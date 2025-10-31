Últimos días para aplicar: convocatorias laborales activas esta semana

El calendario laboral de Colombia está señalando con urgencia que esta es la semana para aplicar a nuevas vacantes. Varias empresas publicaron convocatorias con fecha límite cercana, lo que hace que los procesos de selección estén abiertos por un corto periodo. Si está buscando empleo, este es el momento ideal para ingresar y postular.

Estas vacantes cubren una amplia gama de sectores: desde servicios, logística y comercio hasta tecnología, atención al cliente y producción. Lo destacable es que muchas no requieren experiencia amplia, aceptan bachilleres o técnicos y permiten aplicar de forma 100 % virtual.

Vendedor o asesor comercial - con moto Medellín

Se requiere personal para unirse a una reconocida empresa del sector de consumo masivo como vendedor TAT. Se busca una persona dinámica, con experiencia en ventas y que cuente con moto propia. La empresa ofrece un ambiente laboral amigable, remuneración competitiva y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

Visitar entre 60 y 70 clientes diarios en rutas sectorizadas.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas diarias.

Mantener relaciones sólidas con los clientes para incrementar la fidelidad.

Realizar seguimiento a los pedidos y asegurar su entrega oportuna.

Requerimientos:

Bachiller completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en roles comerciales

Tener moto propia y documentación al día.

Asistente de calidad Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Se requiere ingeniero químico para control de calidad, encargado de implementar y mantener los estándares de calidad de la empresa. Será responsable de garantizar que los productos cumplan con las especificaciones y normativas vigentes, colaborando con los equipos de producción, desarrollo y compras para asegurar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

Coordinar muestras de productos para asegurar calidad

Gestionar contramuestras y etiquetas de productos

Mantener documentación técnica actualizada y precisa

Resolver quejas y reclamos de clientes de manera eficiente

Apoyar al equipo de desarrollo en la aplicación de fragancias en productos

Asegurar trazabilidad y manejo adecuado de muestras y químicos

Requerimientos:

Título de Ingeniero Químico Farmacéutico o afines

Mínimo 1 año de experiencia en empresas de fragancias, sabores o químicos para cuidado personal

Conocimiento de procesos de producción de fragancias, sabores y/o químicos (Excluyente)

Familiaridad con normativa IFRA (preferible)

Experiencia en resolución de problemas de calidad

Asesor comercial - Medellín, El Tesoro

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

PASH S.A.S. busca un asesor comercial para su tienda en el centro comercial El Tesoro, en Medellín. Se trata de una empresa del grupo ATMOS, que ofrece un entorno laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Vendedor TAT o preventista - con moto Medellín

Salario: 3.000.000

Importante empresa del sector de alimentos, reconocida por su calidad y compromiso en el consumo masivo, busca vendedor TAT. La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico y enriquecedor, donde se podrá desarrollar una carrera en ventas, con beneficios adicionales como auxilio de rodamiento y comunicaciones.

Responsabilidades:

Visitar tiendas en el área metropolitana para ofrecer productos.

Mantener relaciones comerciales sólidas con clientes actuales.

Identificar oportunidades para aumentar las ventas.

Ejecutar planes promocionales y de mercadeo en el área asignada.

Realizar seguimiento a los pedidos y asegurar entregas oportunas.

Requerimientos:

1 año de experiencia en ventas TAT o productos de consumo masivo.

Mínimo contar con el bachiller culminado.

Importante contar con vehículo propio

Auxiliar operativo en Cartagena

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

La empresa PASH, líder en el sector textil con marcas reconocidas como PATPRIMO, OSTU, ATMOS y SEVEN SEVEN, busca bodegueros de tienda comprometidos y entusiastas para unirse a su equipo. Este cargo ofrece la oportunidad de contribuir al orden y funcionamiento del punto de venta, asegurando la correcta ubicación de productos y apoyando las labores de venta.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.

Conocimiento en manejo de inventarios.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Que se ofrece: