Vacantes a término indefinido en todo el país. Perfectos para quienes buscan estabilidad

En medio de un mercado laboral que se mueve con rapidez, cada vez más empresas en Colombia están publicando oportunidades con contrato a término indefinido, la modalidad más valorada cuando se busca seguridad y permanencia en el empleo. En ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla hay miles de vacantes disponibles bajo este tipo de contrato.

Si busca estabilidad laboral y está listo para dar el siguiente paso, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, suba su hoja de vida y postúlese en minutos.

Asesor comercial externo / Vendedor Tat/ Asesor Pap Medellín

Salario: 3.000.000 a 5.000.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de “Autofinanciamiento Comercial”, busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. Cuya misión será garantizar los objetivos comerciales en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil académico:

Profesionales, Técnicos, Tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia:

Actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades:

Autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario:

Primer mes $1.500.000, a partir del segundo mes cien por ciento (100%) variable con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

Ejecutivo tradicional: $3.000.000 a $5.000.000

Ejecutivo élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Pago mensual con anticipo quincenal.

Horario: lunes a sábado (42 horas semanales).

Auxiliar de cocina Leños Y Carbón Palmira

Salario: 1.423.500

Leños y Carbón del GRUPO NUTRESA solicita personal con 9no grado, bachiller y/o técnico para desempeñar el cargo de auxiliar de cocina plancha o/Parilla

Funciones cocina:

Preparación de alimentos

Cocina fría

Cocina Caliente

Organización y Aseo.

Horario: domingo a domingo en horarios rotativos. de 7 horas 20 minutos en los rangos horarios de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. con 1 día de descanso a la semana.

Apertura

Turno partido

Cierre

Contrato: indefinido y vinculación directa con la empresa.

Beneficios

Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares)

Bono de día flexible de trabajo

Convenios con gimnasios

Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas

Seguro de vida

Almuerzo gratis

Líder operativo - Punto de venta

Salario a convenir

Ktronix busca personal con experiencia como líder de operaciones en el sector retail.

Misión del cargo: garantizar la ejecución de procesos operativos como puntos de pago, gestión y seguimiento de inventarios, apoyo logístico, gestión de bodega, seguridad y limpieza, asegurando una operación eficiente y un ambiente óptimo para la experiencia en tienda.

Requisitos

1. Experiencia mínima de 1 año

2. Profesional o estudiantes de octavo semestre en carreras administrativas o ingenierías.

Condiciones laborales

Contrato directo con la compañía a término indefinido

Rango salarial de $ 3.200.000 - $3.500.000 +prestaciones de ley

Oportunidad de realizar plan carrera en la organización

Primas extralegales (junio y diciembre)

Auxilio educativo

Prima y días adicionales de vacaciones

Beneficios para la familia

Diseñador gráfico Rionegro

Salario: 3.000.000

Empresa del sector belleza y consumo masivo ubicada en Rionegro, Antioquia, busca profesional en diseño gráfico con más de dos años de experiencia laboral en cargos similares y conocimientos en Illustrator y Photoshop.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. (modalidad híbrida).

Funciones

1. Cambio, actualizaciones y diseño de etiquetas según requerimiento. Cambios de invimas, forma en texto, colores, tamaños, tipografías, actualización de ingredientes.

2. Creación de piezas gráficas para campañas: banners, pauta, mailing, imagen WhatsApp.

3. Creación de catálogos, brochures B2C y B2B-