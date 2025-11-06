EMPLEO
Vacantes activas en Medellín: empresas buscan personal con urgencia
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
El mercado laboral en Medellín continúa mostrando un comportamiento positivo, con un aumento en las vacantes disponibles para diferentes perfiles y niveles de formación. La capital antioqueña se mantiene como uno de los principales polos de empleo del país, impulsada por su crecimiento en sectores como comercio, servicios, tecnología, logística y manufactura.
Es por eso, que cada vez más empresas locales y nacionales están en busca de personal para cubrir cargos operativos, administrativos y comerciales, muchos de ellos con contratación inmediata. Esta tendencia refleja la recuperación del mercado laboral y el dinamismo de una ciudad que sigue consolidándose como un centro empresarial clave en Colombia.
Además, varias de las ofertas disponibles incluyen beneficios adicionales como estabilidad laboral, bonificaciones por cumplimiento y oportunidades de formación, lo que representa una opción atractiva para quienes desean mejorar sus condiciones de empleo o iniciar nuevos proyectos profesionales.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas pueden consultar las vacantes más recientes en la sección de Semana Empleos, donde encontrarán opciones filtradas por sector y nivel de experiencia. Solo deben crear su perfil profesional y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a sus metas. Aquí le compartimos algunas de las oportunidades activas.
Conductor
Empresa: Coéxito
Salario: 2.010.233
Tipo de contrato: Término fijo
Si es un transportista con actitud de servicio y desea trabajar en un entorno que impulsa la innovación y el desarrollo, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Transportar mercancía de la empresa garantizando la entrega en óptimas condiciones.
- Apoyar el área logística de manera eficiente.
- Mantener comunicación clara y precisa con el equipo y clientes.
- Cumplir con los tiempos de entrega establecidos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 1 año en conducción de vehículos de al menos 5 toneladas.
- Licencia de conducción C2 vigente.
- Deseable certificación en transporte de mercancías peligrosas.
Ejecutivo preferente
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tip de contrato: Término indefinido
Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
- Ofrecer asesoría financiera personalizada.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Liderar el manejo de cuentas preferenciales.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Experiencia de 2 años en el sector financiero.
- Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
- Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.
Supervisor de tiendas
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte del equipo, disfrutará de un ambiente laboral acogedor, oportunidades de desarrollo y un papel clave en el logro de las metas comerciales.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
- Garantizar una excelente atención al cliente.
- Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
- Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.
- Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
- Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.
Regente de farmacia
Empresa: Medipiel
Salario: 1.723.400
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un tecnólogo en regencia de farmacia con al menos dos años de experiencia en el área comercial, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Atender las visitas del ente regulador (seccional de salud) y seguir sus sugerencias.
- Asegurar que el personal cumpla con los procedimientos normativos de la droguería.
- Elaborar las actas de recepción de mercancía.
- Realizar ventas de productos farmacéuticos.
- Gestionar la caja de la farmacia.
- Supervisar que el inventario cumpla con la política de vencimientos.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de farmacia.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos 2 domingos al mes.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.