Vacantes con contrato indefinido en Colombia: postúlese acá

Contar con un contrato indefinido brinda estabilidad, respaldo legal y la tranquilidad de proyectar un plan de vida a largo plazo. Este tipo de vínculo laboral no solo fortalece la confianza entre empleador y trabajador, sino que también impulsa el crecimiento profesional con mayores garantías.
Es por eso, que actualmente, hay más de 25 mil de oportunidades con contrato indefinido distribuidas en distintos sectores y ciudades del país, lo que abre la puerta para que profesionales y técnicos de diversas áreas encuentren la opción que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer más, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil y postularse de manera gratuita a las ofertas que le interesen.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Ejecutivo de operaciones – Bogotá D.C.
Empresa: Emtelco
Salario: $ 4.123.989 a $ 4.763.020
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le gusta tener el control, resolver retos y trabajar de la mano con clientes para lograr resultados excepcionales, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asegurar que los servicios contratados se implementen y desarrollen correctamente.
- Supervisar y controlar la ejecución de proyectos operativos.
- Coordinar actividades con los clientes, siendo su aliado estratégico.
- Identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones innovadoras.
- Garantizar el cumplimiento de los indicadores de servicio.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho, Administración, Ingeniería o carreras afines.
- Experiencia mínima de 5 años en roles similares dentro del sector BPO.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Conocimientos en gestión de proyectos y mejora continua.
- Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas de forma ágil.
Ejecutivo banca patrimonial – Cali
Empresa: Davivienda
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo tendrá el reto de asesorar integralmente a los clientes del segmento premium plus en todos los temas financieros, con foco en productos de inversión según las necesidades y perfil del cliente, buscando generar relaciones a largo plazo rentables para el cliente y la organización.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría a clientes, persona natural que hagan parte del Segmento Premium y sus relacionados, brindando información cierta, suficiente, clara y oportuna acerca de su portafolio.
- Mantener y rentabilizar la base de clientes bajo su cargo.
- Identificar las necesidades de inversión de los clientes del Segmento, y ofrecer las alternativas de inversión que se ajusten a su perfil de riesgo, situación fiscal y rentabilidad esperada.
- Realizar visitas comerciales a los clientes Premium asignados, validando documentación presentada por el cliente en busca de que cumpla con los requisitos legales y exigibles por el Banco, con el objetivo de incrementar el volumen financiero de la cartera de clientes asignada.
Requerimientos:
- Indispensable certificación en AMV.
- Ser profesional graduado.
- Contar con experiencia mínima de 2 años como asesor comercial en temas de pensión y fondo voluntarios.
- La persona debe estar radicada en la ciudad de Cali.
Analista de riesgo financiero – Medellín
Empresa: Gente OK
Salario: $ 4.206.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol como especialista en gestión de riesgos, será responsable de la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de tasa de interés del libro bancario y otros riesgos asociados al sistema integral de administración.
Responsabilidades:
- Identificar y analizar riesgos de tasa de interés y otros riesgos financieros.
- Monitorear el sistema integral de administración de riesgos.
- Desarrollar estrategias para mitigar riesgos financieros.
- Colaborar con otros equipos para implementar medidas de control de riesgos.
- Preparar informes de riesgos para la alta gerencia.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas administrativas, financieras, ciencias económicas o ingeniería industrial.
- Mínimo 2 años de experiencia en gestión de riesgos en el sector financiero.
- Conocimiento de la normatividad de la SFC y sistemas de administración de mercado crédito o liquidez.
- Dominio intermedio de Excel y bases de datos.
- Experiencia deseable con Knime Python o R.
Gerente de relación – Neiva
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.
- Gestionar la relación con clientes corporativos clave.
- Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.
- Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.
Requerimientos:
- Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
- Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.
- Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.
- Excelentes capacidades de comunicación y negociación.
