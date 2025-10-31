Última oportunidad para aplicar: convocatorias laborales cierran esta semana

Si está buscando empleo, esta puede ser su última oportunidad. Varias empresas en Colombia tienen convocatorias que cierran en los próximos días, por lo que aún está a tiempo de enviar su hoja de vida y participar en los procesos de selección.

Las vacantes disponibles incluyen cargos en áreas como ventas, atención al cliente, logística, call center, tecnología y administración, con opciones tanto presenciales como remotas. Además, muchas compañías están ofreciendo contratos a término indefinido y beneficios adicionales.

La postulación es 100 % virtual y no tiene ningún costo. Solo debe ingresar a Semana Empleos, crear su perfil, subir su hoja de vida y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil.

Auxiliar de bodega

Salario: 1.423.500

Si está buscando una oportunidad para unirse a un equipo dinámico, esta puede ser una excelente opción. La empresa, líder en productos de supermercado, requiere un asistente de almacén comprometido para apoyar el flujo eficiente de mercancías. En este cargo, la persona será responsable de la agrupación y recolección de productos, la preparación de pedidos y el mantenimiento del registro de inventario. Se valoran las personas organizadas, con habilidades destacadas para el trabajo en equipo y comunicación asertiva. La contratación es inmediata y se ofrece un ambiente colaborativo con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Recoger y agrupar productos.

Preparar pedidos de acuerdo a las solicitudes.

Mantener el registro del inventario actualizado.

Empacar productos de manera segura y eficiente.

Garantizar el orden y aseo de la bodega.

Realizar rotación de productos según directrices.

Ejecutar otras actividades asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en manejo de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo.

Comunicación asertiva.

Compromiso con el autocuidado en el trabajo.

Asesor de ventas y servicio desde casa

Salario: 1.423.500

Se requiere un asesor de ventas y servicio al cliente con pasión por ofrecer soluciones efectivas y promover productos innovadores. En este cargo, desempeñado bajo la modalidad de teletrabajo, la persona tendrá la oportunidad de interactuar con clientes, resolver sus inquietudes e identificar oportunidades de venta adicionales. Se ofrece un ambiente dinámico, salario competitivo y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

Atender llamadas de entrada y salida para resolver dudas de los usuarios.

Convertir interacciones de servicio en oportunidades de venta.

Mantener un conocimiento actualizado de los productos y servicios ofrecidos.

Cumplir con los objetivos de venta mensuales.

Proporcionar un excelente servicio al cliente representando los valores de la empresa.

Auxiliar operativo

Salario: 1.423.500

Si le apasiona el sector logístico y desea formar parte de una empresa líder en el diseño y fabricación de muebles modulares, esta es una gran oportunidad. Se busca un auxiliar operativo proactivo y orientado al detalle para unirse al equipo en Funza. En este rol, la persona será responsable de gestionar la recepción de mercancía, verificar el estado de los muebles y mantener una comunicación efectiva con el administrador y los clientes sobre los productos exhibidos. Se ofrece un salario de $1.423.500 más un auxilio de movilidad de $200.000.

Responsabilidades:

Recibir y verificar mercancía

Validar el estado de los muebles recibidos

Comunicarte constantemente con el administrador y clientes

Gestionar la logística interna de productos exhibidos

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar operativo o similar

Medio de transporte propio

Experiencia en almacenes de cadena supermercados o grandes superficies

Orientación al detalle y proactividad

Auxiliar de selección Bogotá

Salario a convenir

Ubicación: Bogotá

Inicio: martes 28 de octubre

Salario: a convenir + prestaciones

Contrato: temporal por empresa de servicios

Importante empresa del sector de consumo masivo busca un auxiliar técnico de selección para apoyar los procesos de reclutamiento y selección de personal, garantizando una experiencia positiva y ágil para los candidatos.

Requisitos:

• Técnico o tecnólogo (no profesionales ni estudiantes con más de cuatro semestres cursados).

• Mínimo un año de experiencia en procesos de selección, preferiblemente en empresas temporales manejando alto volumen de vacantes.

• Experiencia en reclutamiento, entrevistas y aplicación de herramientas de evaluación.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. (presencial).

Funciones principales:

• Cubrir la cartera asignada y garantizar el seguimiento efectivo.

• Prospectar nuevos clientes y oportunidades de negocio.

• Colaborar con las áreas de diseño para presentar cotizaciones.

• Realizar seguimiento a órdenes de compra y contratos.