Vacantes con contrato a término indefinido: oportunidades para lograr estabilidad laboral

Las vacantes con contrato a término indefinido ofrecen a los profesionales la posibilidad de consolidar su carrera, contar con seguridad financiera y acceder a beneficios como prestaciones sociales completas y oportunidades de desarrollo a largo plazo.

Este tipo de vacantes no solo garantiza estabilidad, sino que también permite al candidato integrarse en un entorno laboral estructurado, donde la experiencia adquirida y el desempeño constante pueden abrir la puerta a mayores responsabilidades y proyecciones de carrera dentro de la empresa.

Para aumentar las posibilidades de éxito, es clave presentar una hoja de vida clara, completa y actualizada. Además, los empleadores valoran habilidades blandas como comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad, proactividad y capacidad de aprendizaje continuo, que permiten destacarse en los procesos de selección.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles con contrato a término indefinido, puede ingresar a este enlace, revisar los requisitos y aplicar a la oferta que mejor se ajuste a su perfil. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Un contrato a término indefinido ofrece estabilidad laboral, acceso preferencial a créditos y beneficios financieros. | Foto: Stock/ Magneto

Analista servicios administrativos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, liderará proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario, optimizando los recursos asignados de acuerdo con las necesidades de la compañía.

Responsabilidades:

Coordinar procesos y contratos de servicios administrativos.

Liderar proyectos de expansión y actualización de infraestructura.

Optimizar recursos asignados.

Gestionar presupuestos y planificación.

Negociar con proveedores y stakeholders.

Implementar mejoras en los procesos administrativos.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Habilidades avanzadas en Excel, Power Pivot, SharePoint y Power BI.

Experiencia en gestión de recursos físicos y procesos.

Conocimientos en diseño e implementación de proyectos.

Gerente y regente de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 3.200.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un regente de farmacia buscando un nuevo desafío? Esta es una oportunidad para aquellos apasionados por la gestión y el liderazgo en entornos de retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal de la tienda en inducción y entrenamiento.

Planificar y asignar horarios de trabajo y tareas al personal.

Requerimientos:

Ser tecnólogo en Regente de Farmacia.

Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Experiencia en manejo de personal.

Estratega digital – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo digital y cuenta con habilidades en community management, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Ejecutar la estrategia de contenido para redes sociales alineada con los objetivos de la marca.

Crear piezas de contenido adaptadas a cada plataforma.

Mantener actualizado el calendario editorial mensual.

Publicar contenido de forma constante y estratégica en redes clave.

Monitorear plataformas para presencia activa y coherente.

Realizar community management básico.

Asegurar el cumplimiento de métricas y buenas prácticas.

Redactar y diseñar newsletters y campañas de email marketing.

Analizar resultados de campañas para mejoras continuas.

Mantener el tono de la marca en todas las comunicaciones.

Investigar tendencias digitales y cambios en algoritmos.

Investigar referentes locales e internacionales.

Traer insights al equipo de marketing y creatividad.

Comprender las necesidades de la comunidad para crear contenido relevante.

Detectar oportunidades de conversación y activación orgánica.

Planear y ejecutar el registro de eventos.

Crear contenido en tiempo real durante eventos clave.

Documentar y producir piezas finales post-evento.

Crear contenido en punto de venta.

Documentar activaciones y actividades especiales.

Requerimientos:

Título universitario en Marketing, Comunicación o afines.

Experiencia mínima de 3 años en gestión de redes sociales.

Habilidades avanzadas en community management.

Conocimiento en tendencias digitales y cambios en algoritmos.

Capacidad de análisis de métricas y resultados.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Administrador general – Sector repuestos – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 6.000.000 a 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo es ideal para un director de administración que desee estructurar y mejorar los procesos internos de compras, logística, ventas, inventarios y administración.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las áreas de compras, logística, inventarios, ventas y administración.

Implementar procesos y controles que mejoren la productividad y eficiencia operativa.

Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.

Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.

Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y las relaciones con proveedores.

Supervisar inventarios, tiempos de entrega y control de costos.

Apoyar la gerencia en planeación financiera, presupuestos y toma de decisiones estratégicas.

Promover la modernización tecnológica y organizacional de la empresa.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.