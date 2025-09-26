Suscribirse

Vacantes con contrato indefinido en Colombia: postúlese acá

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

26 de septiembre de 2025, 9:50 p. m.
Contrato laboral
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

Contar con un contrato indefinido brinda estabilidad, respaldo legal y la tranquilidad de proyectar un plan de vida a largo plazo. Este tipo de vínculo laboral no solo fortalece la confianza entre empleador y trabajador, sino que también impulsa el crecimiento profesional con mayores garantías.

Es por eso, que actualmente, hay más de 25 mil de oportunidades con contrato indefinido distribuidas en distintos sectores y ciudades del país, lo que abre la puerta para que profesionales y técnicos de diversas áreas encuentren la opción que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer más, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil y postularse de manera gratuita a las ofertas que le interesen.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral.
Los principales beneficios de un contrato a término indefinido para el trabajador son la estabilidad laboral y seguridad económica, la posibilidad de acceder a créditos y beneficios financieros. | Foto: Stock/ Magneto

Ejecutivo de operaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: $ 4.123.989 a $ 4.763.020

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gusta tener el control, resolver retos y trabajar de la mano con clientes para lograr resultados excepcionales, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Asegurar que los servicios contratados se implementen y desarrollen correctamente.
  • Supervisar y controlar la ejecución de proyectos operativos.
  • Coordinar actividades con los clientes, siendo su aliado estratégico.
  • Identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones innovadoras.
  • Garantizar el cumplimiento de los indicadores de servicio.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho, Administración, Ingeniería o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en roles similares dentro del sector BPO.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
  • Conocimientos en gestión de proyectos y mejora continua.
  • Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas de forma ágil.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo banca patrimonial – Cali

Empresa: Davivienda

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo tendrá el reto de asesorar integralmente a los clientes del segmento premium plus en todos los temas financieros, con foco en productos de inversión según las necesidades y perfil del cliente, buscando generar relaciones a largo plazo rentables para el cliente y la organización.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría a clientes, persona natural que hagan parte del Segmento Premium y sus relacionados, brindando información cierta, suficiente, clara y oportuna acerca de su portafolio.
  • Mantener y rentabilizar la base de clientes bajo su cargo.
  • Identificar las necesidades de inversión de los clientes del Segmento, y ofrecer las alternativas de inversión que se ajusten a su perfil de riesgo, situación fiscal y rentabilidad esperada.
  • Realizar visitas comerciales a los clientes Premium asignados, validando documentación presentada por el cliente en busca de que cumpla con los requisitos legales y exigibles por el Banco, con el objetivo de incrementar el volumen financiero de la cartera de clientes asignada.

Requerimientos:

  • Indispensable certificación en AMV.
  • Ser profesional graduado.
  • Contar con experiencia mínima de 2 años como asesor comercial en temas de pensión y fondo voluntarios.
  • La persona debe estar radicada en la ciudad de Cali.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Vacantes con contrato indefinido en Bogotá: aplique ya

Analista de riesgo financiero – Medellín

Empresa: Gente OK

Salario: $ 4.206.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol como especialista en gestión de riesgos, será responsable de la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de tasa de interés del libro bancario y otros riesgos asociados al sistema integral de administración.

Responsabilidades:

  • Identificar y analizar riesgos de tasa de interés y otros riesgos financieros.
  • Monitorear el sistema integral de administración de riesgos.
  • Desarrollar estrategias para mitigar riesgos financieros.
  • Colaborar con otros equipos para implementar medidas de control de riesgos.
  • Preparar informes de riesgos para la alta gerencia.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas administrativas, financieras, ciencias económicas o ingeniería industrial.
  • Mínimo 2 años de experiencia en gestión de riesgos en el sector financiero.
  • Conocimiento de la normatividad de la SFC y sistemas de administración de mercado crédito o liquidez.
  • Dominio intermedio de Excel y bases de datos.
  • Experiencia deseable con Knime Python o R.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente de relación – Neiva

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.
  • Gestionar la relación con clientes corporativos clave.
  • Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.
  • Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

  • Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
  • Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.
  • Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.
  • Excelentes capacidades de comunicación y negociación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

