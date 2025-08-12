Últimas ofertas de empleo en Bogotá. Aplicar es muy fácil

Esta semana, la capital cuenta con oportunidades para perfiles de diferentes sectores y niveles de experiencia. Son miles de vacantes activas que van desde cargos operativos hasta posiciones especializadas.

Las opciones incluyen contratación inmediata y modalidades de trabajo presencial, híbrido o remoto, según las necesidades de cada empresa. Esto abre la puerta a quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o un nuevo desafío profesional.

Para consultar todas las vacantes disponibles, basta con ingresar a Semana Empleos, completar el perfil profesional y postularse sin costo. Un paso sencillo que puede acercarle al empleo que está buscando.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Lo más leído 1 . Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

Creador de experiencia BBVA

Salario: $ 1.568.000 a $ 1.800.000

Empresa líder en telecomunicaciones y BPO requiere agente de contact center presencial para campaña del sector bancario BBVA. Se busca una persona apasionada por el servicio al cliente y con interés en trabajar en un ambiente dinámico.

Se ofrece:

Contrato por obra o labor con pagos por hora de logueo.

Acceso a caja de compensación, fondo de empleados y planes de bienestar.

Oportunidad para estudiantes.

Funciones:

Atender llamadas entrantes del sector salud.

Brindar información clara y precisa a los clientes.

Gestionar solicitudes y reclamos de manera eficiente.

Mantener actualizados los registros de interacción.

Colaborar con el equipo para mejorar el servicio.

Requisitos:

Mínimo dos semestres cursados o aplazados en carreras del área de la salud.

Experiencia mínima de seis meses en call center.

Conocimientos básicos de ofimática.

Buena ortografía y habilidades de digitación.

Asesor comercial financiero / Asesor telefónico

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.500.000

Empresa española del sector financiero requiere asesor financiero para atención directa a clientes potenciales, asesoría de soluciones financieras y gestión de llamadas.

Requisitos:

Título de tecnólogo o profesional certificado.

Experiencia mínima de un año como asesor comercial en el área financiera.

Excelentes habilidades comerciales.

Conocimiento de CRM y herramientas ofimáticas.

Condiciones:

Horario: lunes a jueves de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. y viernes de 6:00 a. m. a 2:00 p. m.

Salario: $1.500.000 + auxilio de transporte de $200.000 + comisiones sin techo + prestaciones de ley.

Pagos quincenales.

Contrato por obra o labor durante los dos primeros meses (posterior a ello, indefinido directamente con la empresa).

Capacitación paga.

Trabajo presencial en el sector del Parque de la 93.

Asesor comercial integral Tigo – Representante de ventas

Salario: $ 2.500.000 a $ 5.000.000

Tigo busca asesores comerciales para sus centros de experiencia en Bogotá. Se cuenta con más de 50 vacantes y contratación inmediata.

Requisitos según nivel académico:

Bachiller: 2 años de experiencia en ventas de intangibles.

Técnico: 1 año de experiencia.

Tecnólogo o estudiante desde 5.º semestre: 6 meses de experiencia.

Profesional: 6 meses de experiencia.

Condiciones:

Salario base: $1.423.500 + prestaciones de ley.

Comisiones sin tope y 100 % prestacionales (posibilidad de ingresos entre $2.5 y $5 millones).

Turnos rotativos de lunes a sábado (máximo 2 domingos al mes).

Contrato a término fijo con posibilidad de pasar a indefinido en un año.

Plan de carrera, fondo de empleados y oportunidades de crecimiento.

Médico general supernumerario – Alquería

Salario: $ 4.101.575

Empresa del sector salud requiere médico general supernumerario con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes crónicos, cumplimiento de la Resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento.

Requisitos:

Inscripción en Rethus.

Esquema de vacunación completo.

Experiencia mínima de un año en consulta externa.

Condiciones:

Salario distribuido en básico prestacional de $2.563.484 + auxilio no prestacional de $1.538.091.

Jornada en la mañana, de lunes a viernes y un sábado cada 15 días.

Contrato por obra o labor con prestaciones de ley.

Ejecutivo comercial – Sector salud

Salario: $ 1.425.000 a $ 3.000.000

Se requiere ejecutivo comercial con experiencia en manejo de productos intangibles, fidelización y mantenimiento de clientes, ventas en frío y visitas empresariales. El objetivo del cargo es la comercialización y venta de productos de atención en medicina prepagada y plan dental, cumpliendo con presupuestos y gestionando la postventa y fidelización de usuarios.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo.

Experiencia mínima de un año en productos intangibles.

Residir en Bogotá.

Condiciones:

Salario: $1.424.000 + comisiones promedio entre $2.500.000 y $3.000.000.

Contrato directo con la compañía.