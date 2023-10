¿Va a subir el precio del pasaporte en Colombia? Esto es lo que podría pasar

No obstante, comparando el valor de la producción de pasaportes en el periodo de 2022-2023, que fue de 57.396′546.542 de pesos, mientras que para 2023-2024 se contempla que el recurso sea de 184.293′030.549 de pesos. Esto presume haría incrementar el coste de la libreta. Sin embargo, cabe resaltar que esta es sólo una especulación a raíz de comparar los valores .

En este punto no hay que olvidar que el propio gobierno del presidente Gustavo Petro no quería que esta empresa, que llevaba 17 en esta posición, continuara con ese trabajo. Sin embargo, hasta la fecha hay un contendiente con la misma experiencia y trayectoria en este proceso, por lo que para evitar que los colombianos no se quedaran sin la producción de pasaportes, por lo que a manera de emergencia se continuó con el mismo contratista.