Vacantes con contrato a término indefinido: oportunidades para lograr estabilidad laboral

Juliana Flórez
Las vacantes con contrato a término indefinido ofrecen a los profesionales la posibilidad de consolidar su carrera, contar con seguridad financiera y acceder a beneficios como prestaciones sociales completas y oportunidades de desarrollo a largo plazo.
Este tipo de vacantes no solo garantiza estabilidad, sino que también permite al candidato integrarse en un entorno laboral estructurado, donde la experiencia adquirida y el desempeño constante pueden abrir la puerta a mayores responsabilidades y proyecciones de carrera dentro de la empresa.
Para aumentar las posibilidades de éxito, es clave presentar una hoja de vida clara, completa y actualizada. Además, los empleadores valoran habilidades blandas como comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad, proactividad y capacidad de aprendizaje continuo, que permiten destacarse en los procesos de selección.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles con contrato a término indefinido, puede ingresar a este enlace, revisar los requisitos y aplicar a la oferta que mejor se ajuste a su perfil. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Analista servicios administrativos – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, liderará proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario, optimizando los recursos asignados de acuerdo con las necesidades de la compañía.
Responsabilidades:
- Coordinar procesos y contratos de servicios administrativos.
- Liderar proyectos de expansión y actualización de infraestructura.
- Optimizar recursos asignados.
- Gestionar presupuestos y planificación.
- Negociar con proveedores y stakeholders.
- Implementar mejoras en los procesos administrativos.
Requerimientos:
- Título profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
- Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.
- Habilidades avanzadas en Excel, Power Pivot, SharePoint y Power BI.
- Experiencia en gestión de recursos físicos y procesos.
- Conocimientos en diseño e implementación de proyectos.
Gerente y regente de farmacia – Bogotá D.C.
Empresa: Farmatodo Colombia
Salario: 3.200.000 a 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un regente de farmacia buscando un nuevo desafío? Esta es una oportunidad para aquellos apasionados por la gestión y el liderazgo en entornos de retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar al personal de la tienda en inducción y entrenamiento.
- Planificar y asignar horarios de trabajo y tareas al personal.
Requerimientos:
- Ser tecnólogo en Regente de Farmacia.
- Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Experiencia en manejo de personal.
Estratega digital – Medellín
Empresa: Atenea
Salario: 4.000.000 a 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona el mundo digital y cuenta con habilidades en community management, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Ejecutar la estrategia de contenido para redes sociales alineada con los objetivos de la marca.
- Crear piezas de contenido adaptadas a cada plataforma.
- Mantener actualizado el calendario editorial mensual.
- Publicar contenido de forma constante y estratégica en redes clave.
- Monitorear plataformas para presencia activa y coherente.
- Realizar community management básico.
- Asegurar el cumplimiento de métricas y buenas prácticas.
- Redactar y diseñar newsletters y campañas de email marketing.
- Analizar resultados de campañas para mejoras continuas.
- Mantener el tono de la marca en todas las comunicaciones.
- Investigar tendencias digitales y cambios en algoritmos.
- Investigar referentes locales e internacionales.
- Traer insights al equipo de marketing y creatividad.
- Comprender las necesidades de la comunidad para crear contenido relevante.
- Detectar oportunidades de conversación y activación orgánica.
- Planear y ejecutar el registro de eventos.
- Crear contenido en tiempo real durante eventos clave.
- Documentar y producir piezas finales post-evento.
- Crear contenido en punto de venta.
- Documentar activaciones y actividades especiales.
Requerimientos:
- Título universitario en Marketing, Comunicación o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de redes sociales.
- Habilidades avanzadas en community management.
- Conocimiento en tendencias digitales y cambios en algoritmos.
- Capacidad de análisis de métricas y resultados.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Administrador general – Sector repuestos – Bucaramanga
Empresa: Osya
Salario: 6.000.000 a 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este cargo es ideal para un director de administración que desee estructurar y mejorar los procesos internos de compras, logística, ventas, inventarios y administración.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar las áreas de compras, logística, inventarios, ventas y administración.
- Implementar procesos y controles que mejoren la productividad y eficiencia operativa.
- Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.
- Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.
- Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y las relaciones con proveedores.
- Supervisar inventarios, tiempos de entrega y control de costos.
- Apoyar la gerencia en planeación financiera, presupuestos y toma de decisiones estratégicas.
- Promover la modernización tecnológica y organizacional de la empresa.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.