Vacantes con contrato a término indefinido: oportunidades para lograr estabilidad laboral

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de diciembre de 2025, 5:33 p. m.
Aunque los contratos a término indefinido son los más comunes entre los trabajadores formales, no hay estadísticas recientes que lo confirmen con precisión.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: getty images

Las vacantes con contrato a término indefinido ofrecen a los profesionales la posibilidad de consolidar su carrera, contar con seguridad financiera y acceder a beneficios como prestaciones sociales completas y oportunidades de desarrollo a largo plazo.

Este tipo de vacantes no solo garantiza estabilidad, sino que también permite al candidato integrarse en un entorno laboral estructurado, donde la experiencia adquirida y el desempeño constante pueden abrir la puerta a mayores responsabilidades y proyecciones de carrera dentro de la empresa.

Para aumentar las posibilidades de éxito, es clave presentar una hoja de vida clara, completa y actualizada. Además, los empleadores valoran habilidades blandas como comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad, proactividad y capacidad de aprendizaje continuo, que permiten destacarse en los procesos de selección.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles con contrato a término indefinido, puede ingresar a este enlace, revisar los requisitos y aplicar a la oferta que mejor se ajuste a su perfil. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral.
Un contrato a término indefinido ofrece estabilidad laboral, acceso preferencial a créditos y beneficios financieros. | Foto: Stock/ Magneto

Analista servicios administrativos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, liderará proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario, optimizando los recursos asignados de acuerdo con las necesidades de la compañía.

Responsabilidades:

  • Coordinar procesos y contratos de servicios administrativos.
  • Liderar proyectos de expansión y actualización de infraestructura.
  • Optimizar recursos asignados.
  • Gestionar presupuestos y planificación.
  • Negociar con proveedores y stakeholders.
  • Implementar mejoras en los procesos administrativos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
  • Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.
  • Habilidades avanzadas en Excel, Power Pivot, SharePoint y Power BI.
  • Experiencia en gestión de recursos físicos y procesos.
  • Conocimientos en diseño e implementación de proyectos.

¡Aplique aquí!

Gerente y regente de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 3.200.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un regente de farmacia buscando un nuevo desafío? Esta es una oportunidad para aquellos apasionados por la gestión y el liderazgo en entornos de retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar al personal de la tienda en inducción y entrenamiento.
  • Planificar y asignar horarios de trabajo y tareas al personal.

Requerimientos:

  • Ser tecnólogo en Regente de Farmacia.
  • Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Experiencia en manejo de personal.

¡Aplique aquí!

Contexto: Trabajo sí hay: más de 50 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana

Estratega digital – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo digital y cuenta con habilidades en community management, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Ejecutar la estrategia de contenido para redes sociales alineada con los objetivos de la marca.
  • Crear piezas de contenido adaptadas a cada plataforma.
  • Mantener actualizado el calendario editorial mensual.
  • Publicar contenido de forma constante y estratégica en redes clave.
  • Monitorear plataformas para presencia activa y coherente.
  • Realizar community management básico.
  • Asegurar el cumplimiento de métricas y buenas prácticas.
  • Redactar y diseñar newsletters y campañas de email marketing.
  • Analizar resultados de campañas para mejoras continuas.
  • Mantener el tono de la marca en todas las comunicaciones.
  • Investigar tendencias digitales y cambios en algoritmos.
  • Investigar referentes locales e internacionales.
  • Traer insights al equipo de marketing y creatividad.
  • Comprender las necesidades de la comunidad para crear contenido relevante.
  • Detectar oportunidades de conversación y activación orgánica.
  • Planear y ejecutar el registro de eventos.
  • Crear contenido en tiempo real durante eventos clave.
  • Documentar y producir piezas finales post-evento.
  • Crear contenido en punto de venta.
  • Documentar activaciones y actividades especiales.

Requerimientos:

  • Título universitario en Marketing, Comunicación o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en gestión de redes sociales.
  • Habilidades avanzadas en community management.
  • Conocimiento en tendencias digitales y cambios en algoritmos.
  • Capacidad de análisis de métricas y resultados.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

¡Aplique aquí!

Administrador general – Sector repuestos – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 6.000.000 a 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo es ideal para un director de administración que desee estructurar y mejorar los procesos internos de compras, logística, ventas, inventarios y administración.

Responsabilidades:

  • Dirigir y coordinar las áreas de compras, logística, inventarios, ventas y administración.
  • Implementar procesos y controles que mejoren la productividad y eficiencia operativa.
  • Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.
  • Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.
  • Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y las relaciones con proveedores.
  • Supervisar inventarios, tiempos de entrega y control de costos.
  • Apoyar la gerencia en planeación financiera, presupuestos y toma de decisiones estratégicas.
  • Promover la modernización tecnológica y organizacional de la empresa.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.

¡Aplique aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Contrato a Término IndefinidoTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

