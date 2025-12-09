Suscribirse

Trabajo temporal: empresas en Bogotá buscan personal con urgencia

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de diciembre de 2025, 6:24 p. m.
Compra tiendas almacenes
El trabajo temporal ofrece beneficios clave como flexibilidad para probar sectores, adquisición rápida de experiencia y nuevas habilidades técnicas/blandas. | Foto: Adobe Stock

La importancia del trabajo temporal en diciembre en Bogotá es enorme, ya que es una época de alta demanda para el comercio, servicios y logística por las festividades. Esto genera miles de empleos para suplir picos de ventas y gastos extra, siendo una oportunidad clave para quienes buscan ingresos adicionales, experiencia laboral o una puerta de entrada al mercado laboral formal. Las ofertas incluyen perfiles con y sin experiencia, especialmente en empresas de retail, entretenimiento y logística.

Para destacar en estos procesos, es importante presentar una hoja de vida clara y actualizada, así como demostrar habilidades blandas como comunicación efectiva, adaptabilidad, responsabilidad y trabajo en equipo. La puntualidad, la disposición para asumir turnos flexibles y la preparación para entrevistas también aumentan las posibilidades de contratación durante esta temporada de alta demanda.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

x
¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Getty Images

Promotor temporada

Empresa: Pernine

Salario: 1.423.500

Si tiene experiencia como ejecutivo de trade marketing o coordinador de exhibiciones, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Garantizar la correcta ejecución de estrategias de trade marketing en tienda.
  • Levantar información del mercado en tiempo real.
  • Asegurar la visibilidad de marca en los puntos de venta de clientes mayoristas.
  • Visitar puntos de venta según ruta asignada, incluyendo tiendas por departamentos y grandes superficies.
  • Verificar la correcta exhibición de productos siguiendo los lineamientos de marca.
  • Resurtir el producto en el punto de venta según necesidad.
  • Implementar materiales POP y promociones en tienda.
  • Recoger información del mercado y reportes de competencia.
  • Asegurar la rotación del producto y gestión efectiva del inventario.
  • Identificar oportunidades para espacios adicionales o exhibiciones preferenciales.
  • Enviar reportes diarios/semanales de las visitas a puntos de venta asignados.
  • Realizar otras funciones solicitadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en Marketing, Administración, Ventas o afines.
  • Experiencia en cargos similares en el sector retail.
  • Conocimiento básico de bodega.
  • Habilidad para levantar información y reportes de mercado.
  • Capacidad para visitar y gestionar múltiples puntos de venta.
  • Buen manejo de inventarios y exhibiciones.
  • Excelentes habilidades de comunicación y organización.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativo cartera

Empresa: Grupo Vardí

Salario: 1.600.000

Si es una persona proactiva con conocimiento intermedio de Excel y habilidades ofimáticas, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Gestionar cobros de cartera de clientes.
  • Realizar seguimiento a cuentas por cobrar y procesos de pago.
  • Colaborar en la elaboración de informes de gestión de cartera.
  • Mantener comunicación efectiva y asertiva con los clientes para la recuperación de cartera.
  • Cumplir con metas diarias y semanales de recuperación de deuda.

Requerimientos:

  • Técnico en carreras administrativas o afines.
  • Experiencia previa en cobro de cartera o cuentas por cobrar.
  • Conocimiento intermedio de Excel y herramientas ofimáticas.
  • Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.
  • Buena disposición y habilidades de comunicación asertiva.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Bogotá busca talento: consulte las ofertas de empleo activas

Vendedor(a) fines de semana temporal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor comercial, será el guía de los clientes en sus proyectos, ofreciendo asesoría completa sobre productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Proporcionar asesoría completa sobre productos y servicios a los clientes.
  • Manejar adecuadamente los diferentes canales de venta disponibles.
  • Mantener una presentación impecable de las áreas a cargo.
  • Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas establecidos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Habilidad para usar herramientas digitales.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Actitud proactiva y orientada al cliente.

¡Postúlese aquí!

Cajero temporal

Empresa: Power Fashion

Salario: 1.423.500 a 1.623.500

Si es un(a) encargado de caja con experiencia y quiere ser parte de un equipo que valora su dedicación, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Manejar transacciones de ventas de manera eficiente y precisa.
  • Proporcionar un servicio al cliente excepcional en cada interacción.
  • Mantener la integridad y precisión de la caja registradora.
  • Colaborar con el equipo para cumplir con los objetivos de la tienda.

Requerimientos:

  • Bachillerato culminado.
  • Mínimo 6 meses de experiencia como cajero(a) o en roles similares.
  • Habilidades numéricas y atención al detalle.
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo en Bogotá.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

