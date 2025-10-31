Suscribirse

Empleo

Últimos días para aplicar: convocatorias laborales activas esta semana

¡Aplicar no tiene ningún costo!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

31 de octubre de 2025, 6:46 p. m.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, Cnsc, abrió la convocatoria para proveer más de 3.000 vacantes para ingresar a la carrera administrativa en diferentes entidades de 10 departamentos del país.
¡Aplique ya! | Foto: Comisión Nacional del Servicio Civil/Web/CNSC

El calendario laboral de Colombia está señalando con urgencia que esta es la semana para aplicar a nuevas vacantes. Varias empresas publicaron convocatorias con fecha límite cercana, lo que hace que los procesos de selección estén abiertos por un corto periodo. Si está buscando empleo, este es el momento ideal para ingresar y postular.

Estas vacantes cubren una amplia gama de sectores: desde servicios, logística y comercio hasta tecnología, atención al cliente y producción. Lo destacable es que muchas no requieren experiencia amplia, aceptan bachilleres o técnicos y permiten aplicar de forma 100 % virtual.

Vendedor o asesor comercial - con moto Medellín

Se requiere personal para unirse a una reconocida empresa del sector de consumo masivo como vendedor TAT. Se busca una persona dinámica, con experiencia en ventas y que cuente con moto propia. La empresa ofrece un ambiente laboral amigable, remuneración competitiva y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

  • Visitar entre 60 y 70 clientes diarios en rutas sectorizadas.
  • Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas diarias.
  • Mantener relaciones sólidas con los clientes para incrementar la fidelidad.
  • Realizar seguimiento a los pedidos y asegurar su entrega oportuna.

Requerimientos:

  • Bachiller completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en roles comerciales
  • Tener moto propia y documentación al día.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de calidad Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Se requiere ingeniero químico para control de calidad, encargado de implementar y mantener los estándares de calidad de la empresa. Será responsable de garantizar que los productos cumplan con las especificaciones y normativas vigentes, colaborando con los equipos de producción, desarrollo y compras para asegurar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

  • Coordinar muestras de productos para asegurar calidad
  • Gestionar contramuestras y etiquetas de productos
  • Mantener documentación técnica actualizada y precisa
  • Resolver quejas y reclamos de clientes de manera eficiente
  • Apoyar al equipo de desarrollo en la aplicación de fragancias en productos
  • Asegurar trazabilidad y manejo adecuado de muestras y químicos

Requerimientos:

  • Título de Ingeniero Químico Farmacéutico o afines
  • Mínimo 1 año de experiencia en empresas de fragancias, sabores o químicos para cuidado personal
  • Conocimiento de procesos de producción de fragancias, sabores y/o químicos (Excluyente)
  • Familiaridad con normativa IFRA (preferible)
  • Experiencia en resolución de problemas de calidad

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial - Medellín, El Tesoro

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

PASH S.A.S. busca un asesor comercial para su tienda en el centro comercial El Tesoro, en Medellín. Se trata de una empresa del grupo ATMOS, que ofrece un entorno laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

  • Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedor TAT o preventista - con moto Medellín

Salario: 3.000.000

Importante empresa del sector de alimentos, reconocida por su calidad y compromiso en el consumo masivo, busca vendedor TAT. La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico y enriquecedor, donde se podrá desarrollar una carrera en ventas, con beneficios adicionales como auxilio de rodamiento y comunicaciones.

Responsabilidades:

  • Visitar tiendas en el área metropolitana para ofrecer productos.
  • Mantener relaciones comerciales sólidas con clientes actuales.
  • Identificar oportunidades para aumentar las ventas.
  • Ejecutar planes promocionales y de mercadeo en el área asignada.
  • Realizar seguimiento a los pedidos y asegurar entregas oportunas.

Requerimientos:

  • 1 año de experiencia en ventas TAT o productos de consumo masivo.
  • Mínimo contar con el bachiller culminado.
  • Importante contar con vehículo propio

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar operativo en Cartagena

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

La empresa PASH, líder en el sector textil con marcas reconocidas como PATPRIMO, OSTU, ATMOS y SEVEN SEVEN, busca bodegueros de tienda comprometidos y entusiastas para unirse a su equipo. Este cargo ofrece la oportunidad de contribuir al orden y funcionamiento del punto de venta, asegurando la correcta ubicación de productos y apoyando las labores de venta.

Responsabilidades:

  • Surtir y recibir mercancía en bodega.
  • Realizar inventarios adecuados y precisos.
  • Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
  • Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
  • Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.
  • Conocimiento en manejo de inventarios.

Horarios:

  • Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Que se ofrece:

  • Contrato directo con la empresa.
  • Bono mensual por cumplimiento.
  • Pagos quincenales y puntuales.
  • Plan carrera y estabilidad laboral.
  • Descuento de compra de productos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué hay perros azules en Chernóbil? Esta sería la razón de su brillante pelaje azulado

2. Reviven emotivo video de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “No necesitaba nada”

3. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

4. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

5. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

vacantesTrabajoOfertasconvocatorias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.