Trabajos de medio tiempo y desde casa: conozca algunas vacantes

9 de octubre de 2025, 5:17 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Cada vez más colombianos están optando por empleos que les permitan equilibrar su vida personal y laboral, y las empresas lo saben. Por eso, en todo el país se están publicando nuevas vacantes de medio tiempo y trabajo remoto, ideales para estudiantes, padres o personas que buscan ingresos extra sin descuidar otras responsabilidades.

Para aplicar, visite Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Allí puede crear su perfil, subir su hoja de vida y postularse fácilmente.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Cajero - medio tiempo Bogotá

Salario: $ 800.000 a $ 900.000

El Banco de Occidente está en búsqueda de un cajero de medio tiempo, una oportunidad ideal para técnicos, tecnólogos y estudiantes de primeros semestres en carreras afines al sector bancario. La persona seleccionada formará parte de una entidad financiera reconocida, brindando un excelente servicio a los clientes y adquiriendo experiencia valiosa en la gestión de transacciones bancarias.

Requerimientos:

  • Técnico tecnólogo o estudiante universitario en primeros semestres.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de caja.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Horario de lunes a viernes 8:00 am a 12 m o de 1:00 pm a 5:00 pm
  • Tener disponibilidad para los dos horarios.

¡Aplique ya!

Pizzero - Tiempo completo/Medio tiempo

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.100.000

Se requiere pizzero para formar parte de un equipo enfocado en la creación de pizzas artesanales de alta calidad. La persona seleccionada será responsable de la preparación de masas, horneado y control de calidad, contribuyendo a ofrecer una experiencia gastronómica excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

  • Preparar masas y armar pizzas según las recetas establecidas.
  • Hornear pizzas utilizando diferentes tipos de hornos.
  • Verificar frescura y calidad de los ingredientes.
  • Mantener la estación de trabajo ordenada y limpia.
  • Supervisar al auxiliar de cocina y realizar tareas de limpieza.
  • Informar sobre las necesidades de insumos al administrador.
  • Aplicar protocolos de manipulación segura de alimentos.

Requerimientos:

  • Formación técnica en cocina, panadería o gastronomía (deseable).
  • Mínimo 1 año de experiencia como pizzero o panadero.
  • Conocimiento de técnicas de masa y cocción en horno.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y en fines de semana.

¡Aplique ya!

Mesero tiempo completo / Medio tiempo

Salario a convenir

Cadena nacional de restaurantes busca mesero para fines de semana y festivos. Se requiere una persona apasionada por el servicio al cliente, con habilidades interpersonales y disposición para trabajar en un ambiente profesional y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.
  • Tomar órdenes y servir alimentos y bebidas.
  • Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
  • Ayudar en la organización del restaurante durante los turnos.

Requerimientos:

  • Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.
  • Excelentes habilidades interpersonales.
  • Experiencia previa en atención al cliente o en el sector gastronómico.

¡Aplique ya!

Asesora medio tiempo temporada

Salario a convenir

Se requiere asesora de ventas medio tiempo para la temporada navideña. La persona seleccionada será responsable de brindar una atención excepcional a los clientes, garantizar una experiencia de compra positiva y apoyar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

Responsabilidades:

  • Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.
  • Atender a los clientes en todo momento bajo los estándares de la marca y garantizando que vivan una experiencia de compras excepcional.
  • Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones de manera efectiva.
  • Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y mantener los indicadores KPIS al día.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
  • Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPIS de retail.
  • Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.
  • Capacidad para manejar objeciones de clientes con eficacia.

¡Aplique ya!

Ejecutivo comercial

Salario: $ 855.000

Se busca ejecutivo comercial medio tiempo para una empresa del sector financiero que promueve el crecimiento personal y profesional. La persona seleccionada será responsable de ofrecer un acompañamiento integral a los clientes del retail, brindándoles soluciones financieras personalizadas como seguros, tarjetas de crédito y créditos.

Responsabilidades:

  • Brindar un acompañamiento integral a los clientes
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros Tarjetas de crédito Créditos)
  • Cumplir con las metas comerciales establecidas
  • Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes

Requerimientos:

  • Bachiller académico.
  • 6 meses de experiencia en la venta de productos o servicios
  • Habilidades de comunicación efectiva
  • Orientación al cliente y resultados
  • Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo en turno intermedio o de cierre de lunes a domingo con un día compensatorio entre semana.

¡Aplique ya!

Promotor de medio tiempo

Salario: $ 747.913

Importante empresa requiere promotor medio tiempo con experiencia en ventas presenciales. La persona seleccionada realizará abordaje directo a clientes, promoviendo productos o servicios y garantizando una atención comercial efectiva.

Requisitos:

Bachiller (es indispensable haber presentado el examen ICFES, requisito para el estudio de seguridad).

Mínimo 6 meses de experiencia como asesor comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial.

Condiciones:

Salario básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones (promedio $1.300.000). Horario: domingo a domingo con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (apertura, intermedio o cierre).

Contrato por obra o labor.

Beneficios:

  • Comisiones.
  • Oportunidad de relacionamiento con personas.
  • Posibilidad de ingreso directo a la compañía.
  • Crecimiento interno.

¡Aplique ya!

Asesor comercial medio tiempo- temporada

Salario: $ 1.423.500

Se requiere asesor comercial de moda para la temporada de fin de año. La empresa busca personas apasionadas por la moda y el servicio al cliente, con interés en ofrecer experiencias de compra memorables y cumplir con los objetivos de ventas.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en tienda.
  • Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
  • Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
  • Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

  • Con o sin experiencia en ventas.
  • Conocimiento del sector retail y moda.
  • Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá

Habilidades interpersonales:

  • Proactividad.
  • trabajo en equipo.
  • Trabajo bajo presión.
  • Fluidez verbal.

¡Aplique ya!

