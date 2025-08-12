Suscribirse

Empleo

Últimas ofertas de empleo en Bogotá. Aplicar es muy fácil

Aplicar no le demorará más de un par de minutos y lo mejor es que es gratis.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de agosto de 2025, 7:58 p. m.
Semaforo
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Esta semana, la capital cuenta con oportunidades para perfiles de diferentes sectores y niveles de experiencia. Son miles de vacantes activas que van desde cargos operativos hasta posiciones especializadas.

Las opciones incluyen contratación inmediata y modalidades de trabajo presencial, híbrido o remoto, según las necesidades de cada empresa. Esto abre la puerta a quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o un nuevo desafío profesional.

Para consultar todas las vacantes disponibles, basta con ingresar a Semana Empleos, completar el perfil profesional y postularse sin costo. Un paso sencillo que puede acercarle al empleo que está buscando.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

Creador de experiencia BBVA

Salario: $ 1.568.000 a $ 1.800.000

Empresa líder en telecomunicaciones y BPO requiere agente de contact center presencial para campaña del sector bancario BBVA. Se busca una persona apasionada por el servicio al cliente y con interés en trabajar en un ambiente dinámico.

Se ofrece:

Contrato por obra o labor con pagos por hora de logueo.

Acceso a caja de compensación, fondo de empleados y planes de bienestar.

Oportunidad para estudiantes.

Funciones:

  • Atender llamadas entrantes del sector salud.
  • Brindar información clara y precisa a los clientes.
  • Gestionar solicitudes y reclamos de manera eficiente.
  • Mantener actualizados los registros de interacción.
  • Colaborar con el equipo para mejorar el servicio.

Requisitos:

  • Mínimo dos semestres cursados o aplazados en carreras del área de la salud.
  • Experiencia mínima de seis meses en call center.
  • Conocimientos básicos de ofimática.
  • Buena ortografía y habilidades de digitación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial financiero / Asesor telefónico

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.500.000

Empresa española del sector financiero requiere asesor financiero para atención directa a clientes potenciales, asesoría de soluciones financieras y gestión de llamadas.

Requisitos:

  • Título de tecnólogo o profesional certificado.
  • Experiencia mínima de un año como asesor comercial en el área financiera.
  • Excelentes habilidades comerciales.
  • Conocimiento de CRM y herramientas ofimáticas.

Condiciones:

Horario: lunes a jueves de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. y viernes de 6:00 a. m. a 2:00 p. m.

Salario: $1.500.000 + auxilio de transporte de $200.000 + comisiones sin techo + prestaciones de ley.

Pagos quincenales.

Contrato por obra o labor durante los dos primeros meses (posterior a ello, indefinido directamente con la empresa).

Capacitación paga.

Trabajo presencial en el sector del Parque de la 93.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial integral Tigo – Representante de ventas

Salario: $ 2.500.000 a $ 5.000.000

Tigo busca asesores comerciales para sus centros de experiencia en Bogotá. Se cuenta con más de 50 vacantes y contratación inmediata.

Requisitos según nivel académico:

Bachiller: 2 años de experiencia en ventas de intangibles.

Técnico: 1 año de experiencia.

Tecnólogo o estudiante desde 5.º semestre: 6 meses de experiencia.

Profesional: 6 meses de experiencia.

Condiciones:

Salario base: $1.423.500 + prestaciones de ley.

Comisiones sin tope y 100 % prestacionales (posibilidad de ingresos entre $2.5 y $5 millones).

Turnos rotativos de lunes a sábado (máximo 2 domingos al mes).

Contrato a término fijo con posibilidad de pasar a indefinido en un año.

Plan de carrera, fondo de empleados y oportunidades de crecimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general supernumerario – Alquería

Salario: $ 4.101.575

Empresa del sector salud requiere médico general supernumerario con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes crónicos, cumplimiento de la Resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento.

Requisitos:

Inscripción en Rethus.

Esquema de vacunación completo.

Experiencia mínima de un año en consulta externa.

Condiciones:

Salario distribuido en básico prestacional de $2.563.484 + auxilio no prestacional de $1.538.091.

Jornada en la mañana, de lunes a viernes y un sábado cada 15 días.

Contrato por obra o labor con prestaciones de ley.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial – Sector salud

Salario: $ 1.425.000 a $ 3.000.000

Se requiere ejecutivo comercial con experiencia en manejo de productos intangibles, fidelización y mantenimiento de clientes, ventas en frío y visitas empresariales. El objetivo del cargo es la comercialización y venta de productos de atención en medicina prepagada y plan dental, cumpliendo con presupuestos y gestionando la postventa y fidelización de usuarios.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo.

Experiencia mínima de un año en productos intangibles.

Residir en Bogotá.

Condiciones:

Salario: $1.424.000 + comisiones promedio entre $2.500.000 y $3.000.000.

Contrato directo con la compañía.

Horario: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:15 p. m. (presencial).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda a las personas de forma anónima, reveló delicado problema

2. Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

3. Estas son las zonas donde bajaron los precios para comprar una casa en EE. UU.

4. Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

5. Investigan posible participación del ELN en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesTrabajo Sí HayBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.