Vacantes con contrato indefinido en Colombia: postúlese acá

Contar con un contrato indefinido brinda estabilidad, respaldo legal y la tranquilidad de proyectar un plan de vida a largo plazo. Este tipo de vínculo laboral no solo fortalece la confianza entre empleador y trabajador, sino que también impulsa el crecimiento profesional con mayores garantías.

Es por eso, que actualmente, hay más de 25 mil de oportunidades con contrato indefinido distribuidas en distintos sectores y ciudades del país, lo que abre la puerta para que profesionales y técnicos de diversas áreas encuentren la opción que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer más, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil y postularse de manera gratuita a las ofertas que le interesen.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Los principales beneficios de un contrato a término indefinido para el trabajador son la estabilidad laboral y seguridad económica, la posibilidad de acceder a créditos y beneficios financieros. | Foto: Stock/ Magneto

Ejecutivo de operaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: $ 4.123.989 a $ 4.763.020

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gusta tener el control, resolver retos y trabajar de la mano con clientes para lograr resultados excepcionales, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asegurar que los servicios contratados se implementen y desarrollen correctamente.

Supervisar y controlar la ejecución de proyectos operativos.

Coordinar actividades con los clientes, siendo su aliado estratégico.

Identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones innovadoras.

Garantizar el cumplimiento de los indicadores de servicio.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho, Administración, Ingeniería o carreras afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles similares dentro del sector BPO.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Conocimientos en gestión de proyectos y mejora continua.

Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas de forma ágil.

Ejecutivo banca patrimonial – Cali

Empresa: Davivienda

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo tendrá el reto de asesorar integralmente a los clientes del segmento premium plus en todos los temas financieros, con foco en productos de inversión según las necesidades y perfil del cliente, buscando generar relaciones a largo plazo rentables para el cliente y la organización.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes, persona natural que hagan parte del Segmento Premium y sus relacionados, brindando información cierta, suficiente, clara y oportuna acerca de su portafolio.

Mantener y rentabilizar la base de clientes bajo su cargo.

Identificar las necesidades de inversión de los clientes del Segmento, y ofrecer las alternativas de inversión que se ajusten a su perfil de riesgo, situación fiscal y rentabilidad esperada.

Realizar visitas comerciales a los clientes Premium asignados, validando documentación presentada por el cliente en busca de que cumpla con los requisitos legales y exigibles por el Banco, con el objetivo de incrementar el volumen financiero de la cartera de clientes asignada.

Requerimientos:

Indispensable certificación en AMV.

Ser profesional graduado.

Contar con experiencia mínima de 2 años como asesor comercial en temas de pensión y fondo voluntarios.

La persona debe estar radicada en la ciudad de Cali.

Analista de riesgo financiero – Medellín

Empresa: Gente OK

Salario: $ 4.206.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol como especialista en gestión de riesgos, será responsable de la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de tasa de interés del libro bancario y otros riesgos asociados al sistema integral de administración.

Responsabilidades:

Identificar y analizar riesgos de tasa de interés y otros riesgos financieros.

Monitorear el sistema integral de administración de riesgos.

Desarrollar estrategias para mitigar riesgos financieros.

Colaborar con otros equipos para implementar medidas de control de riesgos.

Preparar informes de riesgos para la alta gerencia.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas, financieras, ciencias económicas o ingeniería industrial.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de riesgos en el sector financiero.

Conocimiento de la normatividad de la SFC y sistemas de administración de mercado crédito o liquidez.

Dominio intermedio de Excel y bases de datos.

Experiencia deseable con Knime Python o R.

Gerente de relación – Neiva

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.

Gestionar la relación con clientes corporativos clave.

Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.

Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.

Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.

Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.

Excelentes capacidades de comunicación y negociación.