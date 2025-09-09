Vacantes con contrato a término fijo: postúlese ahora

Los empleos a término fijo se han convertido en una alternativa ideal para quienes buscan estabilidad durante un periodo definido, con la posibilidad de adquirir experiencia, acceder a beneficios prestacionales y proyectarse hacia una vinculación más prolongada.

Actualmente, diferentes empresas en sectores como comercio, salud, educación, logística, manufactura y servicios están ofreciendo este tipo de contratos en varias ciudades del país, lo que amplía las opciones para profesionales, técnicos y bachilleres.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Puede conocer más de 100 mil oportunidades de empleo y postularse sin costo haciendo clic aquí.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral. | Foto: Stock/ Magneto

Asesor punto de venta – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.400.000 a $ 2.200.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como consultor de ventas, será la cara de la marca, proporcionando un servicio excepcional al cliente y asegurando que cada visitante tenga una experiencia de compra inolvidable.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes para fomentar la fidelidad.

Implementar el protocolo de servicio y presentación personal.

Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

Cumplir con el horario asignado puntualmente.

Manejar sistemas de facturación e inventario (POS y comercial).

Propiciar un buen ambiente laboral con respeto.

Custodiar y manejar el dinero de la tienda.

Utilizar herramientas de apoyo como mensajería y sistemas de crédito.

Realizar inventarios de producto semanalmente.

Recibir producto cuando sea necesario.

Mantener la limpieza del punto de venta, bodega y baños.

Ordenar estanterías y cajones.

Implementar campañas visuales según instrucciones.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en atención al cliente o ventas.

Conocimiento básico de sistemas POS.

Habilidades de comunicación efectivas.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para horarios flexibles.

Administrador/Supervisor de tienda – Ibagué

Empresa: Patprimo

Salario: $ 1.573.500 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Patprimo busca un gerente de tienda que se destaque por su habilidad en la gestión de indicadores de rendimiento, así como en la generación de estrategias de ventas efectivas.

Responsabilidades:

Dirigir el funcionamiento diario de la tienda.

Gestionar indicadores de rendimiento y generar reportes.

Desarrollar e implementar estrategias de ventas.

Liderar y formar equipos de trabajo sólidos.

Asegurar el cumplimiento de metas de ventas y comisiones.

Persuadir y atender a los clientes de manera efectiva.

Requerimientos:

Experiencia previa en retail moda y calzado.

Habilidades comprobadas en gestión de indicadores.

Capacidad para liderar equipos de trabajo.

Experiencia en generación de estrategias de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Formación académica en administración o afines.

Líder de almacenamiento y distribución – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.655.512

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un líder de almacenamiento y distribución apasionado por la excelencia y el cumplimiento de políticas, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar el recibo y descargue de productos y materiales cumpliendo las políticas de la compañía.

Liderar las ubicaciones estratégicas de almacenamiento y registrar en ERP SAP.

Validar inspecciones de vehículos de transporte y cumplimiento de políticas BASC y OEA.

Requerimientos:

Tecnólogo Industrial en producción, administración, calidad, logística o afines.

Experiencia en manejo de personal y logística.

Conocimientos en buenas prácticas de manufactura.

Planeador de producción – Bogotá D.C.

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si tiene experiencia como programador de producción y le apasiona la optimización de procesos productivos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Elaborar y actualizar los planes de producción de acuerdo con la demanda y capacidad instalada.

Coordinar con las áreas de logística, compras, inventarios y calidad para asegurar la disponibilidad de materiales.

Hacer seguimiento al cumplimiento de la programación de producción y ajustar ante desviaciones.

Analizar indicadores de gestión de producción y generar reportes para la gerencia.

Proponer y ejecutar mejoras en los procesos productivos para optimizar tiempos y reducir costos.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad industrial.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en Ingeniería Industrial, Producción, Administración o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 a 3 años en planeación de producción en sectores industrial manufactura o ensamble.

Manejo de Excel avanzado y conocimientos en sistemas ERP/MRP.

Conocimiento en control de inventarios, cronogramas y optimización de procesos.

Habilidades de análisis, organización lógica, liderazgo y comunicación asertiva.