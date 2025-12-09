EMPLEO
Trabajo temporal: empresas en Bogotá buscan personal con urgencia
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
La importancia del trabajo temporal en diciembre en Bogotá es enorme, ya que es una época de alta demanda para el comercio, servicios y logística por las festividades. Esto genera miles de empleos para suplir picos de ventas y gastos extra, siendo una oportunidad clave para quienes buscan ingresos adicionales, experiencia laboral o una puerta de entrada al mercado laboral formal. Las ofertas incluyen perfiles con y sin experiencia, especialmente en empresas de retail, entretenimiento y logística.
Para destacar en estos procesos, es importante presentar una hoja de vida clara y actualizada, así como demostrar habilidades blandas como comunicación efectiva, adaptabilidad, responsabilidad y trabajo en equipo. La puntualidad, la disposición para asumir turnos flexibles y la preparación para entrevistas también aumentan las posibilidades de contratación durante esta temporada de alta demanda.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.
Promotor temporada
Empresa: Pernine
Salario: 1.423.500
Si tiene experiencia como ejecutivo de trade marketing o coordinador de exhibiciones, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Garantizar la correcta ejecución de estrategias de trade marketing en tienda.
- Levantar información del mercado en tiempo real.
- Asegurar la visibilidad de marca en los puntos de venta de clientes mayoristas.
- Visitar puntos de venta según ruta asignada, incluyendo tiendas por departamentos y grandes superficies.
- Verificar la correcta exhibición de productos siguiendo los lineamientos de marca.
- Resurtir el producto en el punto de venta según necesidad.
- Implementar materiales POP y promociones en tienda.
- Recoger información del mercado y reportes de competencia.
- Asegurar la rotación del producto y gestión efectiva del inventario.
- Identificar oportunidades para espacios adicionales o exhibiciones preferenciales.
- Enviar reportes diarios/semanales de las visitas a puntos de venta asignados.
- Realizar otras funciones solicitadas por el jefe inmediato.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en Marketing, Administración, Ventas o afines.
- Experiencia en cargos similares en el sector retail.
- Conocimiento básico de bodega.
- Habilidad para levantar información y reportes de mercado.
- Capacidad para visitar y gestionar múltiples puntos de venta.
- Buen manejo de inventarios y exhibiciones.
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
Auxiliar administrativo cartera
Empresa: Grupo Vardí
Salario: 1.600.000
Si es una persona proactiva con conocimiento intermedio de Excel y habilidades ofimáticas, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Gestionar cobros de cartera de clientes.
- Realizar seguimiento a cuentas por cobrar y procesos de pago.
- Colaborar en la elaboración de informes de gestión de cartera.
- Mantener comunicación efectiva y asertiva con los clientes para la recuperación de cartera.
- Cumplir con metas diarias y semanales de recuperación de deuda.
Requerimientos:
- Técnico en carreras administrativas o afines.
- Experiencia previa en cobro de cartera o cuentas por cobrar.
- Conocimiento intermedio de Excel y herramientas ofimáticas.
- Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.
- Buena disposición y habilidades de comunicación asertiva.
Vendedor(a) fines de semana temporal
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como asesor comercial, será el guía de los clientes en sus proyectos, ofreciendo asesoría completa sobre productos y servicios.
Responsabilidades:
- Proporcionar asesoría completa sobre productos y servicios a los clientes.
- Manejar adecuadamente los diferentes canales de venta disponibles.
- Mantener una presentación impecable de las áreas a cargo.
- Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas establecidos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Habilidad para usar herramientas digitales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Actitud proactiva y orientada al cliente.
Cajero temporal
Empresa: Power Fashion
Salario: 1.423.500 a 1.623.500
Si es un(a) encargado de caja con experiencia y quiere ser parte de un equipo que valora su dedicación, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Manejar transacciones de ventas de manera eficiente y precisa.
- Proporcionar un servicio al cliente excepcional en cada interacción.
- Mantener la integridad y precisión de la caja registradora.
- Colaborar con el equipo para cumplir con los objetivos de la tienda.
Requerimientos:
- Bachillerato culminado.
- Mínimo 6 meses de experiencia como cajero(a) o en roles similares.
- Habilidades numéricas y atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo en Bogotá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.