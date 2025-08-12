Últimas ofertas de empleo en Bogotá. Aplicar es muy fácil

Empleo
Esta semana, la capital cuenta con oportunidades para perfiles de diferentes sectores y niveles de experiencia. Son miles de vacantes activas que van desde cargos operativos hasta posiciones especializadas.
Las opciones incluyen contratación inmediata y modalidades de trabajo presencial, híbrido o remoto, según las necesidades de cada empresa. Esto abre la puerta a quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o un nuevo desafío profesional.
Para consultar todas las vacantes disponibles, basta con ingresar a Semana Empleos, completar el perfil profesional y postularse sin costo. Un paso sencillo que puede acercarle al empleo que está buscando.
A continuación, algunas de las ofertas disponibles.
Creador de experiencia BBVA
Salario: $ 1.568.000 a $ 1.800.000
Empresa líder en telecomunicaciones y BPO requiere agente de contact center presencial para campaña del sector bancario BBVA. Se busca una persona apasionada por el servicio al cliente y con interés en trabajar en un ambiente dinámico.
Se ofrece:
Contrato por obra o labor con pagos por hora de logueo.
Acceso a caja de compensación, fondo de empleados y planes de bienestar.
Oportunidad para estudiantes.
Funciones:
- Atender llamadas entrantes del sector salud.
- Brindar información clara y precisa a los clientes.
- Gestionar solicitudes y reclamos de manera eficiente.
- Mantener actualizados los registros de interacción.
- Colaborar con el equipo para mejorar el servicio.
Requisitos:
- Mínimo dos semestres cursados o aplazados en carreras del área de la salud.
- Experiencia mínima de seis meses en call center.
- Conocimientos básicos de ofimática.
- Buena ortografía y habilidades de digitación.
Asesor comercial financiero / Asesor telefónico
Salario: $ 1.500.000 a $ 2.500.000
Empresa española del sector financiero requiere asesor financiero para atención directa a clientes potenciales, asesoría de soluciones financieras y gestión de llamadas.
Requisitos:
- Título de tecnólogo o profesional certificado.
- Experiencia mínima de un año como asesor comercial en el área financiera.
- Excelentes habilidades comerciales.
- Conocimiento de CRM y herramientas ofimáticas.
Condiciones:
Horario: lunes a jueves de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. y viernes de 6:00 a. m. a 2:00 p. m.
Salario: $1.500.000 + auxilio de transporte de $200.000 + comisiones sin techo + prestaciones de ley.
Pagos quincenales.
Contrato por obra o labor durante los dos primeros meses (posterior a ello, indefinido directamente con la empresa).
Capacitación paga.
Trabajo presencial en el sector del Parque de la 93.
Asesor comercial integral Tigo – Representante de ventas
Salario: $ 2.500.000 a $ 5.000.000
Tigo busca asesores comerciales para sus centros de experiencia en Bogotá. Se cuenta con más de 50 vacantes y contratación inmediata.
Requisitos según nivel académico:
Bachiller: 2 años de experiencia en ventas de intangibles.
Técnico: 1 año de experiencia.
Tecnólogo o estudiante desde 5.º semestre: 6 meses de experiencia.
Profesional: 6 meses de experiencia.
Condiciones:
Salario base: $1.423.500 + prestaciones de ley.
Comisiones sin tope y 100 % prestacionales (posibilidad de ingresos entre $2.5 y $5 millones).
Turnos rotativos de lunes a sábado (máximo 2 domingos al mes).
Contrato a término fijo con posibilidad de pasar a indefinido en un año.
Plan de carrera, fondo de empleados y oportunidades de crecimiento.
Médico general supernumerario – Alquería
Salario: $ 4.101.575
Empresa del sector salud requiere médico general supernumerario con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes crónicos, cumplimiento de la Resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento.
Requisitos:
Inscripción en Rethus.
Esquema de vacunación completo.
Experiencia mínima de un año en consulta externa.
Condiciones:
Salario distribuido en básico prestacional de $2.563.484 + auxilio no prestacional de $1.538.091.
Jornada en la mañana, de lunes a viernes y un sábado cada 15 días.
Contrato por obra o labor con prestaciones de ley.
Ejecutivo comercial – Sector salud
Salario: $ 1.425.000 a $ 3.000.000
Se requiere ejecutivo comercial con experiencia en manejo de productos intangibles, fidelización y mantenimiento de clientes, ventas en frío y visitas empresariales. El objetivo del cargo es la comercialización y venta de productos de atención en medicina prepagada y plan dental, cumpliendo con presupuestos y gestionando la postventa y fidelización de usuarios.
Requisitos:
Técnico o tecnólogo.
Experiencia mínima de un año en productos intangibles.
Residir en Bogotá.
Condiciones:
Salario: $1.424.000 + comisiones promedio entre $2.500.000 y $3.000.000.
Contrato directo con la compañía.
Horario: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:15 p. m. (presencial).