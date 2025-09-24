Suscribirse

Vacantes con contratación inmediata en Colombia: postúlese aquí

Gran convocatoria laboral abierta.

24 de septiembre de 2025, 9:41 p. m.
Empresas reconocidas están en la búsqueda de talentos para ocupar posiciones clave en call center y telemercadeo.
Si está en la búsqueda de empleo, esta puede ser su oportunidad. Actualmente, hay más de 107 mil oportunidades laborales activas en todo el territorio nacional, muchas de ellas con contratación inmediata, lo que significa que las empresas requieren cubrir sus vacantes de manera urgente.

Los cargos disponibles abarcan sectores como salud, tecnología, logística, ventas, manufactura, servicios financieros, entre otros. Además, hay opciones tanto para profesionales con experiencia como para quienes buscan su primer empleo formal.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Para consultar todas las ofertas activas, ingrese a la sección de Semana Empleos y registrarse sin costo.

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

  • Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
  • Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
  • Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
  • Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
  • Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
  • Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
  • Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
  • Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
  • Certificación en Rocketbot.
  • Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
  • Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
  • Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
  • Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor/a de reclutamiento y atracción de talento – Cali

Empresa: Coéxito S.A.

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de diseñar e implementar estrategias innovadoras para localizar y atraer candidatos que se ajusten a los perfiles requeridos, incluyendo posiciones estratégicas y críticas para la organización.

Requerimientos:

  • Técnico/a, Tecnólogo o estudiante universitario/a de Psicología, carreras administrativas o afines (mínimo sexto semestre)
  • Mínimo 1 año de experiencia en procesos de reclutamiento masivo o atracción de talento.
  • Conocimiento en estrategias de atracción, búsqueda activa y gestión de relaciones externas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo sí hay: más de 143 mil ofertas activas en septiembre

Asesora dermoconsejera – Barranquilla

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 1.970.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultora en dermocosmética, tendrá el objetivo de optimizar la rentabilidad del espacio asignado y reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el cliente.

Responsabilidades:

  • Impulsar la venta de productos cosméticos dermo-cosméticos.
  • Brindar asesoría personalizada al cliente sobre productos de cuidado personal.
  • Optimizar la rentabilidad del espacio de ventas asignado.
  • Reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el cliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos dermo-cosméticos.
  • Preferiblemente, experiencia en laboratorios como AVENE, CETAPHIL, LA ROCHE POSEY.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de mercadeo – Envigado

Empresa: Universidad EIA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La Universidad EIA busca un especialista de marketing con al menos dos años de experiencia, que tenga habilidades en WordPress, Google Ads, y la suite de Adobe.

Responsabilidades:

  • Administrar y actualizar la página web institucional para asegurar su correcto funcionamiento.
  • Liderar la implementación de estrategias de marketing digital para aumentar la visibilidad de la marca.
  • Gestionar la plataforma de e-commerce, asegurando contenidos actualizados y facilitando ventas en línea.
  • Coordinar con agencias digitales para ejecutar estrategias efectivas.
  • Apoyar la implementación del CRM institucional y los canales de contacto para la generación de prospectos.

Requerimientos:

  • Profesional en Comunicación Social, Mercadeo y Publicidad, Ingeniería de Sistemas o afines.
  • Deseables estudios complementarios en marketing digital o diseño de páginas web.
  • Mínimo 2 años de experiencia laboral con al menos 1 año en marketing digital o gestión de páginas web.
  • Dominio de WordPress y experiencia en pauta digital en Google Ads y Meta.
  • Conocimiento en herramientas de analytics y manejo avanzado de la suite de Adobe.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

