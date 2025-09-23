Vacantes con contrato indefinido en Bogotá: aplique ya

Tener un contrato indefinido es uno de los mayores anhelos de los trabajadores, pues garantiza estabilidad, continuidad en los ingresos y acceso a beneficios que permiten proyectar un futuro con mayor seguridad. En la capital colombiana, diversas empresas están ofreciendo este tipo de vinculación, con oportunidades en diversos sectores que requieren desde perfiles administrativos hasta profesionales especializados.

Las vacantes están disponibles para diferentes niveles de experiencia y formación, lo que abre la posibilidad de encontrar un empleo formal que combine estabilidad con proyección de carrera. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades activas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Los interesados en estas vacantes pueden postularse en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Analista de conciliaciones

Empresa: Pernine Ltda

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en el control de ingresos bancarios y gestión de devoluciones, y está buscando un nuevo desafío, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar conciliación de pagos provenientes de múltiples pasarelas y canales.

Verificar y calcular comisiones aplicadas por pasarelas y bancos.

Gestionar devoluciones y reembolsos asegurando el correcto registro.

Controlar ingresos bancarios, incluyendo la verificación de depósitos y transferencia.

Identificar y resolver discrepancias entre plataformas y cuentas bancarias.

Requerimientos:

Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración Financiera o áreas afines.

Dominio de principios contables y regulaciones financieras.

Experiencia en control de comisiones y costos.

Experiencia en gestión de devoluciones y conciliación de pagos.

Conocimiento en gestión de tarjetas de crédito y débito.

Líder profesional de categoría tiendas

Empresa: Croydon

Salario: $ 3.167.000 a $ 3.432.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de categoría, será responsable de la colocación efectiva de productos, asegurando el cumplimiento del layout y la rotación adecuada de mercancía.

Responsabilidades:

Garantizar la compra de referencias necesarias para el layout de las tiendas.

Asegurar una efectividad del 80% en la colocación de producto por colección.

Mantener un nivel de surtimiento por punto de venta mínimo del 70% mensual.

Programar despachos de producto nuevo y reposiciones a los puntos de venta.

Cumplir con normas de disciplina, seguridad industrial y salud ocupacional.

Presentar análisis de venta, niveles de inventario y detectar variaciones importantes.

Requerimientos:

4 años de experiencia en abastecimiento de tiendas, manejo de inventarios y bases de datos.

Título profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial o afines.

Dominio de herramientas de análisis de datos y sistemas de gestión de inventarios.

Líder de estrategia digital

Empresa: Amarilo

Salario: $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será definir e implementar las estrategias digitales, de acuerdo con los lineamientos de la dirección de mercadeo de proyecto y la gerencia de mercadeo, para consolidar y amplificar la marca Amarilo como un referente de innovación dentro del mundo digital y así asegurar que los planes de marketing generen un impacto medible y escalable.

Responsabilidades:

Monitorear tendencias de mercado, competencia, pricing y comportamiento del consumidor en las salas, así como, evaluar nuevas oportunidades de canales, audiencias o formatos, para identificar alertas oportunas que afectan el performance digital. Detectar insights accionables que retroalimenten estrategias de posicionamiento y ventas, para contribuir al cumplimiento de las metas comerciales.

Monitorear e implementar la estrategia SEO/SEM, para garantizar la alineación de los objetivos de marca y negocio.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración o Ingeniería Industrial. Deseable Posgrado en Marketing Digital, Analítica de Negocios o MBA.

Dominio de métricas de performance (CAC, CPL, LTV, ROI), Excel/Power BI para análisis y storytelling de datos, Conocimiento de CRM y automatización (HubSpot, Salesforce, etc.), Capacidad para estructurar proyectos de innovación y alianzas.

Manejo de presupuestos y análisis en Excel/Power BI.

5 a 6 años en marketing estratégico o growth, idealmente en real estate, banca, telcos o consumo masivo. Experiencia comprobada en marketing digital, performance y optimización de funnels.

Coordinador/a de asesores inmobiliarios

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Habi, una empresa innovadora que está transformando el sector de los bienes raíces en Colombia y México.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).