza de la tienda.
  • Asegurar el control de inventarios.

Requerimientos:

  • Indispensable vivir en Bogotá.
  • Disponibilidad para realizar funciones que impliquen esfuerzo físico.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.

