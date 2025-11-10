Tuya abre nuevas vacantes en diferentes ciudades: postúlese gratis

¿Quiere ser parte de una compañía que crea oportunidades, cumple sueños y transforma vidas positivamente, mientras impulsa el crecimiento del sector retail en Colombia? Esta puede ser su oportunidad. Tuya, empresa con presencia en cerca de 60 ciudades y más de 140 almacenes aliados, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales con contratación directa.

Las ofertas disponibles incluyen cargos como ejecutivo comercial (tiempo completo, medio tiempo o fines de semana) y asesor call center, bajo un esquema de vacantes sombrilla, lo que significa que un mismo anuncio agrupa múltiples posiciones similares en distintas localidades.

Estas oportunidades están disponibles en más de 21 ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, entre otras, y permiten a los candidatos acceder a empleos con prestaciones de ley, comisiones y beneficios en productos financieros, adaptándose a distintos perfiles y disponibilidad de tiempo.

Además, Tuya brinda acompañamiento y formación a sus colaboradores, fortaleciendo su desarrollo profesional. La contratación se realiza directamente con la empresa, bajo un esquema inicial de término fijo a seis meses, con opción de renovación y posterior vinculación a término indefinido.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde podrán crear un perfil profesional completo e inscribirse a la oferta laboral que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, encontrará una muestra de las vacantes disponibles.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo a las vacantes disponibles. | Foto: Cortesía Tuya

Ejecutivo comercial tiempo completo

Salario: 1.710.000

Como asesor comercial, jugará un papel crucial en proporcionar experiencias extraordinarias para nuestros clientes, promoviendo nuestro compromiso de transformar vidas positivamente a través del acceso y la generación de bienestar.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer productos de financiación y seguros, en el piso de ventas dentro del retail.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Sensibilidad por el cliente.

Colaboración y trabajo en equipo.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con un día compensatorio a la semana.

Ejecutivo comercial fines de semana

Salario: 493.000

En este rol tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del sector retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas que satisfagan sus necesidades, garantizando el cumplimiento de metas comerciales.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer productos de financiación y seguros, en el piso de ventas dentro del retail.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.

Ejecutivo comercial medio tiempo

Salario: 855.000

Tuya busca personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente, que siempre quiere superar las expectativas y alcanzar las metas comerciales establecidas.

Responsabilidades:

Brindar un acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer productos de financiación y seguros, en el piso de ventas dentro del retail.

Cumplir con las metas comerciales establecidas.

Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes.

Requerimientos:

Bachiller académico.

6 meses de experiencia en la venta de productos o servicios

Habilidades de comunicación efectiva.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo en turno intermedio o de cierre de lunes a domingo con un día compensatorio entre semana.

Asesor call center ventas y conservación

Salario: 1.423.500

En Tuya están buscando asesores de call center para su sede en Medellín. ¡Únase al equipo y haga parte de una organización que transforma vidas positivamente a través del acceso y la generación de bienestar, con un firme compromiso con la educación financiera!

Responsabilidades

Brindar un buen servicio al cliente realizando ventas y/o conservación a través del canal telefónico de los productos de nuestro portafolio (tarjetas de crédito, seguros y créditos).

Cumplir con las metas asignadas mensualmente.

Seguir políticas y procedimientos establecidos por la empresa.

Requerimientos

Bachillerato completo.

6 meses de experiencia realizando servicio al cliente, ventas y/o retención de cualquier producto o servicio preferiblemente a través de call center.

Disponibilidad para laborar en horarios rotativos de lunes a sábados entre las 8 am a 6 pm. Se laboran dos sábados al mes en la misma franja horaria.